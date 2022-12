Thanh Hoá: Đối tượng manh động chém cả phó trưởng công an phường An Hưng

Ngày 12/12, Công an TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý ông Nguyễn Văn Sáu (SN 1981) ở phố Son Toản, phường An Hưng, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo đó, Công an phường An Hưng, TP. Thanh Hóa nhận được thông tin của quần chúng nhân dân báo tại phố Son Toản (phường An Hưng) có một người đàn ông đang gây mất an ninh, trật tự.

Nhận được tin báo, Công an phường An Hưng đã cử 3 cán bộ do ông Nguyễn Minh Thuân - Phó trưởng Công an phường, làm tổ trưởng đã lập tức xuống hiện trường để bảo vệ an ninh trật tự, giải quyết vụ việc.

Một đối tượng có hành vi chém công an. Ảnh minh hoạ

Đến nơi, tổ công tác phát hiện ông Nguyễn Văn Sáu hai tay đang cầm dao đứng trước nhà ông Nguyễn Văn O. (cạnh nhà Sáu) chửi bởi.

Lúc đó, tổ công tác đã vận động, thuyết phục, yêu cầu ông Sáu chấm dứt hành vi, bỏ dao xuống để làm việc nhưng Sáu không chấp hành mà sau đó bất ngờ cầm dao đuổi chém ông Thuân.

Hậu quả, ông Thuân bị chém trọng thương vùng tay và đầu, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Sau đó, ông Nguyễn Văn Sáu đã bị công an khống chế, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an thành TP. Thanh Hóa xử lý theo thẩm quyền.