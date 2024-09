TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Thanh niên bị đâm chết nghi mâu thuẫn tình cảm; phát hiện thi thể lẫn trong rác

Nghi mâu thuẫn tình cảm, một nam thanh niên bị đâm tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/9, Công an quận 12 (TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị chức năng Công an TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai người liên quan để điều tra vụ án mạng khiến nam thanh niên tử vong.

Theo đó, khoảng 19h ngày 20/9, người dân sống trên đường Tô Ký đoạn gần cầu vượt Quang Trung (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) nghe thấy tiếng hô hoán, rượt đuổi nhau của một nhóm thanh niên. Sau khoảng vài phút thì có tiếng la "đâm người rồi".

Con hẻm nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.X.

Người dân xung quanh chạy ra thấy nam thanh niên khoảng 21 tuổi nằm gục trong hẻm, trên người có vết thương, chảy máu.

Một người được cho là bạn của nạn nhân chạy ra đường, lấy xe máy đưa người này vào Bệnh viện quận 12 cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nam thanh niên này đã tử vong.

Đến rạng sáng 21/9, nghi phạm của vụ án đã bị bắt giữ. Theo nhà chức trách, nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Phát hiện thi thể lẫn trong rác trên sông

Sáng 21/9, ông Lê Ánh Hùng - Chủ tịch UBND xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an tỉnh, Công an huyện và lực lượng của xã vừa đưa thi thể một người phụ nữ khoảng 50 tuổi từ sông Hiếu lên bờ.

Khu vực phát hiện thi thể chưa rõ danh tính ở Quảng Trị. Ảnh: N.V

Trước đó, khoảng 5h sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện có mùi ở đoạn sông thôn Xuân Ngọc, xã Gio Việt nên tìm kiếm thì phát hiện thi thể người phụ nữ lẫn trong rác.

Thi thể người phụ nữ được phát hiện có đặc điểm mặc quần dài, áo đen chấm hoa màu đỏ, đang trong quá trình phân huỷ.

Lúc 9h15, khi thi thể người phụ nữ chưa rõ danh tính được đưa lên bờ vẫn chưa có người nhà đến nhận dạng.

Người dân và lực lượng chức năng đang thông tin tìm người nhà cho thi thể người phụ nữ. Ảnh: N.V

Để chia sẻ phần nào với người bị nạn, nhân dân địa phương đã làm thùng quyên góp tiền để lo mai táng cho nạn nhân.

Hiện nay, cơ quan chức năng và người dân đang chia sẻ thông tin, cố gắng tìm kiếm người nhà cho người phụ nữ xấu số; đồng thời điều tra làm rõ vụ việc.

Ông Lê Ánh Hùng - Chủ tịch UBND xã Gio Việt cho biết, nếu không có người nhà nhận thi thể người phụ nữ nêu trên thì chính quyền địa phương sẽ mai táng theo phong tục.

Bố bị đánh tử vong vì con trai mâu thuẫn với người khác

Ngày 21/9, Công an tỉnh Gia Lai vừa triển khai lực lượng truy bắt nhóm thanh niên gây án mạng khiến một người đàn ông tại xã Ia Khươl (huyện Chư Păh) tử vong.

Ảnh minh họa. Nguồn: BVPL

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 14h ngày 20/9, trên đường đi làm về, Đ.N. (15 tuổi, trú tại làng Tơ Ver, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh) gặp Đinh Tuân (20 tuổi, trú làng Klên, cùng xã). Tại đây N. bị Tuân chửi bới.

Tối cùng ngày, trong khi đang uống rượu tại nhà một người dân trong làng, bực tức khi nhớ lại chuyện bị Đinh Tuân chửi bới, N. rủ thêm 5 thanh niên trú cùng làng là Đ.H. (17 tuổi), Đinh Kưk (18 tuổi), A Vương (21 tuổi), Đ.T. (14 tuổi), Đinh Lăk (22 tuổi) đi tìm Đinh Tuân để đánh.

Sẵn hơi men trong người, nhóm thanh niên mang theo vỏ chai bia và nhặt cành cây khô dọc đường tìm đến nhà Tuân. Tại đây, Ngư và Vương cầm theo vỏ chai bia vào nhà gọi Tuân ra hỏi chuyện.

Thấy con bị uy hiếp, ông A.Y. (52 tuổi, bố của Tuân) cầm cành cây ra xua đuổi và quơ trúng vỏ chai bia mà Vương đang cầm, khiến mảnh vỡ găm vào ngực của Vương.

