Tham ô gần 1 tỷ đồng, kế toán trường mầm non lãnh án

Các bị cáo: Trương Thị Thanh Vân (SN 1971, trú phường Hòa Phát), nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai; Trịnh Thị Thu Tâm (SN 1966, trú phường Hòa Thọ Đông), nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan; Trần Thị Thúy Hoa (SN 1963, trú phường Hòa Phát), nguyên thủ quỹ Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan và Nguyễn Thị Duy Hoàng (SN 1987, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), nguyên văn thư, thủ quỹ Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp".



Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2017 đến tháng 6/2019, Nguyễn Thị Vân Kiều với chức vụ là kế toán của trường, lợi dụng sự thiếu kiểm tra về công tác tài chính của chủ tài khoản, Kiều đã có hành vi: Lập khống, giả chữ ký của chủ tài khoản; lập khống rồi đưa chủ tài khoản ký trên giấy ủy nhiệm chi, giấy rút dự toán ngân sách Nhà nước với nội dung mua văn phòng phẩm, đồ dùng, trang thiết bị phục vụ dạy học và bán trú; lập, nâng khống tiền lương bán trú, thứ Bảy của mình trên bảng lương ủy nhiệm chi lương gấp từ 20 - 30 lần lương thực tế...; chiếm đoạt tổng số tiền trên 939 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: D.B

Ngoài ra, để đối phó với đoàn kiểm tra, che giấu hành vi, Nguyễn Thị Vân Kiều đã giả chữ ký của chủ tài khoản Trương Thị Thanh Vân trên năm bảng xác nhận số dư tài khoản, làm giả một phiếu chi, một giấy nộp tiền, làm giả con dấu của Kho bạc Nhà nước quận Cẩm Lệ trên giấy nộp tiền bỏ vào hồ sơ kế toán.

Đối với Trần Thị Thúy Hoa, Nguyễn Thị Duy Hoàng được phân công làm thủ quỹ của trường nhưng đã thiếu trách nhiệm. Cụ thể, không theo dõi, quản lý biên lai thu tiền bán trú, không cập nhật kịp thời các khoản thu vào sổ tiền mặt của trường. Để cho người khác không có trách nhiệm thu tiền bán trú, lấy tiền bán trú cho người khác mượn, việc bàn giao tiền sau khi thu không rõ ràng dẫn đến làm thất thoát tiền của trường, với tổng số tiền hơn 570 triệu đồng.

Đối với Trương Thị Thanh Vân và Trịnh Thị Thu Tâm với chức vụ là hiệu trưởng, chủ tài khoản của trường đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, đối chiếu trước khi ký chứng từ, không kiểm tra, giám sát việc thu, nộp tiền bán trú, để các cá nhân không có trách nhiệm tự ý thu tiền bán trú, không nộp tiền kho bạc dẫn đến làm thất thoát tiền của nhà trường với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Trong đó, Trương Thị Thanh Vân đã làm thất thoát số tiền hơn 1 tỷ đồng và Trịnh Thị Thu Tâm làm thất thoát số tiền gần 500 triệu đồng.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

HĐXX TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vân Kiều mức án 16 năm tù về tội "Tham ô tài sản" và 3 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức", tổng hợp hình phạt Kiều phải chấp hành là 19 năm tù.

Bị cáo Trương Thị Thanh Vân mức án 24 tháng cải tạo không giam giữ, Trịnh Thị Thu Tâm mức án 12 tháng cải tạo không giam giữ, Trần Thị Thúy Hoa và Nguyễn Thị Duy Hoàng cùng mức án 9 tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp".