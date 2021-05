Thái Nguyên: Khởi tố 2 đối tượng tổ chức cho 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Theo đó, ngày 12/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Lâm Văn Luân (SN 1985, trú tại xóm Trong, xã Hồng Giang) và Vi Văn Giang (SN 1993, trú tại xóm Thum Mới, xã Quý Sơn, cùng huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

5 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn TP.Thái Nguyên ngày 7/5/2021. (Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên)

Trước đó, ngày 7/5, sau khi nhận được tin báo của chốt kiểm dịch tại đường tròn Tân Long và Công an xã Sơn Cẩm về việc có 5 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành điều tra, truy xét các đối tượng tổ chức cho 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên xác định Luân và Giang là 2 người đã tổ chức đưa, đón 5 người Trung Quốc nói trên vào địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Công an tỉnh Thái Nguyên đã tạm giữ 2 ô tô mang BKS 98A-366.52 và BKS 98A-265.24 cùng một số vật chứng liên quan đến vụ án. Đồng thời, tiến hành cách ly tập trung 2 đối tượng Luân và Giang tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

Hiện, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra để mở rộng vụ án.