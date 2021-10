Việc "xóa sổ" Than Quảng Ninh ảnh hưởng thế nào tới các HAGL, Hà Nội FC...?

Những bê bối tài chính của CLB Than Quảng Ninh đã bị đưa lên khắp các mặt báo trong suốt một thời gian dài. Với mong muốn được tham dự V.League 2022, đội bóng đất Mỏ đã ngỏ lời với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Tuy nhiên, phía VFF đã có văn bản từ chối cấp phép ngoại lệ cho Than Quảng Ninh. Lý do được đưa ra là VFF không hài lòng dù trước đó đã tạo điều kiện để Than Quang Ninh có thời gian giải quyết nhưng khó khăn nội bộ.

Than Quảng Ninh là một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Song, Công ty TNHH MTV bóng đá Quảng Ninh lại tỏ ra bất lực và tuyên bố tạm dừng hoạt động 1 năm. Trong khi đó, ban huấn luyện, cầu thủ và cán bộ công nhân viên bị nợ lương thưởng và các khoản tiền khác (dự kiến lên tới 60-70 tỷ).

VFF vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về số đội tham dự V.League 2022 cũng như suất dự giải thế vào chỗ trống của Than Quảng Ninh. Than Quảng Ninh lúc này cũng chẳng thể chuyển giao hay "bán suất" dự V.League cho một đội bóng khác như nhiều vụ chuyển nhượng trong lịch sử. Lý do là bởi họ không còn được cấp phép dự V.League bởi VFF.

Về phía đội chủ sân Cẩm Phả, nếu được chuyển giao về tỉnh hoặc một đơn vị quản lý khác, họ sẽ bắt đầu mùa giải 2022 từ giải hạng Nhất Quốc gia. Nhưng nếu không dự giải đấu nào hoặc nói thẳng ra là "bị xóa sổ trên bản đồ bóng đá Việt Nam" ở mùa giải tới, Than Quảng Ninh sẽ phải bắt đầu lại từ giải hạng Ba.

Sắp tới, VFF và VPF (Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam) sẽ phải ngồi lại để bàn về phương án phù hợp cho mùa giải mới. Những người ở thượng tầng sẽ phải quyết định xem nên giảm số đội xuống còn 13 hay sẽ tìm một ứng viên thay thế thích hợp từ giải hạng Nhất, đủ điều kiện và tiềm lực để dự V.League 2022.

Các đội bóng còn lại đang mong từng ngày tới thời điểm V.League 2022 khởi tranh.

Vấn đề này cần phải được giải quyết thật nhanh để VPF bắt tay vào những bước chuẩn bị đầu tiên cho mùa giải mới, quan trọng nhất là nhiệm vụ xếp lịch thi đấu. Đâu thể dựng lên lịch thi đấu khi mà còn chưa biết số đội tham dự là bao nhiêu và ai sẽ thế chỗ Than Quảng Ninh.

VFF và VPF "đau đầu" là một chuyện, nhưng họ còn có nguy cơ phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ các đội bóng lớn như HAGL, Hà Nội FC, B.Bình Dương, SLNA...nếu không mau chóng dàn xếp ổn thỏa các khâu chuẩn bị. Hủy V.League 2021, xong tiếp tục lùi ngày giải đấu trở lại tới tận tháng 2/2022. Rõ ràng nếu tiếp tục có thêm một biến cố nữa xảy ra, hẳn các đội còn lại sẽ không chịu ngồi yên chịu thiệt.