Thành công với OCOP, nhiều HTX, doanh nghiệp tại TP.HCM tiếp tục "thừa thắng xông lên"

Năm 2022, TP.HCM đặt mục tiêu tổ chức đánh giá, công nhận cho 41 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên. Tính đến nay, 4 huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi và Hóc Môn đã nộp hồ sơ các sản phẩm chờ đánh giá cấp Thành phố.



Thừa thắng xông lên

Ông Trần Văn Thích - Giám đốc HTX Phước An (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) cho biết năm 2022, HTX tiếp tục đăng ký đánh giá, xếp hạng OCOP cho 10 sản phẩm rau xanh, hoa màu các loại. Hiện HTX đã có 2 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao là rau muống và cải ngọt an toàn, canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP.

"Năm nay, chúng tôi đăng ký đánh giá OCOP cho cải xanh, rau dền, mồng tơi, rau ngót, cải ngồng, cải thìa, cần nước, bí, rau lang và khổ qua. Đây đều là những sản phẩm truyền thống của Phước An, cam kết canh tác hoàn toàn theo tiêu chuẩn VietGAP và theo chuỗi giá trị, được người tiêu dùng đánh giá rất cao", ông Thích nói.

Sau thành công của rau muống, cải ngọt OCOP, HTX Phước An tiếp tục đăng ký đánh giá cho 10 loại rau, hoa màu khác. Ảnh: Hồng Phúc

Cũng phải nói thêm, HTX Phước An là một trong những mô hình HTX kiểu mẫu về sản xuất rau an toàn tại huyện Bình Chánh nói riêng và TP.HCM nói chung.

Theo ông Thích, Chương trình OCOP khơi dậy tiềm năng sản phẩm địa phương. Rau xanh được xác định là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của TP.HCM và Phước An là thương hiệu lâu đời. Vì vậy, rau xanh của HTX Phước An được gắn sao OCOP đã góp phần khẳng định thương hiệu, giá trị cũng như tâm huyết của những người nông dân huyện Bình Chánh.

"Hai sản phẩm OCOP đầu tiên của chúng tôi đang được thị trường đón nhận tốt. Nếu các sản phẩm khác cũng được công nhận OCOP, chúng tôi có nhiều điều kiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm nhiều hơn, từ đó có thể nâng cao năng suất sản xuất, giúp người nông dân có thêm thu nhập", ông Thích nói với Dân Việt.

Không chỉ HTX Phước An, theo danh sách sản phẩm các huyện gửi về Thành phố, nhiều HTX, doanh nghiệp sở hữu sản phẩm OCOP của TP.HCM hiện nay tiếp tục đăng ký đánh giá, xếp hạng OCOP cho nhiều sản phẩm khác mà đơn vị mình đang sản xuất, kinh doanh.

Công ty CP Tập đoàn Xuân Nguyên đề xuất đánh giá công nhận OCOP cho 4 sản phẩm mật ong nghệ viên vàng, mật ong nghệ viên đen, tinh bột nghệ vàng, mật ong nhân sâm. Ảnh: Hồng Phúc

Cũng tại huyện Bình Chánh, Công ty CP Tập đoàn Xuân Nguyên năm nay tiếp tục đăng ký đánh giá, xếp hạng OCOP cho 4 sản phẩm: Mật ong nghệ viên vàng, mật ong nghệ viên đen, tinh bột nghệ vàng, mật ong nhân sâm. Doanh nghiệp này đang sở hữu hai sản phẩm OCOP 4 sao là mật ong rừng sữa ong chúa và hà thủ ô 5 trong 1.

Đại diện Xuân Nguyên cho biết chứng nhận OCOP như tiếp thêm sức mạnh cho sản phẩm Việt có nguồn gốc từ nông sản. Trước đó, công ty đã tự phát triển thị trường và sau khi được chứng nhận OCOP, thị trường càng được mở rộng hơn.

Cùng với nhu cầu chăm sóc sức khỏe sau dịch tăng cao, các sản phẩm của Xuân Nguyên được tiêu thụ tốt. Các sản phẩm OCOP tiềm năng Xuân Nguyên đăng ký đánh giá trong năm nay cũng nằm trong phân khúc này.

Tăng quảng bá, xúc tiến sản phẩm OCOP

Ông Nguyễn Văn Hồng - Chủ tịch huyện Cần Giờ, cho biết huyện đã đề xuất thêm 6 sản phẩm đánh giá, xếp hạng OCOP trong năm 2022. Đó là cá đù 1 nắng, khô cá lưỡi trâu, khô cá chim 1 nắng, hàu tươi Cần Giờ, cá dứa tươi và bạch tuộc sông thuộc HTX Nông nghiệp Dịch vụ du lịch Đầu tư - Xây dựng Cần Giờ Tương Lai.

HTX Cần Giờ Tương Lai đang sở hữu 7 sản phẩm OCOP 4 sao là xoài cát, khô cá dứa một nắng, tôm sú một nắng, tôm thẻ một nắng, tôm khô, tôm sú thiên nhiên, tôm thẻ tươi đông lạnh.

HTX Cần Giờ Tương Lai đang sở hữu 7 sản phẩm OCOP 4 sao và năm 2022, tiếp tục đề xuất đánh giá cho 6 sản phẩm khác. Ảnh: T.Đáng

Sau thành công của các sản phẩm OCOP đã được công nhận và nhận thấy chương trình rất có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, HTX Cần Giờ Tương Lai đã tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đánh giá cho nhiều sản phẩm khác. Nếu vượt qua vòng đánh giá cấp Thành phố, HTX này sẽ có tổng cộng 13 sản phẩm OCOP. Tất cả sản phẩm đều mang đậm tính địa phương của huyện Cần Giờ.

Giám đốc Sở NNPTNT TP.HCM Đinh Minh Hiệp cho biết, TP.HCM hiện có 27 sản phẩm OCOP. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở đã có văn bản đề nghị các huyện thông tin, tuyên truyền đến doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, các hộ dân có đăng ký sản xuất kinh doanh, lựa chọn các sản phẩm tiềm năng tham gia Chương trình OCOP.

"Đối với các sản phẩm đã được Thành phố đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao, Thành phố sẽ tiếp tục giới thiệu, quảng bá để đông đảo người dân trong và ngoài thành phố biết đến thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu trong và ngoài Thành phố", ông Hiệp nói.