Thanh Hoá: CSGT tăng cường xử lý, xe quá khổ quá tải giảm đáng kể

Sau phản ánh của báo Dân Việt về dấu hiệu xe quá khổ, quá tải tăng trên quốc lộ 1A, Trạm CSGT Quảng Xương (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) đã chủ động thông tin phối hợp với phóng viên Dân Việt trong việc tăng tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm.

Cụ thể, những ngày qua, lực lượng CSGT tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát và cắm chốt tại các vị trí có phương tiện lưu thông nhiều trên tuyến quốc lộ 1A.

Trạm CSGT Quảng Xương xử lý được hơn 600 trường hợp xe vi phạm.

Thượng tá Nguyễn Việt Hùng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa nói: "Ngay khi có phản ánh của báo chí, lãnh đạo phòng đã chỉ đạo Trạm CSGT Quảng Xương tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông khu vực phía Bắc đường quốc lộ 1A.

Theo Thượng tá Nguyễn Việt Hùng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch về tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, trong đó, tập trung đối tượng là các loại ô tô vận tải hàng hóa nội tỉnh vi phạm quy định về tải trọng, quá khổ, quá chiều cao, chiều dài cho phép…

Ngoài ra, Trạm Cảnh sát Giao thông Quảng Xương, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã huy động tối đa lực lượng phương tiện triển khai xử lý quyết liệt trên tất cả các tuyến đối với các trường hợp chở hàng có dấu hiệu vi phạm quá tải, quá chiều cao, để rơi vãi…

Lượng xe tải lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A có dấu hiệu giảm. Ảnh: DV

Thông tin với Dân Việt, Trung tá Lê Đức Thắng - Trạm trưởng Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi có xuất hiện tình trạng lưu lượng xe tải lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A tăng đột biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Trạm CSGT Quảng Xương đã tăng cường lực lượng thường xuyên kiểm tra kiểm soát, vừa xử lý nghiêm các vi phạm vừa tuyên truyền nhắc nhở các tài xế, chủ phương tiện chấp hành tốt hơn các quy định về an toàn giao thông…

Đặc biệt, tình trạng lưu lượng xe tải tăng đột biến như phản ánh là do trên tuyến có 2 mỏ đất đi vào hoạt động. Vì vậy, trạm đã tăng cường thêm quân số để tuần tra kiểm soát, xứ lý các xe có dấu hiệu vi phạm ở phía Bắc của quốc lộ 1A.



Lực lượng Cảnh sát giao thông Trạm Quảng Xương đo thành thùng để xác định lỗi vi phạm. Ảnh: DV

Cũng theo Trung tá Lê Đức Thắng, từ đầu tháng 10/2024 đến nay, Trạm CSGT Quảng Xương đã kiểm tra, xử lý 660 trường hợp với 261 ô tô, 395 mô tô, 4 xe khác) phạt tiền 1,8 tỷ đồng, tạm giữ 130 phương tiện, tước giấy phép lái xe, kiểm định, phù hiệu 52 trường hợp.

Trong đó, xe quá tải 28 trường hợp, xử phạt 217 triệu đồng, xử phạt 24 trường hợp xe quá kích thước với số tiền là 72,9 triệu đồng; cải tạo 4 trường hợp với số tiền là 20,5 triệu đồng, quá tốc độ là 190 trường hợp với số tiền 318 triệu đồng và xe vượt nồng độ cồn là 72 trường hợp với số tiền là 284 triệu đồng.

Cảnh sát giao thông Trạm 1A Quảng Xương kiểm tra giấy tờ của các xe. Ảnh: DV

Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp và cá nhân hoạt động vận tải hàng hóa ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và gửi cam kết tại Trạm CSGT Quảng Xương.

Thời gian tới, Trạm CSGT Quảng Xương sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng thường xuyên kiểm tra kiểm soát, vừa xử lý nghiêm các vi phạm nổi cộm vừa tuyên truyền nhắc nhở các tài xế, chủ phương tiện chấp hành tốt hơn các quy định về an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông…

Clip CSGT yêu cầu các chủ phương tiện ký cam kết tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về an toàn giao thông, không chở quá tải.