Thảm kịch đau lòng người tâm thần chém cha, anh ruột tử vong, mẹ nguy kịch ở Bình Định

Án mạng đau lòng

Sáng 31/10, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định vẫn đang tạm giữ Hồ Thanh Cường, 34 tuổi, ở xã Nhơn An, để điều tra hành vi chém cha và anh ruột tử vong.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định thông tin, Hồ Thanh Cường có tiền sử bệnh tâm thần và có sổ điều trị bệnh. Cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định bệnh tâm thần đối với Hồ Thanh Cường.

Con hẻm dẫn vào nhà ông Hồ Hữu Cảnh (80 tuổi, thôn Háo Đức, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, Bình Định) ảm đạm, từng dòng người đến viếng thăm ai nấy cũng tiếc thương cho những phận người xấu số.

Sự việc Hồ Thanh Cường bất ngờ dùng dao Thái Lan và rựa chém chết 2 người là ông Hồ Hữu Cảnh (80 tuổi), cha ruột; Hồ Quốc Nhật (42 tuổi), anh ruột và bà Trương Thị Dư (73 tuổi), mẹ ruột của Cường bị thương nặng, khiến ai nấy cũng bàng hoàng, xót xa.

Theo người dân địa phương, trước đây, Cường học rất giỏi, tốt nghiệp một trường đại học ở TP.HCM và chỉ mới bị tâm thần ít năm trở lại đây.

Từ ngày bị tâm thần, Cường rất hiền lành, thỉnh thoảng có lên cơn nhưng chưa làm hại người thân hay làng xóm. Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao sáng nay lại xảy ra vụ việc đau lòng như vậy.

Tang thương bao trùm ngôi nhà nhỏ ở Bình Định.

Bà Nguyễn Thị Gái, người dân sống trong khu vực, không khỏi bàng hoàng cho hay: "Chưa bao giờ tôi chứng kiến vụ việc thương tâm như vậy. Sáng sớm nay, bà Dư còn được người con trai ở TP.HCM mới về, chở đi chợ mua đồ ăn thì giờ xảy ra cơ sự này".

Đau lòng hơn, anh trai của Cường mới ở TP.HCM về nhà để đi họ (lễ ăn hỏi) cho cháu gái ruột, chuẩn bị cưới chồng nhưng nay đã ra đi mãi mãi.

"Lúc xảy ra vụ việc, trời mưa rất to và tôi nằm xem ti vi ở trong nhà nên không biết gì cả. Khi ngớt mưa, nghe bên ngoài ồn ào, tôi mở cửa ra xem thì thấy nhiều người dân, có cả lực lượng công an.

Nhìn qua nhà ông Cảnh, tôi thấy ông bị nhiều vết thương, nằm bất động dưới nền nhà", một người dân ở gần nhà ông Cảnh nói.

Theo Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn, Cường bị tâm thần từ năm 2022, có sổ điều trị của bệnh viện tâm thần. Cường được gia đình đưa đi bệnh viện khám, lấy thuốc điều trị định kỳ.

Đại diện Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn cho rằng việc quản lý bệnh nhân tâm thần điều trị ngoại trú trong cộng đồng là một vấn đề cam go. Bệnh nhân tâm thần có biểu hiện cần được kịp thời đưa đi cơ sở tập trung để điều trị, tránh hậu quả đáng tiếc.

Quá bất ngờ và choáng váng

Theo người dân, gia đình Cường có 5 anh chị em gồm 3 gái và 2 trai. Cường là con trai út. Cha mẹ Cường đều đã già nên cuộc sống gia đình khá vất vả.

Theo Nguyễn Thị Hoa (ở Háo Đức 1), Cường bị bệnh tâm thần và được đưa đi chữa trị. Cường được về nhà tháng 6 năm nay, anh Nhật cùng vợ sinh sống tại TP.HCM, mới vừa về quê.

"Sáng nay tôi vừa cậu Nhật về nhà, ngồi chơi nói chuyện với ông Cảnh. Vậy mà một lúc sau thì hay tin, quá bất ngờ và choáng váng", bà Hoa cho hay.

Ông Nguyễn Thanh Hùng kể lại, lúc xảy ra vụ việc, ông đang ở trong nhà thì nghe con ông la lớn cho biết, ông Cảnh bị chém.

Ông Hùng cho hay, lúc ông chạy sang nhà Cường đã thấy ông Cảnh máu me. Bà Trương Thị Dư (73 tuổi, mẹ Cường) cũng bị thương nặng, nhưng cố chạy thoát thân.

"Tôi lập tức gọi taxi rồi báo công an xã. Taxi đến, tôi đưa bà Dư lên xe, sau đó mới chạy vào trong nhà ông Cảnh xem sao", ông Hùng cho hay.

Chiếc thùng từ thiện để quyên góp tiền lo hậu sự, được bà con hàng xóm, đặt ngay trước ngõ dẫn vào nhà ông Hồ Hữu Cảnh.

Theo lời ông Hùng, Cường chém anh Nhật nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngã. Ông Cảnh bỏ chạy ra ngoài, sau đó quay vào nhà thì bị Cường chém chết.

Bà Nguyễn Thị Mai cũng cho biết, lúc bị thương tháo chạy ra ngoài, bà Dư hoảng hốt nói mọi người trong nhà đang ngồi uống trà, bàn chuyện đám cưới ngày mai đi họ bao nhiêu người.

Do trước đây anh Nhật từng đưa Cường đi chữa bệnh tâm thần, nên bà nghĩ khi nghe bàn chuyện đi họ bao nhiêu người, Cường tưởng nhiều người đến bắt mình đi khám bệnh nên mới làm vậy.

Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn Mai Xuân Tiến cho hay, trước mắt thị xã ủng hộ mỗi trường hợp tử vong 5 triệu đồng để lo mai táng và 3 triệu đồng cho trường hợp bị thương.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, bà Dư bị chấn thương sọ não và đa vết thương do bị chém. Hiện các bác sĩ đã phẫu thuật cho bà Dư và đưa về phòng hồi sức cấp cứu thần kinh.