Thấy bạn bị thương, Đ.H. và Đinh Kưk cầm cành cây lao vào đánh ông Y. khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, Công an huyện Chư Păh đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cho Công an tỉnh Gia Lai triển khai lực lượng truy bắt nhóm đối tượng. Đến trưa 21/9, nhóm thanh niên đã bị lực lượng Công an tỉnh bắt giữ.

Hiện, Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

“Bán chui” 4.000m2 đất, Chủ tịch phường ở Thái Bình bị cáo buộc lạm quyền

Viện KSND TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã ra cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Mạnh Thảo, cựu Chủ tịch UBND phường Trần Lãm và Đỗ Văn Vĩnh, cựu thủ quỹ phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" theo Điều 357.

Cáo trạng xác định giai đoạn 2003 – 2010, ông Thảo lần lượt là Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND phường Trần Lãm (sau đó là Bí thư phường). Thời gian này, ông làm trái chức vụ, quyền hạn khi chỉ đạo và tham gia giao 64 lô đất, tổng diện tích hơn 4.100m2 cho các hộ gia đình, cá nhân.

Diện tích trên gồm 1.445m2 đất màu, hơn 1.061m2 đất ao, 768m2 đất xây dựng và 828m2 đất thủy lợi. Ngoài việc bán đất cho người dân, ông Thảo còn cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang xây dựng nhà để ở, gây thiệt hại 645 triệu đồng.

Trụ sở phường Trần Lãm, nơi ông Nguyễn Mạnh Thảo từng công tác.

Để bán được đất, ông Thảo giao cấp dưới là bị can Đỗ Văn Vĩnh ra các hiệu sách mua phiếu thu về viết viết và đã thu tiền của 43 hộ gia đình/cá nhân. Những người này mua 44 lô đất, được thể hiện trên 50 phiếu thu với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, vị Chủ tịch UBND phường còn cho phép tổ dân phố 29 cũ (nay là tổ 17) thu 146 triệu đồng của 2 gia đình. Viện kiểm sát cáo buộc tổng số ông Thảo đã thu hoặc chỉ đạo thu là hơn 2,5 tỷ đồng.

Số tiền này được để ngoài ngân sách, chi dùng vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm cho UBND phường; hỗ trợ các tổ dân phố, nhà trường, trạm y tế, công an phường mua sắm trang thiết bị và xây dựng…

Để xảy ra vụ án còn có sự liên quan của một số cán bộ phường Trần Lãm. Cụ thể, ông Phạm Ngọc Toan, cựu Chủ tịch UBND, Bí thư phường bị xác định từng chỉ đạo cán bộ giao một số lô đất trong giai đoạn 2004 – 2006, có dấu hiệu phạm tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Tuy nhiên, do hành vi của ông Toan xảy ra quá 15 năm; thời hạn điều tra đã hết mà chưa có căn cứ khởi tố. Tháng 12/2022, Thành ủy Thái Bình ra quyết định kỷ luật ông Toan bằng hình thức cảnh cáo (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

Tương tự, một số cán bộ phường Trần Lãm gồm Phó chủ tịch UBND, cán bộ địa chính, kế toán, an ninh trật tự cũng bị xác định có liên quan việc giao đất trái thẩm quyền. Thời hạn điều tra họ cũng quá hạn nên cảnh sát không xử lý.

Khởi tố thanh niên giả danh cảnh sát hình sự, dừng xe người dân để cưỡng đoạt tài sản

Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Hải (SN 2002, ngụ phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu) về tội cưỡng đoạt tài sản.



Lê Văn Hải tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 22/8, anh T.G.H (SN: 2007, ngụ thị xã Phú Mỹ) lái xe máy lưu thông trên đường Hùng Vương thuộc phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.

Lúc này, Hải điều khiển xe máy biển số 72C2- 492.xx đuổi theo phía sau và tự xưng là cảnh sát hình sự Công an tỉnh rồi yêu cầu anh H. dừng xe kiểm tra giấy tờ, bắt lỗi vi phạm giao thông, khi anh H. xin bỏ qua lỗi thì người này yêu cầu phải đưa tiền.

Anh H. tưởng Hải là cảnh sát hình sự thật và do bị uy hiếp tinh thần, sợ bị giữ xe nên anh H. đã chuyển khoản cho Hải 400 nghìn đồng.

Sau đó, Hải đã tha cho anh H. đi. Tại cơ quan công an, Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Với thủ đoạn trên, Hải còn khai nhận đã thực hiện 4 vụ khác. Cơ quan điều tra thông báo, ai là nạn nhân của Hải hãy liên hệ Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy Công an thị xã Phú Mỹ để trình báo.