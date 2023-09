Thả 5.000 con tôm sú đã to bự xuống biển Thuận An của Thừa Thiên Huế Thả 5.000 con tôm sú đã to bự xuống biển Thuận An của Thừa Thiên Huế

Nhân Quốc khánh 2/9, mùa Vu Lan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế tổ chức thả 5.000 con tôm sú trưởng thành ra biển Thuận An nhằm bổ sung đàn tôm sú bố mẹ, cân bằng hệ sinh thái vùng biển.