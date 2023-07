Thắng lớn tại Chung kết Đạp gió 2023, Chi Pu sẽ ở lại Trung Quốc làm ca sĩ?

Ba đội sẽ tranh tài trong sân khấu cuối cùng của mùa 4 bao gồm: đội Ella có Ella, Chi Pu, Trương Gia Nghê, Cung Lâm Na, Cù Dĩnh, Thái Thiếu Phân. Đội Tạ Na bao gồm Tạ Na, Chu Châu, A-Lin, Giả Tịnh Văn, Tăng Khả Ny, Lưu Nhã Sắt, Uông Tiểu Mẫn. Cuối cùng là đội Amber với các thành viên Amber, Maria, Lưu Tích Quân, Lư Tĩnh San, Tôn Duyệt, Trần Y Hàm, Gina, Annie Đường Bá Hổ.



Mở màn đêm chung kết, Chi Pu dẫn đầu các tỷ tỷ bước ra chào khán giả trên nền nhạc của ca khúc chủ đề 4 mùa Đạp Gió là: Chị gái vô giá, Đạp gió rẽ sóng nào, Đạp gió, Hướng đi của gió.

Chi Pu khiến khán giả bất ngờ khi giành thứ hạng 6 chung kết Đạp gió 2023. Ảnh: NVCC.

Chi Pu và Lưu Nhã Sắt khóc như mưa khi chia sẻ sau màn trình diễn

Với sự bình chọn đông đảo trước thềm chung kết, Chi Pu và Lưu Nhã Sắt trình diễn ca khúc Who's That Girl trong vòng PK. Trước đó ở vòng công diễn 2, Chi Pu và Lưu Nhã Sắt lần đầu biểu diễn chung trong ca khúc Rosemary cùng Cung Lâm Na đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Không làm khán giả thất vọng, dù là thi đấu trực tiếp nhưng 2 tỷ tỷ đã phối hợp rất nhịp nhàng và ăn ý. Who's That Girl cũng được nhận xét là một trong màn trình diễn có sự đầu tư lớn về mặt ý tưởng.

Mở đầu màn trình diễn, Chi Pu và Lưu Nhã Sắt cùng diện những bộ váy lộng lẫy bước ra, mọi nguồn ánh sáng đều tập trung vào 2 tỷ tỷ. Sau đó, cả 2 bất ngờ có màn "biến hình" trên sân khấu khi trút bỏ lớp váy dài bên ngoài, lộ bộ trang phục trắng nhẹ nhàng bên trong. Đặc biệt, màn trình diễn có phần điệp khúc và phần kết vô cùng xúc động khi có một "bức tường" do các vũ công tạo nên ngăn cách Chi Pu và Lưu Nhã Sắt. Cả hai ở hai phía của bức tường, đưa tay vươn về phía nhau nhưng không thể chạm lấy.

Sau màn trình diễn, cả 2 đã dành cho nhau một cái ôm nhau thật chặt. Quá xúc động, Chi Pu đã bật khóc, trong khi đó Lưu Nhã Sắt cũng rưng rưng. Khi được Huỳnh Hiểu Minh hỏi về bạn diễn, Chi Pu chia sẻ: "Nhã Sắt luôn tuyệt vời. Dù chị ấy không có những bước chuyển vượt bậc khiến tất cả trầm trồ nhưng qua mỗi màn trình diễn chúng ta có thể thấy Nhã Sắt luôn đỉnh thế nào. Chị ấy luôn nói rằng bài này khó, động tác nhảy vừa nhanh vừa khó, không có tự tin. Nhưng với tôi, Lưu Nhã Sắt luôn là ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời. Nhã Sắt à, cứ tự tin vào bản thân bởi vì chị là một vì sao".

Trong khi đó Lưu Nhã Sắt khẳng định mối nhân duyên giữa mình và Chi Pu giống như định mệnh: "Tôi không nghĩ là tôi với Chi có thể trở nên thân thiết đến vậy. Bởi vì tôi không biết nói tiếng Anh, nhưng mà hết cách rồi, chúng tôi gặp nhau ở Rosemary và bắt buộc chúng tôi phải ở gần nhau hơn.

Và trong khoảng thời gian ở cạnh nhau, tôi cảm thấy ở Chi có một nguồn năng lượng mà bản thân tôi không có được. Nếu như một người không biết ngoại ngữ như tôi thì tôi sẽ không bao giờ đi đến một quốc gia nào đó rồi tham gia show của họ đâu, tôi nghĩ để làm được việc này thì cần một sự dũng cảm rất lớn. Ở sân khấu của Đạp Gió năm nay, mỗi vòng công diễn đều là một thử thách, có rất nhiều thứ phải làm ví dụ như những động tác chẳng hạn, cho nên tôi nghĩ là "You are the best". Ngay sau chia sẻ, Lưu Nhã Sắt đã nghẹn ngào bật khóc.

Giọng ca Anh ơi ở lại cũng dùng máy phiên dịch để nói với Nhã Sắt rằng: "Mặc dù chúng ta không nói chung một ngôn ngữ, nhưng bằng ánh mắt chúng ta có thể hiểu được nhau".

Sau khi phần phỏng vấn kết thúc, Chi Pu và Nhã Sắt cùng nhau nhảy một đoạn của Who's That Girl để kêu gọi bình chọn khiến các khán giả vô cùng phấn khích. Kết quả, Chi Pu giành 509 điểm, chiến thắng trước Nhã Sắt với điểm số 472.

Chi Pu debut hạng 6, xuất sắc nhận thêm 2 giải thưởng

Chung cuộc, ngôi vị Quán quân Đạp gió 2023 thuộc về Ella - cựu thành viên nhóm S.H.E. Hạng nhì là Amber - cựu thành viên f(x). Hạng ba thuộc về MARiA, xếp thứ 4,5 là Tạ Na và Chu Châu. Chi Pu đạt vị trí thứ 6. Những cái tên tiếp theo trong 11 tỷ tỷ giành lấy tấm vé debut là: Lưu Tích Quân, A-Lin, Lư Tĩnh San, Cung Lâm Na và Giả Tịnh Văn.

Ngoài việc đạt hạng 6 chung cuộc, Chi Pu còn ẵm thêm giải "Sân khấu xuất sắc nhất Đạp gió" với Shut Up And Dance. Các màn trình diễn xuất sắc khác cũng giành được giải thưởng này là Biển hoa, Nhập hoa Giang Nam, Blue Bird.

Phát biểu khi nhận giải cùng "mama" Ella, Chi Pu cho hay: "Sau khi cùng nhau trình diễn Shut Up And Dance, Chi chỉ biết một điều rằng Ella là "định mệnh" của mình".

Kết thúc đêm chung kết, các tỷ tỷ đã cùng nhau hát ca khúc Nhìn đến nơi xa nhất. Đặc biệt, sau màn trình diễn cuối cùng, các tỷ tỷ đã bước lên và tự giới thiệu về bản thân một lần nữa như những ngày đầu tiên.

Trong giây phút lên nhận giải thưởng, Chi Pu đã tự hào hô vang: "Xin chào mọi người, tôi là Chi Pu, tôi đến từ Việt Nam". Nữ ca sĩ cũng có màn phát biểu đầy xúc động: "Mình thấy may mắn, biết ơn khi có cơ hội gặp được chị Ella, đây không chỉ là người thầy, người chị, "người bạn" cùng phòng mà còn là một tri kỷ của tôi. Chúng tôi đã chia sẻ với nhau rất nhiều điều, và Chi cũng đã học được nhiều thứ ở chị. Sau mỗi vòng thi, tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều và cũng nhận được vô vàn tình yêu từ khán giả.

