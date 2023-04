THACO Auto trình làng 4 mẫu xe cao cấp của BMW tại thị trường Việt Nam THACO Auto trình làng 4 mẫu xe cao cấp của BMW tại thị trường Việt Nam

Ngày 26/4, THACO Auto và BMW vừa “trình làng” 4 mẫu xe BMW cao cấp thế hệ mới: The new BMW X7, The new BMW 8 Series Gran Coupe, The all-new BMW 7 Series và đặc biệt là The all-new BMW i7, mẫu xe vận hành hoàn toàn bằng điện lần đầu được ra mắt tại Việt Nam.

Trong 5 năm qua, với vai trò là nhà phân phối chính hãng của thương hiệu BMW tại thị trường Việt Nam, THACO Auto đã bán ra thị trường hơn 4.000 xe, giới thiệu 15 mẫu xe mới thuộc tất cả các dòng xe chủ lực của BMW và liên tục mở rộng hệ thống phân phối. Bên cạnh đó, THACO Auto đã luôn đồng hành và hỗ trợ hết mình các Bimmers, những tay lái yêu thích thương hiệu BMW, từ đó góp phần xây dựng một cộng đồng vững mạnh, bền chắc và đoàn kết thông qua các hoạt động tài trợ, tổ chức những sự kiện nổi bật như hành trình Bimmerfest phối hợp cùng BMW Car Club Vietnam. Trong nhiều thập kỷ qua, BMW tạo dựng danh tiếng trong Ngành Công nghiệp ô tô thế giới bằng những dòng xe sedan hàng đầu, với các Series từ 1 đến 7 cùng nhiều mẫu xe Hatchback và thể thao khác. Đồng thời, đóng vai trò là thương hiệu tạo xu hướng và đưa ra thuật ngữ SAV (Sport Activity Vehicle) và SAC (Sport Activity Coupe) cho các mẫu xe gầm cao của hãng. Ở phân khúc xe cao cấp, BMW có riêng dãy sản phẩm dành cho các mẫu xe hàng đầu với tên gọi BMW Lxury Class. Dòng xe BMW cao cấp (BMW Lxury Class) được định vị là những mẫu xe sang trọng và hiện đại bậc nhất của thương hiệu với những đặc điểm riêng như kích thước xe lớn, thiết kế ấn tượng và trang bị thế hệ động cơ tốt nhất từ BMW. Ngoài chất lượng sản phẩm, dòng xe BMW cao cấp (BMW Lxury Class) còn giúp khách hàng thể hiện vị thế và mang lại những đặc quyền riêng biệt dành cho chủ nhân khi mua xe. Hướng đến tính bền vững và để phù hợp với định hướng phát triển các mẫu xe sử dụng nguồn nguyên liệu sạch, thân thiện với môi trường, dòng xe điện (EV) cũng đã được BMW bổ sung vào dãy sản phẩm BMW cao cấp (BMW Lxury Class). Tiếp nối thành công của thế hệ các xe BMW cao cấp, THACO Auto tiếp tục giới thiệu 4 mẫu xe BMW cao cấp thế hệ mới gồm: The new BMW X7, The new BMW 8 Series, The all-new BMW 7 Series và đặc biệt là sự xuất hiện của The all-new BMW i7 - mẫu sedan thuần điện lần đầu được giới thiệu tại Việt Nam. The all-newBMW 7 Series là mẫu xe khai sinh nên dòng xe BMW Lxury Class và là một trong những mẫu sedan giàu truyền thống nhất của BMW. Ra mắt vào năm 1977 và được định vị ngay từ ban đầu là chiếc sedan cỡ lớn, sang trọng và sở hữu nhiều công nghệ nhất từ BMW. Ở thế hệ mới, BMW 7 Series sẽ được ra mắt tại Việt Nam với 3 phiên bản gồm BMW 735i M Sport, BMW 735i Pure Excellence và BMW 740i Excellence. BMW 7-Series thế hệ mới BMW 7-Series thế hệ mới là điểm nhấn chính của buổi ra mắt. Xe có 3 phiên bản: 735i M Sport, 735i Pure Excellence và 740i Pure Excellence, giá bán lần lượt 5,199 tỷ đồng, 5,339 tỷ đồng và 6,599 tỷ đồng. BMW 740i Pure Excellence 2023 ra mắt Việt Nam. Mức giá này tương đương so với đối thủ Mercedes-Benz S-Class đang phân phối 2 phiên bản S 450 và S 450 Luxury, giá lần lượt 5,039 tỷ đồng và 5,559 tỷ đồng.

Tên gọi là một trong những thay đổi lớn trên 7-Series thế hệ mới tại Việt Nam. Thế hệ cũ có bản 730Li và 740Li nhằm nhận diện là phiên bản trục cơ sở kéo dài (LWB), trong khi thế hệ hoàn toàn mới bỏ hậu tố "L" và mặc định chỉ có phiên bản trục cơ sở kéo dài. BMW 735i và 740i Pure Execellence có thiết kế hướng tới sự sang trọng, còn BMW 735i M Sport hướng tới sự thể thao. Sự khác biệt của hai gói ngoại thất thể hiện rõ ở cản trước hầm hố hơn và xung quanh lưới tản nhiệt, ốp hông, tay nắm cửa,... được sơn đen bóng trên bản M Sport. Mâm xe kích thước 20 inch trang bị trên hai bản Pure Excellence, trong khi bản M Sport là 21 inch. BMW 7-Series thế hệ mới với mẫu mã cực đẹp. Nội thất BMW 7-Series 2023 ứng dụng nhiều công nghệ cao cấp. Chính giữa khoang cabin là cụm màn hình đôi, gồm màn hình trung tâm 14,9 inch và màn hình tốc độ 12,3 inch chạy hệ điều hành iDrive8 mới nhất. Dải pha lê ở táp-lô có tên gọi Interaction Bar - thanh điều khiển cảm ứng chạy giữa táp lô và cụm điều khiển trung tâm nơi đặt hàng loạt nút bấm điều khiển ảo cũng như hệ thống đèn nền nội thất có thể đổi màu theo chủ đề hoặc sở thích, cửa gió hàng trước dạng "ẩn",...

