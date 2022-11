TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cựu tu sĩ giết người, phi tang xác lĩnh án; tin mới vụ 3 cô con gái đốt nhà mẹ

Cựu tu sĩ giết người, phi tang xác lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 4/11, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đối với Võ Viết Đạt (SN 1980, trú tại thôn Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận, Triệu Phong, Quảng Trị) và Đoàn Thanh Tuấn (SN 1972, trú tại thôn Đại Thượng Hạ, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong) về tội "Giết người".

Cựu tu sĩ Võ Viết Đạt (phải) và Đoàn Thanh Tuấn nói lời sau cùng tại toà. Ảnh: Ngọc Vũ

Trong phần tranh luận, đại diện VKSND tỉnh Quảng Trị đưa ra luận tội, rút quan điểm bị cáo Đoàn Thanh Tuấn phải chịu tình tiết tăng nặng về trách nhiệm hình sự vì cố tình thực hiện tội phạm đến cùng; giữ nguyên quan điểm với bị cáo Võ Viết Đạt như cáo trạng.

VKSND tỉnh đề nghị HĐXX tuyên xử phạt Võ Viết Đạt tù chung thân; Đoàn Thanh Tuấn 12 năm đến 13 năm tù.

Đạt cho rằng, mức án tù chung thân đối với mình là nặng. Ảnh: Ngọc Vũ

Sau khi nghe lời luận tội của VKSND tỉnh Quảng Trị, Võ Viết Đạt cho rằng mức án đề nghị như vậy là nặng, vì bản thân đã thành khẩn khai báo, nguyên nhân gây án do một phần lỗi của bị hại.

Còn Đoàn Thanh Tuấn không có ý kiến, đã nhận thức được hành vi phạm tội.

Luật sư Võ Ngọc Mậu bào chữa cho hai bị cáo cho rằng, HĐXX phải xem xét kỹ xem có hành vi côn đồ và cố tình thực hiện tội phạm đến cùng hay không. Luật sư Mậu cho rằng, mức án VKSND tỉnh Quảng Trị đề nghị chung thân với bị cáo Đạt là quá nặng.

Còn bị cáo Tuấn chỉ đánh trúng mũ bảo hiểm của bà Hà. Vì vậy, đề nghị HĐXX tuyên Đoàn Thanh Tuấn không phạm tội, thả tự do ngay tại toà.

Vị đại diện VKSND tỉnh phản đối quan điểm của luật sư Mậu, giữ nguyên quan điểm luận tội.

Khi được nói lời sau cùng, cả hai bị cáo đều nhận tội và xin được hưởng khoan hồng của luật pháp; đồng thời xin lỗi gia đình bị hại.

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, HĐXX tuyên Võ Viết Đạt bị phạt tù chung thân và phạt Đoàn Thanh Tuấn 12 năm tù giam.

Vụ 3 cô con gái đốt nhà mẹ ở Hưng Yên: Khởi tố vụ án hình sự tội giết người

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan vụ 3 cô con gái đốt nhà mẹ ở Hưng Yên, sáng 4/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự tội "Giết người", theo quy định tại Điều 123, Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Vụ phóng hoả khiến 4 người bị thương. Ảnh: CTV

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vụ Giết người xảy ra ngày 30/10/2022 tại xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Tại thời điểm trên, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản (chia quyền thừa kế đất), khoảng 9h30 phút ngày 30/10/2022, 3 con gái của bà Vũ Thị Đều, SN 1961, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên gồm:

Đỗ Thị Định (SN 1982), ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; Đỗ Thị Điểm, (SN 1988), ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và Đỗ Thị Đưa (SN 1990), ở phường Nhân Hoà, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên mang theo 1 can xăng loại 10 lít đến nhà bà Vũ Thị Đều.



Tại đây, Điểm đã đổ xăng xuống nền nhà gian phòng khách nhà bà Đều rồi châm lửa đốt cháy. Hậu quả: Bà Đều, chị Điểm, chị Định, chị Đưa bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50.000.000 đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Giám đốc và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Yên Mỹ phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mỹ và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Giải cứu 7 cô gái bị bán, ép thực hiện kích dục tại tiệm massage "trá hình"

Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa giải cứu 7 thiếu nữ dưới 16 tuổi bị bán và bắt ép vào làm dịch vụ massage trá hình tại nhà nghỉ Mai Thy (thôn Ơi Hly, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện).

