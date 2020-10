Thân nhân của công nhân gặp nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3: "Nó trẻ quá, chưa vợ con gì mà đã ra đi..."

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, sáng 14/10, các lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường các điểm sạt lở từ 3 mũi: Đường không (máy bay trực thăng), đường thủy và đường bộ.

1. Mũi tiếp cận đường hàng không: Trong buổi sáng, máy bay đã tiếp cận, phát hiện và cứu trợ lương thực thực phẩm cho những người đang gặp nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 (20 túi hàng nhu yếu phẩm)

2. Mũi tiếp cận bằng đường Thủy: Đoàn tìm kiếm do lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, Kiểm lâm (khoảng 60 người) đã tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 4 bằng thuyền máy, ca nô… Đoàn mang theo các nhu yếu phẩm để tiếp tế cho những người bị mắc kẹt tại Thủy Điện. Sau gần một giờ di chuyển bằng đường thủy, đoàn đã tiếp cận được với Thủy điện Rào Trăng 4, rồi tiếp tục di chuyển để tiếp cận Rào Trăng 3. Hơn 3 giờ tìm kiếm, đoàn đã phát hiện một thi thể nam, hiện đã được di chuyển về Bệnh viện đa khoa Bình Điền để thực hiện các thủ tục pháp y và xác nhận danh tính. Đồng thời, tổ chức di chuyển 19 công nhân, chuyên gia của Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 về trụ sở công ty tại khu đô thị An Cựu City, TP.Huế (sức khỏe ổn định, trong đó có 2 người Ấn Độ). Công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được tiếp tục.

3. Mũi tiếp cận bằng đường bộ: Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã huy động hàng chục xe cơ giới và xe đặc chủng để mở đường vào điểm sạt lở. Đến 12h30 trưa 14/10, lực lượng tìm kiếm đã tiếp cận được hiện trường điểm sạt lở tại trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67. Lúc 16h, lực lượng cứu hộ đã khôi phục kết nối liên lạc với Thủy điện Alin B2. Hiện toàn bộ 14 công nhân của Thủy điện Alin B2 đều an toàn. Công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn đang được tích cực triển khai với quyết tâm tiếp cận và đưa các nạn nhân ra khỏi vùng sạt lở một cách nhanh nhất.