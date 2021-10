Than Quảng Ninh bị "xóa tên", CLB hạng Nhất hưởng lợi?

Than Quảng Ninh bị "loại"

Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF cho hay), ngày 29/10, VFF đã báo cáo Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) danh sách quyết định cấp phép các câu lạc bộ tham dự V.League và giải đấu cấp câu lạc bộ của AFC năm 2022.

Theo đó, 11 CLB được cấp phép tham dự giải AFC và V.League 2022 gồm: HAGL, Viettel, Nam Định, Đông Á Thanh Hóa, B.Bình Dương, Hà Nội, SHB.Đà Nẵng, HL.Hà Tĩnh, TP.HCM, Sài Gòn, Hải Phòng.

Than Quảng Ninh không được cấp phép dự V.League 2022. Ảnh: VPF

CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An và Bình Định được Ban Chấp hành VFF cấp phép ngoại lệ dự V.League 2022, kèm theo biện pháp phạt cảnh cáo đối với SLNA và khiển trách đối với Bình Định.

SLNA và Bình Định không được cấp phép tham dự giải đấu cấp câu lạc bộ của AFC 2022.

CLB bóng đá Than Quảng Ninh không được cấp phép tham dự V.League 2022 và giải đấu cấp câu lạc bộ của AFC năm 2022 do không đáp ứng các tiêu chí cấp phép hạng A bắt buộc trên hệ thống cấp phép trực tuyến và Công ty TNHH 1 TV Bóng đá Quảng Ninh – đơn vị quản lý câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh tạm ngừng hoạt động.

Câu hỏi đặt ra là với việc Than Quảng Ninh bị "xóa tên", V.League 2022 chỉ còn 13 đội và liệu VFF có đôn đội hạng Nhất lên cho đủ con số 14 hay không? Và cơ cấu lên xuống - hạng sẽ ra sao?

Trả lời Dân Việt, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn nói: "Ban chấp hành VFF sẽ xem xét và có quyết định trong thời gian tới".

Được biết, cuộc họp định kỳ của Ban chấp hành VFF sẽ diễn ra vào khoảng thời gian tháng 11-12 tới. Nhưng với những vấn đề sự vụ cần phải sớm có hướng giải quyết như trường hợp Than Quảng Ninh vừa qua, Ban Tổng thư ký VFF sẽ tổng hợp tài liệu và báo cáo, xin ý kiến Ban chấp hành VFF luôn chứ không chờ đến cuộc họp chính thức.

Giải hạng Nhất 2022 sẽ có 2 đội thăng hạng?

Thực tế, việc V.League phải thi đấu với số đội lẻ cũng không phải điều gì xa lạ với bóng đá Việt Nam. Ở mùa giải 2014, V.League có 13 đội dự giải. Không dừng ở đó, sau vòng 12, V.Ninh Bình đã xin không thi đấu V.League vì sự cố một nhóm cầu thủ bán độ tại AFC Cup 2014.

Kết thúc mùa giải 2014, 2 đội dẫn đầu giải hạng Nhất là CS.Đồng Tháp, S.Khánh Hòa giành vé thăng hạng V.League 2015. Tấm vé thăng hạng V.League cuối cùng được trao cho XSKT.Cần Thơ (xếp thứ 3 giải hạng Nhất 2014) sau khi thắng HV.An Giang (đội cuối bảng V.League 2014) ở trận play-off.

Nếu muốn trở lại V.League, Than Quảng Ninh (áo xanh) sẽ phải làm lại từ giải hạng Ba. Ảnh: VPF

Liên quan tới số đội dự V.League 2022, cơ cấu lên xuống hạng mùa giải 2022, tất cả đều phải chờ quyết định cuối cùng của Ban chấp hành VFF.

Nhưng theo tìm hiểu của Dân Việt, nhiều khả năng số đội dự V.League 2022 sẽ được giữ nguyên con số 13.

Kết thúc giải hạng Nhất 2022, đội vô địch và á quân sẽ thăng hạng V.League 2023. Trong khi đó, đội cuối bảng V.League 2022 sẽ phải xuống chơi ở giải hạng Nhất 2023. Như vậy, V.League 2023 sẽ có 14 đội theo đúng Nghị quyết của Ban chấp hành VFF.

Về kế hoạch tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2022, Công ty VPF dự kiến sẽ triển khai kế hoạch khảo sát, đánh giá công tác chuẩn bị mùa giải 2022 trong khoảng thời gian từ 20/11 đến 20/12/2021. Hội thảo công tác chuẩn bị và Lễ bốc thăm, xếp lịch mùa giải 2022 dự kiến diễn ra ngày 15/12/2021. V.League 2022 dự kiến diễn ra vào tháng 2/2022.