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai cũng khởi tố bị can và bắt giam Trịnh Thị Mai (40 tuổi, trú tại phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) và Trần Minh Chung (38 tuổi, trú tại thôn Ơi HLy, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) về tội “mua bán người dưới 16 tuổi” và “giữ người trái pháp luật”, Chế Thành Long (19 tuổi, trú tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định) về tội "Giữ người trái pháp luật".

Hai đối tượng Mai và Long tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2022, Mai cùng Chung góp vốn làm ăn, mở cơ sở kinh doanh massage và nhà nghỉ.

Thông qua mối quan hệ, Mai quen biết và nhờ người tên Đ ở TP.HCM tìm các cô gái làm việc tại cơ sở massage và nhà nghỉ của mình. Sau đó, Đ đã tìm và bán cho Mai 7 thiếu nữ (đang làm các cơ sở massage ở TP.HCM) với giá hơn 300 triệu đồng.

Tại cơ sở của mình, Mai bắt 7 cô gái ký vào giấy nợ và nhốt họ ở tầng 4 của nhà nghỉ. Đồng thời, Mai đưa ra quy định, nếu ai trốn ra ngoài sẽ bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Khi có khách, các cô gái sẽ bị yêu cầu tiếp khách, thực hiện kích dục cho khách tại cơ sở này. Để tránh các cô gái bỏ trốn, Mai thuê Long làm công tác bảo vệ.

Vào tháng 8/2022, một nữ nhân viên tên T. đã gọi điện thoại về cho gia đình tại tỉnh Tiền Giang cầu cứu, phản ánh sự việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) kiểm tra cơ sở massage Mai Thy thì phát hiện T. và 6 nữ nhân viên khác nên giải cứu, đưa về nhà an toàn.

Hiện, cơ quan công an đang điều tra, mở rộng vụ việc.

Đại án xăng lậu: Bà chủ xăng dầu Vân Trúc xin nhận lại tàu, sổ đỏ và tiền lỡ nộp dư

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục đưa đại án xăng lậu ra xét xử với phần xét hỏi các bị cáo gồm Trần Thị Thanh Vân (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Vân Trúc; Lê Thanh Tú (56 tuổi, chồng Vân); Trần Văn Du (54 tuổi, ngụ tỉnh Long An, thuyền trưởng tàu Vân Trúc 01, 02, 03, 05)...

Bị cáo Trần Thị Thanh Vân. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, vợ chồng Vân là đại gia xăng dầu tại Bình Dương và TP.HCM. Cuối năm 2019, Hữu đến gặp vợ chồng Vân đặt vấn đề bán xăng nhập lậu với mức giá thấp hơn giá thị trường 3.000 đồng/lít. Hữu cũng hứa sẽ làm hợp đồng và xuất hóa đơn việc mua bán xăng cho Công ty Vân Trúc nhằm đối phó với cơ quan chức năng khi bị kiểm tra và Vân đã đồng ý.

Sau đó, khi có nguồn xăng nhập lậu đưa về tại khu vực kho Nam Phong (tỉnh Vĩnh Long) và Nhà nuôi yến (tỉnh Long An) thì Vân, Tú điều tàu Vân Trúc 01, 02, 03, 05 đến chở xăng về nhập vào kho của Công ty Vân Trúc rồi bán sỉ và lẻ cho nhiều khách hàng.

Riêng trường hợp xăng nhạt màu, Vân sẽ cho người pha chế các loại phẩm màu và dung môi để giống với màu xăng mua hợp pháp đang tiêu thụ. Cáo trạng xác định từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, vợ chồng Vân đã mua tổng cộng 35 triệu lít xăng lậu, thu lợi bất chính 17,9 tỷ đồng. Trước HĐXX, bị cáo Vân, Tú đều thừa nhận hành vi buôn lậu xăng và cho rằng, Công ty Vân Trúc có 4 tàu (Vân Trúc 01, 02, 03, 05).

Trong đó, tàu Vân Trúc 01, 02, 03 hoạt động lâu nay còn Vân Trúc 05 mới mua nên chưa đủ điều kiện lưu hành. Vì vậy, tàu Vân Trúc 05 chưa dùng vào vận chuyển xăng. Bị cáo Vân cho biết, quá trình điều tra đã nộp 20 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định số tiền bị cáo thu lợi bất chính từ buôn lậu xăng là 18 tỷ đồng nên bị cáo đề nghị tòa cho xin lại số tiền 2 tỷ đồng nộp dư.

