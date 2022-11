Thanh Hóa: Cụ ông 70 tuổi chém trọng thương bạn nhậu vì lý do không ai ngờ

Ngày 21/11, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Hậu Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Lê Thanh Nhàn (SN 1952) ở xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc để điều tra về tội "Giết người".

Theo đó, ông N.V.N. (SN 1950) ngụ xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá có đến ông Lê Thanh Nhàn chơi. Sau đó, hai ông đã ngồi uống rượu, tâm sự chén chú chén anh với nhau.

Ảnh có tính chất minh họa. Ảnh IT

Trong cuộc nhậu, ông Nhàn có lên tiếng bán con chó nhà mình cho ông N. và ra giá 80.000 đồng/kg, tuy nhiên ông N. nói chó nhà ông Nhàn hiện chỉ được giá 75.000 đồng/kg. Do đó, hai ông bạn già đã xảy ra mâu thuẫn, chửi bới lẫn nhau.

Sau đó, ông Lê Thanh Nhàn xuống bếp lấy một con dao chém vào cổ ông N. Sau đó ông N. tức giận lấy xe đạp bỏ đi về, tuy nhiên sẵn có rượu trong người ông Nhàn cầm dao đuổi theo chém ông N. chém liên tiếp thêm hai nhát vào vai, cổ khiến ông N. trọng thương. Rất may, người dân kịp thời can ngăn và đưa ông N. đi cấp cứu nên thoát chết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá điều tra làm rõ.