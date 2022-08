Thời gian qua, tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi vẫn xảy ra với mức độ phức tạp và có chiều hướng ngày càng gia tăng.

Điển hình như việc lấn chiếm xây dựng trái phép công trình, đường đi, trồng cây lâu năm, xây dựng nhà cửa, lều quán, san ủi, đổ đất đá xuống lòng hồ…

Công trình vi phạm tại Khu vực hồ Suối Lạnh được công ty Khai thác thuỷ lợi Thái Nguyên phát hiện và báo cáo xử lý (Ảnh: Hà Thanh)

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Công văn số 2395/UBND-CNNXD về việc xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi.

Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong quản lý, xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi, đảm bảo chất lượng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Thái Nguyên tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình vi phạm công trình thuỷ lợi về hình thức, số lượng và mức độ ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, hối hợp với Phòng cảnh sát môi trường - Công an tỉnh trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm công trình thuỷ lợi theo quy chế phối hợp giữa Bộ công an và Bộ NN&PTNT về bảo vệ an ninh Quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên cùng công ty Khai thác thuỷ lợi Thái Nguyên kiểm tra công trình thủy lợi Khu vực lòng hồ Núi Cốc thuộc xã Lục Ba, huyện Đại Từ (Ảnh: Đơn vị cung cấp)

Đối với công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu cần thực hiện nghiêm trách nhiệm bảo vệ công trình thuỷ lợi theo quy định về Luật thuỷ lợi.

Đặc biệt công trình hồ chứa nước Núi Cốc cần rà soát, tổng hợp toàn bộ các vụ vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi còn tồn đọng.

Theo đó, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm các vụ vi phạm, có các biện pháp ngăn chặn và khắc phục triệt để, kịp thời báo cáo kết quả giải quyết vi phạm theo quy định.

Kiểm tra, rà soát các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình phải cấp giấy phép và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thủ tục cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình.

Tiếp tục triển khai thực hiện việc cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi và bàn giao mốc giới cho UBND cấp xã phối hợp quản lý, bảo vệ.

Đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, khai thác theo quy định.

Lãnh đạo công ty Khai thác thuỷ lợi Thái Nguyên kiểm tra công trình Đập Nghinh Tác, xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai trước mùa mưa bão (Ảnh: Đơn vị cung cấp)

Là đơn vị có chức năng quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, phục vụ phát triển kinh tế dân sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và một số địa phương lân cận. Những năm qua, để đảm bảo an toàn trước mỗi mùa mưa lũ, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên luôn duy trì và thực hiện tốt công tác kiểm tra, tu bổ, sữa chữa các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh khi có dấu hiệu xuống cấp, nhằm đảm bảo ứng phó cũng như hạn chế thấp nhất những thiệt hại khi có thiên tai, bão lũ.



Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra và kịp thời xử lý những hành vi vi phạm đến các công trình thuỷ lợi mà đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý.

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên được giao thực hiện vận hành theo quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn và quản lý khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh gồm: 72 công trình thủy lợi trong đó có 34 hồ chứa, 33 đập dâng, 4 trạm bơm t­ưới và 1 trạm bơm tiêu úng theo phân cấp của UBND tỉnh. Trong đó có Hồ Núi Cốc là công trình lớn và là công trình trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên.