Vụ Việt Á và hàng ngàn vụ phạm pháp hình sự bị điều tra trước Tết

Bộ Công an cho biết, trong 15 ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng công an toàn quốc đã điều tra khám phá 518 vụ, bắt xử lý 883 đối tượng tội phạm về trật tự xã hội. Số vụ, số đối tượng bị bắt giữ đều tăng so với 15 ngày trước khi thực hiện cao điểm.

Đáng chú ý, nhiều địa phương đã khẩn trương điều tra khám phá nhanh, bắt giữ các đối tượng gây ra các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; điều tra, mở rộng làm rõ nhiều vụ cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân.

Lực lượng Công an Thừa Thiên Huế khám phá một vụ sản xuất giấy tờ giả, thu giữ tang vật đặc biệt lớn. Ảnh: Bộ Công an

Điển hình, ngày 28/12/2021, chỉ sau 2 giờ nhận được tin báo, Công an Bình Dương đã nhanh chóng triển khai lực lượng, bắt giữ đối tượng Trần Văn Hùng (SN 1990) trú huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương sử dụng vũ khí để uy hiếp nhân viên ngân hàng, cướp số tiền gần 500 triệu đồng tại Phòng giao dịch Bàu Bàng.

Trên lĩnh vực trấn áp tội phạm về ma túy, công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá hơn 1.400 vụ phạm tội về ma túy, bắt hơn 1.900 đối tượng, thu giữ hơn 43 kg heroin, trên 118 kg và 230.000 viên ma túy tổng hợp. Đồng thời, tại nhiều địa phương đã phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar, karaoke, vũ trường, nhà nghỉ…

Đấu tranh với tệ nạn xã hội, lực lượng công an đã triệt phá thành công chuyên án cá độ bóng đá qua mạng với số tiền hơn 2.150 tỷ đồng, bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ 2 súng, 124 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan. Cũng trong 15 ngày cao điểm ra quân, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức phát hiện, xử lý 889 vụ, gần 3.600 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc, nhất là đánh bạc qua mạng với số tiền rất lớn.

Đặc biệt phải kể đến chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Thái Bình phá chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 8.400 tỷ đồng; Công an Thanh Hóa phá chuyên án, bắt 8 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hơn 1.000 tỷ đồng; Công an Hưng Yên phá chuyên án, bắt 11 đối tượng đánh game bài trực tuyến gần 1.000 tỷ đồng…

Trong 15 ngày cao điểm, hơn 1.200 vụ vi phạm pháp luật và tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, công nghệ cao bị các lực lượng chức năng phát hiện và xử lý.

Nổi bật là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu đã khởi tố, bắt 7 bị can thuộc Công ty Việt Á và CDC Hải Dương vi phạm quy định về đấu thầu trong cung cấp kit xét nghiệm cho 62 địa phương; Vụ phát hiện 20.000 giấy tờ giả của lực lượng Công an Thừa Thiên Huế…

TGĐ Công ty Việt Á Phan Quốc Việt (trái) và Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến bị khởi tố trong vụ nâng khống giá kit test Covid-19. Ảnh: Bộ Công an



Như vậy, với sự chủ động, tích cực, triển khai, thực hiện nghiêm Điện chỉ đạo và Mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.

Kết quả trong 15 ngày đầu ra quân đã góp phần kiềm chế các vụ phạm pháp hình sự (giảm 28,9%) so với 15 ngày trước cao điểm, phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ việc, đối tượng phạm tội và nghi vấn phạm tội. Công tác đấu tranh với tội phạm cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, cờ bạc, buôn lậu, gian lận thương mại đạt hiệu quả đáng khích lệ, đồng thời bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu, địa bàn trọng điểm và các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội dịp cuối năm.