Ngoài ra, bị cáo Vân nói rằng bản thân đã nộp tiền thu lợi bất chính nên mong HĐXX trả lại toàn bộ tàu, sổ đỏ. Bởi tất cả đều mua bằng pháp nhân của công ty, đồng thời đến khi bị bắt Vân đang nợ ngân hàng rất nhiều nên muốn xin lại để trả nợ.

Chồng của bị cáo Vân. Ảnh: Tuệ Mẫn

"Sổ đỏ đất đai là bị cáo có trước khi thực hiện hành vi phạm tội nên không liên quan trong vụ án. Vì vậy, bị cáo mong HĐXX tuyên trả lại các sổ đỏ cho bị cáo", Vân nhấn mạnh.

Khi được hỏi "Vì sao lúc đó nộp nhiều vậy, hay thấy lời quá tính không nổi?". Lúc này bị cáo Vân nói: "Buôn bán khi lời khi lỗ, tại lúc đó bị cáo chưa tính được nguồn lợi bất chính nên nộp như vậy, nếu thiếu bị cáo cũng nộp thêm nhưng dư thì bị cáo xin được nhận lại".

Khi được HĐXX hỏi về việc Vân mua xăng từ Phan Thanh Hữu hay Nguyễn Hữu Tứ thì Vân khai bản thân bị cáo giao dịch mua xăng của Hữu, trả tiền mặt cho bị cáo Hữu hoặc trả vào tài khoản Phan Lê Hoàng Anh (33 tuổi, ngụ TP.HCM, con trai Hữu).

Còn việc mua xăng thật sự là của ai thì bị cáo Vân không biết rõ. Ngoài ra, Vân cũng khai trước toà là biết hành vi buôn lậu xăng nên thường thanh toán tiền mua xăng bằng tiền mặt.

"Khi biết Hữu bị bắt, bị cáo sợ quá nên đã chỉ đạo nhân viên đốt hết giấy tờ nhưng cũng không biết đã tiêu hủy những tờ giấy nào", Vân nói.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: Tuệ Mẫn

Còn bị cáo Tú (chồng Vân) và Du (thuyền trưởng tàu Vân Trúc 01, 02, 03, 05) bị cáo trạng xác định là những nhân tố giúp sức cho bị cáo Vân vận chuyển xăng dầu. Tại toà, các bị cáo cũng đã thừa nhận hành vi đồng phạm giúp sức cho Vân buôn lậu.

Trong đó, Du đã xin HĐXX xem xét số tiền thu lợi bất chính vì bản thân bị cáo cũng chỉ được thuê làm thuyền trưởng để vừa chở xăng mua bán hợp pháp và chở xăng lậu.

Trước lời khai của Vân, Tú, Du, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ kiểm tra lại tàu Vân Trúc 05 có tham gia vận chuyển xăng lậu không và sẽ xem xét số tiền thu lợi bất chính đối với bị cáo Du trong phần luận tội.

Bị cô gái tạt đầu xe, thanh niên rủ đồng bọn vác hung khí giải quyết mâu thuẫn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/11, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ hung khí, chuẩn bị đánh nhau gây mất an ninh trật tự trên địa bàn phường Tân Hiệp.



Theo đó, khoảng 21h ngày 3/11, tại đường Tân Hiệp 22, Công an phường Tân Hiệp tuần tra phát hiện 1 nhóm nam, nữ tụ tập nên đến kiểm tra hành chính.

Các đối tượng lúc bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, trong cốp xe máy của Sơn Minh Hùng (SN 1997, ngụ thị xã Tân Uyên) có tàng trữ một thanh kim loại dài khoảng 30cm và một dao bằng kim loại dài khoảng 25cm.

Tiếp tục kiểm tra ô tô biển số 51F-44198 của Trần Quốc Minh (SN: 1990, quê An Giang), cảnh sát phát hiện một con dao dài khoảng 50cm và một cây kéo để trong xe.

Qua khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận chuẩn bị hung khí để đi đánh nhau nên tổ tuần tra mời về trụ sở để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, khoảng 20h30 cùng ngày, Hùng điều khiển xe máy đi về phòng trọ khi đến đường TH22 thì bị chị Lê Thị Cẩm Tú tạt đầu xe.

Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn, Hùng về nhà và gọi thêm người ra để tìm gặp chị Tú để giải quyết thì bị cảnh sát phát hiện.