Hàng ghế sau dành cho ông chủ thậm chí sở hữu nhiều công nghệ tiện nghi, hiện đại vượt bậc trong phân khúc như ghế sau có thể ngả tối đa lên tới 42,5 độ thông qua một thao tác bấm, tích hợp các chức năng massage, sưởi/làm mát. Hầu hết các chức năng điều khiển ghế ngồi, hệ thống làm sưởi/làm mát, rèm che nắng, kết nối điện thoại thông minh, gọi điện,... được chỉnh qua hai màn hình cảm ứng 5,5 inch đặt ở mỗi bên cửa xe. Đáng tiếc, BMW 7-Series tại Việt Nam không được trang bị màn hình trên trần xe Theater Screen OLED độ phân giải 8K. Nội thất xịn xò và sang trọng. Cả 3 phiên bản 7-Series đều có cửa sổ trời toàn cảnh, nhưng hai bản Pure Excellence là loại Sky Lounge cao cấp hơn, tích hợp hàng ngàn đèn LED siêu nhỏ.

Về động cơ, BMW 735i 2023 sử dụng động cơ xăng 6 xy-lanh, tăng áp, dung tích 3.0L tạo ra công suất tối đa 286 mã lực và mô-men xoắn cực đại 425 Nm. Trong khi đó, BMW 740i sử dụng động cơ tương tự, nhưng công suất được tinh chỉnh lên mức 381 mã lực và 540 Nm mô-men xoắn. BMW i7 hoàn toàn mới BMW i7 xDrive60 Pure Excellence tại buổi ra mắt. Bên cạnh 7-Series còn có sự xuất hiện của BMW i7 sử dụng động cơ điện. Tại Việt Nam, xe được phân phối duy nhất 1 phiên bản xDrive60 Pure Excellence với giá bán 7,199 tỷ đồng. Trang bị và tính năng tương đồng với BMW 740i Pure Excellence.

Xe trang bị động cơ điện, cho công suất 544 mã lực và mô-men xoắn 745 Nm. Bộ pin 101,7 kWh cho tầm vận hành 591-625 km sau một lần sạc đầy. Thời gian sạc đầy pin là 10,5 giờ với nguồn điện 11kW và 5,5 giờ với nguồn điện 22kW. Đối với sạc DC (500A), thời gian sạc 10-80% là 34 phút. BMW 8-Series nâng cấp BMW 840i M Sport LCi được tinh chỉnh lại phần hốc gió cản trước. BMW 8-Series tại buổi ra mắt thuộc phiên bản facelift (nâng cấp giữa vòng đời). Xe tiếp tục phân phối duy nhất phiên bản 840i M Sport Gran Coupe. Xe trang bị tiêu chuẩn gói M Sport, bao gồm cản trước, ốp hông mới, bộ mâm M kích thước 20 inch (kiểu 730), phanh M với cùm phanh xanh dương. Bộ đèn pha trên xe chính hãng là loại laser. Ngoài ra, 8-Series nâng cấp cũng có lưới tản nhiệt phát sáng Iconic Glow.

Bên trong BMW 8-Series 2023 không thay đổi quá nhiều. Điểm dễ nhận diện là màn hình giải trí được nâng từ 10,25 inch lên thành 12,3 inch. Các trang bị khác như đồng hồ tốc độ dạng LCD 12,3 inch, cần số pha lê, ghế ngồi thế thao, dàn loa Harman Kardon,... vẫn được giữ nguyên. Xe trang bị động cơ 3.0L tăng áp, 6 xy-lanh, công suất 335 mã lực và 500 Nm mô-men xoắn, đi kèm với hộp số tự động 8 cấp. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h là 5,3 giây. BMW 840i M Sport 2023 có giá bán 6,899 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. BMW X7 thế hệ mới BMW X7 Pure Excellence trong buổi ra mắt. Sau vài tuần trưng bày tại đại lý, hôm nay (26/4), BMW X7 2023 mới chính được được ra mắt với 2 phiên bản: M Sport và Pure Excellence, giá bán lần lượt 6,299 tỷ đồng và 7,399 tỷ đồng.

Hai phiên bản M Sport và Pure Excellence được bán ở Việt Nam có những điểm khác biệt rõ rệt ở ngoại hình. Bản M Sport có cản thể thao, mâm 5 chấu kích thước 21 inch (kiểu 754M), còn bản Pure Excellence hướng tới sự sang trọng cùng bộ mâm nhiều nan kích thước 22 inch (kiểu 757). Thay đổi đáng kể bên trong là cụm màn hình kép lớn với màn hình trung tâm 14,9 inch, hệ điều hành iDrive8. Cần số pha lê được loại bỏ và thay bằng nút gạt nhỏ nhưng vẫn được "khảm pha lê". BMW X7 M Sport 2023. Nội thất bản M Sport ốp gỗ tối màu, còn bản Pure Excellence dùng gỗ sáng màu. Bản M Sport còn khác biệt ở vô-lăng thể thao 3 chấu. Một số trang bị tiện nghi cao cấp có thể kể đến ghế trước tích hợp sưởi, làm mát, massage, bọc da Merino, trần xe bọc Alcantara, cửa sổ trời toàn cảnh với 15.000 điểm sáng...

