Cảnh sát giao thông xuyên mưa hỗ trợ vận chuyển an toàn quả tim được hiến tặng

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, sáng 24/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố tiếp nhận thông tin từ Giám đốc Bênh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội về việc đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ bảo đảm an toàn để các chuyên gia y tế vận chuyển một trái tim được hiến tặng từ Bệnh viện Xanh Pôn ra sân bay Nội Bài di chuyển vào TP.HCM để kịp ghép cho bệnh nhân.

20 giờ 10 phút ngày 24/8, lực lượng Cảnh sát giao thông TP.Hà Nội bắt đầu hành trình dẫn đường để chuyển quả tim từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đi Sân bay Nội Bài. Ảnh: CAHN

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội Trần Đình Nghĩa đã trực tiếp chỉ đạo Đội Tuần tra dẫn đoàn bố trí 2 xe ô tô chuyên dụng cùng tổ công tác đến ngay Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để hỗ trợ.

10 giờ sáng cùng ngày, kíp dẫn của Phòng Cảnh sát giao thông đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, phối hợp với các chuyên gia y tế chuẩn bị những điều kiện tốt nhất về con người, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ.

Phương án dẫn thử cũng được thực hiện để bảo đảm thời gian kịp đến Sân bay Nội Bài để chuyển quả tim vào TP.HCM.

20 giờ 40 phút, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp cùng chuyên gia y tế đưa quả tim đến Sân bay Nội Bài an toàn, chuẩn bị chuyển đến TP.HCM để thực hiện ghép cho bệnh nhân ngay trong đêm. Ảnh: CAHN

Công an TP.Hà Nội cho biết, do chưa thể thực hiện việc lấy tạng theo kế hoạch ban đầu, nên đến 17 giờ, theo đề nghị của bệnh viện, lực lượng cảnh sát giao thông đã sử dụng xe chuyên dụng đưa chuyên gia y tế cùng mẫu bệnh phẩm "hỏa tốc" từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn di chuyển lên sân bay Nội Bài để kiểm tra mức độ tương thích, chuẩn bị phác đồ điều trị; sau đó, đưa các chuyên gia y tế trở lại bệnh viện tiến hành các bước để lấy tạng.

Đến 20 giờ 10 phút, trời Hà Nội mưa như trút nước, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông bắt đầu hành trình dẫn đường để chuyển quả tim từ người hiến tặng đi Sân bay Nội Bài.

Do mưa lớn, một số điểm trên tuyến dẫn bị ngập úng, trực tiếp Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo kíp dẫn thay đổi lộ trình và yêu cầu các đội địa bàn tăng cường lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông ở các nút giao để xe chở tạng và chuyên gia lưu thông bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Đến 20 giờ 40 phút, với tinh thần quyết tâm cao nhất, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông đã hoàn thành nhiệm vụ, cùng các chuyên gia y tế đưa trái tim được hiến tặng đến Sân bay Nội Bài để chuyển đến TP.HCM ghép cho bệnh nhân ngay trong đêm 24/8.