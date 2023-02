Cảnh sát Thái Lan điều tra vụ cái chết bí ẩn của YouTuber người Mỹ Leo Rex tại Pattaya chiều 30/1. (Video: ViralPress/Daily Mail)

YouTuber người Mỹ chết bí ẩn trong tình trạng bán khỏa thân tại điểm nóng du lịch Pattaya, Thái Lan

Laith Abdallah Algaz, sinh năm 1988, người bang Colorado, Mỹ được biết đến với nick Leo Rex cùng kênh "Leo and Logevity" trên YouTube do anh ta điều hành, thu hút hơn 123.000 người đăng ký theo dõi. Leo Rex Tự mô tả mình là "chuyên gia hàng đầu về tăng kích thước "của quý" (dương vật), nên cũng được coi là có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực sức khỏe.



YouTuber người Mỹ Leo Rex - người mô tả mình là "chuyên gia hàng đầu về tăng kích thước "của quý". (Ảnh: ViralPress)

Tuy nhiên trong khi các bác sĩ khuyến cáo nam giới không nên phẫu thuật tăng kích thước "của quý", thì các video được xem nhiều nhất của Leo Rex lại mô tả cách sử dụng hệ thống bơm và tạ để kéo dài "của quý" (?) Ngoài các lời khuyên kỳ quặc về sex (tình dục), Leo Rex còn đăng những nội dung không có thật về sức khỏe, thể dục thể hình và sử dụng steroid (phiên bản tổng hợp của hormone sinh dục nam, giúp kích thích các cơ phát triển…).

Báo chí ngày 31/1 dẫn nguồn tin ViralPress cho biết: Ngay sau khi được phát hiện chiều 30/1, vụ tử vong đầy bí ẩn của Leo Rex đã khiến dư luận cư dân cùng nhiều du khách bàng hoàng. Một người bạn Mỹ của Leo Rex là Charles Anthony Hughes, 40 tuổi, kể rằng: Do gọi nhiều cuộc điện thoại nhưng Leo Rex không nghe máy, Charles tới căn hộ nơi Leo Rex lưu lại ở Pattaya, Thái Lan thì phát hiện Leo Rex đã chết. Sau khi báo cảnh sát, Charles cho biết Leo Rex thường ở trong căn hộ, sử dụng máy tính và hút cannabis (cần sa).

Cảnh sát Thái Lan điều tra hiện trường tại căn hộ của YouTuber người Mỹ Leo Rex tại Pattaya chiều 30/1. (Ảnh: ViralPress)



Cảnh sát Thái Lan tìm thấy nhiều loại thuốc khác nhau trong căn hộ của Leo Rex ở Pattaya. (Ảnh: ViralPress)

Theo cảnh sát Thái Lan, thi thể của Leo Rex được phát hiện trong tư thế bán khỏa thân với chỉ một chiếc sơ mi đen ở thân trên. Anh ta nằm úp mặt xuống sàn, có máu rỉ ra từ miệng và mũi cùng một vết bầm tím trên mắt trái. Căn hộ được cho đã bị đột nhập và lục soát, có thể với mục đích xáo trộn hiện trường. Quần áo của Leo Rex vương vãi khắp nơi, kệ và bồn cầu trong phòng vệ sinh bị đập phá.

Cảnh sát cũng tìm thấy nhiều loại thuốc khác nhau trong căn hộ của Leo Rex, bao gồm cả thuốc ngủ, thuốc trị chứng rối loạn lo âu và trầm cảm, cannabis (cần sa) và steroid. "Chúng tôi sẽ thẩm vấn bạn bè của nạn nhân và một người phụ nữ đã ở cùng trước khi anh ta chết" - một đại diện cảnh sát nói.

Những vụ việc gây xôn xao khác tại điểm nóng du lịch Pattaya, Thái Lan đầu năm mới 2023

Trước đó vừa xảy ra vụ một người Anh bị bắn trên đường phố Pattaya tối 5/1. Nạn nhân là ông Neil Roger, 70 tuổi, kỹ sư xây dựng hưu trí, đến từ Doncaster, Nam Yorshire.

Ông Roger vừa từ Anh trở lại Pattaya hôm 4/1, khi đó ông đang chạy xe máy về nơi ở sau khi gặp bạn bè tại một quán rượu. Do xảy ra va chạm với xe ô tô của Apicha Boonsawat tại Soi Khao Makok 1, thành phố Pattaya, ông Roger bị Boonsawat nổ 4 phát súng bắn chết. Thủ phạm Boonsawat 32 tuổi, làm việc trong lĩnh vực bất động sản, đã bị bắt sau đó.

Cảnh sát Thái Lan làm việc tại hiện trường vụ kỹ sư hưu trí người Anh Neil Roger bị bắn chết tại Pattaya tối 5/1. (Ảnh: Pattaya News)

Lực lượng cứu hộ Thái Lan triển khai xuồng cao tốc, đưa các nhân viên có mặt trên nhà hàng nổi Krekanian lên bờ an toàn tại Pattaya chiều 30/1. (Ảnh: Chaiyot Pupattanapong)

Cùng hôm 31/1 báo chí đưa tin về vụ sự cố xảy ra với nhà hàng nổi Krekanian ở ngoài khơi Pattaya. Nhà hàng nổi Krekanian có hai tầng, được thiết kế theo chủ đề hải tặc với sức chứa khoảng 100 người, vừa khai trương tháng 12/2022. Nhà hàng nổi Krekanian phục vụ du khách ăn uống, biểu diễn nhạc "sống", cùng dịch vụ phòng hát karaoke và câu mực.

Nhà hàng nổi Krekanian bắt đầu nghiêng sang một bên và bị ngập một phần ở vùng nước nông, do gió mạnh gây sóng lớn trên biển vào khoảng 4 giờ chiều 30/1. Nhà hàng nổi Krekanian đóng cửa từ vài ngày trước do thời tiết xấu, biển động nên lúc đó không có khách trên tàu. Lực lượng cứu hộ đã kịp thời đưa các nhân viên có mặt trên nhà hàng nổi Krekanian lên bờ an toàn.