Thanh Hóa: Ô tô đầu kéo tông xe khách, xe con, cuốn loạt xe máy vào gầm

Theo đó, cơ quan chức năng xác định rõ, khoảng 8h sáng 24/12, ô tô đầu kéo BKS 36C - 095.40/51R - 147.55 do anh Ngô Thanh Tiến (32 tuổi) ở xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An điều khiển lưu thông hướng Nam - Bắc bất ngờ va chạm với xe ô tô khách BKS: 98B - 015.18 do anh Trương Văn Luyện (49 tuổi) ở xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) điều khiển lưu thông cùng chiều đang chuyển hướng sang đường.

Nhiều phương tiện hư hỏng sau va chạm giao thông.

Sau khi va chạm với xe khách, ô tô đầu kéo 36C - 095.40/51R - 147.55 tiếp tục va chạm với xe mô tô mang BKS 36C1 - 029.09 do chị Nguyễn Thị Yến (28 tuổi) ở xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn điều khiển đang dừng bên đường và ô tô BKS 36A - 493.53;

10 phương tiện giao va chạm và 1 phụ nữ bị thương trong vụ tai nạn giao thông.

Xe đầu kéo còn tông các xe mô tô mang BKS: 14B1 - 154.98; 36L5 - 6038; 36K4 - 5645; 36C1 - 214.83; 37L2 - 35562; BKS 28G1 - 212.99 đỗ bên đường.

Hiện trường vụ va chạm giao thông.

Hậu quả vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Yến bị thương nặng. Ô tô khách; xe đầu kéo; ô tô con và 7 xe mô tô bị hư hỏng.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.