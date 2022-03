Thanh Hoá: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định Hoàng Văn Phúc

Xác nhận với phóng viên Dân Việt, đại tá Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an Thanh Hoá vừa khởi tố đối với bị can ông Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định để điều tra về các vi phạm của ông này trong công tác thực hiện hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng (GPMB), gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Nhiều cán bộ huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hoá) bị khởi tố vì liên quan đến dự án này. Ảnh: Hữu Dụng

Được biết, ông Hoàng Văn Phúc là bị can trong vụ án sai phạm về công tác GPMB, hỗ trợ tái định cư dự án Công viên quảng trường trung tâm huyện Yên Định và hạ tầng khu dân cư số 1 huyện Yên Định trong giai đoạn 2018 - 2019 tại các dự án trên địa bàn thị trấn Quán Lào của huyện Yên Định. Thời điểm đó, ông Hoàng Văn Phúc giữ vai trò là Chủ tịch Hội đồng GPMB của các dự án trên.

Cũng liên đến vụ án trên, cuối tháng 12/2021, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã khởi tố bị can đối với ông Lưu Vũ Lâm - nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa).

Ngoài ra, trong tháng 1/2022 vừa qua, cơ quan Công an tỉnh Thanh Hoá cũng đã khởi tố bị can đối với ông Hà Duyên Lục - Phó ban Tổ chức Huyện ủy Yên Định (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Định), cũng vi phạm trong công tác GPMB và hạ tầng khu dân cư số 1 của huyện này.