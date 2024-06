"Wonderland" là một bộ phim khoa học viễn tưởng độc đáo, xoay quanh dịch vụ trí tuệ nhân tạo - AI có khả năng tái tạo người đã khuất thông qua các cuộc gọi video. Tuy nhiên, khác với những bộ phim AI thường thấy, "Wonderland" mang đến một góc nhìn ấm áp và đầy hy vọng. Thang Duy chia sẻ: "Tôi thích những bộ phim khiến tôi suy nghĩ sâu sắc. Và "Wonderland" chắc chắn sẽ làm được điều đó. Bộ phim này phản ánh sự chân thành, ấm áp và hy vọng mà đạo diễn Kim Tae-yong (cũng là chồng của Thang Duy) có trong cuộc sống".



Thang Duy: Từ bị tẩy chay vì "Sắc, Giới" tới thử thách cùng AI

Trong phim, Thang Duy vào vai Bai Li - người mẹ đơn thân đã qua đời, để lại con gái nhỏ và người mẹ già. Cô phải diễn xuất chủ yếu thông qua các cuộc gọi video, một thử thách mới mẻ đối với nữ diễn viên. "Tôi chủ yếu phải diễn một mình, tưởng tượng với phông nền màu xanh (cho đồ họa) trong khi nhìn vào điện thoại. Phiên bản AI của Bai Li không có sai sót như người thật và không có cảm xúc nên việc thể hiện rất khó khăn", cô chia sẻ.



Thang Duy đã có những chia sẻ sâu sắc về bộ phim "Wonderland". Ảnh: Korea Times.

"Wonderland" không chỉ là câu chuyện về công nghệ AI, mà còn là câu chuyện về tình mẫu tử. Thang Duy với kinh nghiệm làm mẹ ngoài đời thực, đã thể hiện một Bai Li đầy cảm xúc và chân thật. Cô chia sẻ: "Lần này, đóng vai một người mẹ từ góc nhìn của một người mẹ thực sự khiến tôi nhận ra rằng diễn xuất trước đây của mình không được chân thực cho lắm!".



Bộ phim "Wonderland" cũng đánh dấu sự hợp tác tiếp theo của Thang Duy với chồng - đạo diễn Kim Tae-yong. Thang Duy tiết lộ rằng, cô đã tham gia vào quá trình phát triển kịch bản từ những giai đoạn đầu tiên. Ý tưởng về một dịch vụ AI kết nối người sống và người đã khuất xuất phát từ chính những trải nghiệm của hai vợ chồng khi phải xa con gái vì công việc.



Thang Duy tin rằng, diễn xuất của cô đã trưởng thành hơn theo thời gian và kinh nghiệm sống. Cô chia sẻ: "Tôi tin rằng, một lối sống trung thực là quan trọng nhất đối với một diễn viên vì diễn xuất được trau dồi qua cuộc sống hàng ngày. Khi cuộc sống trôi qua, chúng ta trở nên khôn ngoan hơn, rộng lượng hơn và thấu hiểu hơn, điều này cũng làm thay đổi diễn xuất của tôi".



Với "Wonderland", Thang Duy không chỉ mang đến một bộ phim cảm động về tình mẫu tử, mà còn mở ra những suy ngẫm sâu sắc về trí tuệ nhân tạo và cảm xúc con người.

Thang Duy sinh ngày 7/10/1979 tại Hàng Châu, Trung Quốc, là một nữ diễn viên tài năng và nổi tiếng. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1998 với một vai nhỏ trong bộ phim truyền hình "Chinese Female Football". Tuy nhiên, bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô đến vào năm 2006 khi cô vượt qua hơn 10.000 ứng viên để đảm nhận vai chính Vương Giai Chi trong bộ phim "Sắc, Giới" của đạo diễn Lý An. Vai diễn này đã mang về cho cô giải Kim Mã cho Diễn viên mới xuất sắc nhất vào năm 2007.

Tuy nhiên, sau thành công của "Sắc, Giới", Thang Duy đã phải đối mặt với lệnh cấm vận từ chính quyền Trung Quốc do những cảnh nóng táo bạo trong phim. Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, cô đã sang Anh học kịch nghệ và dần dần trở lại màn ảnh rộng với các bộ phim như: "Late Autumn" (2010); "Dragon" (2011); "Finding Mr. Right" (2013); "The Golden Era" (2014).

Năm 2014, Thang Duy kết hôn với đạo diễn Kim Tae-yong, người mà cô đã hợp tác trong bộ phim "Late Autumn". Họ có một con gái chung.

Trong những năm gần đây, Thang Duy tiếp tục khẳng định tài năng của mình với nhiều vai diễn đa dạng trong các bộ phim như: "Blackhat" (2015); "Monster Hunt" (2015); "Book of Love" (2016); "Long Day's Journey into Night" (2018); "Decision To Leave" (2022) và "Wonderland" (2023). Cô cũng đã trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn Tôn Nhược Vi trong bộ phim truyền hình cổ trang "Đại Minh Phong Hoa" (2019).

Thang Duy được đánh giá là một trong những nữ diễn viên tài năng và có thực lực nhất của Trung Quốc. Cô không chỉ sở hữu vẻ đẹp quyến rũ mà còn có khả năng diễn xuất đa dạng, từ những vai diễn nội tâm sâu sắc đến những vai diễn hành động mạnh mẽ. Sự nghiệp của Thang Duy là một minh chứng cho sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ để vượt qua khó khăn và đạt được thành công.