Một lần nữa cảm ơn Đạp gió 2023 vì đã cho tôi có cơ hội trải nghiệm tuyệt vời. Cảm ơn các tỷ tỷ vì đã khiến cho em có cảm giác rất thân thuộc, như gia đình thứ hai, và ngay giây phút này em biết mình sẽ nhớ mọi người rất nhiều. Hy vọng Chi sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa tại Trung Quốc để tiếp tục gặp gỡ các bạn".

Chi Pu nói thêm rằng: "Tôi là Chi Pu, tôi đã hoạt động nghệ thuật được 15 năm. Sau Đạp gió 2023, tôi vẫn là tôi, một Chi Pu luôn nỗ lực, tràn đầy năng lượng, đam mê, kiên trì và sẽ "đạp sóng rẽ gió" để có thể vươn đến những đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Tôi yêu các bạn.

Từ sân khấu mở màn cho đến vòng công diễn thứ 5, Chi Pu luôn giành thứ hạng cao, chưa một lần rớt khỏi top 10. Cùng với những màn trình diễn xuất sắc, nữ ca sĩ đã được trao thêm được giải thưởng "Nghệ sĩ đột phá" của chương trình năm nay.

Chi Pu khẳng định sẽ hoạt động song song Việt Nam và Trung Quốc

Ngay trước thềm chung kết "Đạp gió 2023", Chipu chia sẻ trên Weibo cá nhân: "Thời gian sắp tới, Chi sẽ hoạt động song song ở cả 2 thị trường Trung Quốc và Việt Nam. Nếu có dự án phù hợp, Chi sẽ sắp xếp thời gian để tham gia. Chi vẫn sẽ tập trung vào các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, kinh doanh và chương trình thực tế…

Cảm ơn tất cả tình cảm của khán giả dành cho Chi trong suốt thời gian tham gia Đạp gió 2023, đó là quãng thời gian tuyệt đẹp trong sự nghiệp của Chi. Rất mong mọi người sẽ luôn đồng hành và ủng hộ Chi trong những dự án sắp tới".

Trải qua những vòng công diễn, lượng fan của Chi Pu tại xứ Trung ngày càng một đông hơn. Weibo của nữ ca sĩ cũng đã đạt hơn 300,000 người theo dõi. Ngay trước thềm chung kết, để ủng hộ về mặt tinh thần cho Chi Pu, những người hâm mộ tại Trung Quốc đã cùng nhau thực hiện dự án "khủng" như phát video của nữ ca sĩ tại ga tàu điện ngầm, billboard ở các toà nhà trung tâm, xe buýt tiếp ứng, chuẩn bị cờ, backdrop hoa, standee...

Theo bảng xếp hạng của trang Kompa, Chi Pu đã xuất sắc đứng vị trí top 1 trong danh sách các nghệ sĩ có lượng tương tác lớn nhất tháng 6/2023. Tính đến thời điểm hiện tại, Chi Pu là nghệ sĩ Việt đầu tiên nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ và có độ phủ sóng rộng rãi tại Trung Quốc.

Việc Chi Pu đi tới vòng chung kết Đạp gió 2023 là điều bất ngờ với không ít khán giả. Từng nhận nhiều ý kiến trái chiều khi được công bố là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tham gia Đạp gió 2023, tuy nhiên với sự nỗ lực mang đến loạt sân khấu ấn tượng, tích cực quảng bá hình ảnh Việt Nam, Chi Pu đã phần nào xua tan đi những hoài nghi của khán giả và giúp cho mọi người cảm thấy tự hào, yêu mến cô nhiều hơn. Nữ ca sĩ cũng cho thấy bản thân là một nghệ sĩ thực lực, đầy tiềm năng và là sự lựa chọn sáng suốt của chương trình. Có thể thấy, sau khi khép lại hành trình tại Đạp gió 2023, "cánh cửa cơ hội" đang rất rộng mở với Chi Pu trên con đường sự nghiệp trong thời gian tới.