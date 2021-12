Thanh niên bị đánh chết ở Quảng Trị: 3 nghi phạm ra đầu thú

Trưa 17/12, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, sau hơn 1 ngày triển khai truy xét nhanh kết hợp vận động, các đơn vị gồm Công an huyện Hướng Hoá, Phòng PC02, PC09 Công an tỉnh Quảng Trị và Công an huyện Đakrông đã kêu gọi thành công 3 nghi phạm vụ án giết người ra đầu thú.

Ảnh minh hoạ: Nguồn: P.N

Cụ thể, sau khi tiếp nhận thông tin vụ án, các đơn vị nêu trên đã tiến hành truy xét các đối tượng gây án.

Đến khoảng 17h ngày 16/12, công an đã làm rõ 3 nghi phạm gây án gồm: H.V.H (SN 1999), H.V.H (SN 2006) và H.V.L (SN 2000, đều trú tại thôn Chân Rò, xã Đakrông, huyện Đakrông, Quảng Trị).

Sau khi được công an và anh Hồ Văn Thu - Trưởng thôn Chân Rò vận động, các đối tượng đã ra đầu thú.

Hiện nay, các đơn vị công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Như Dân Việt đã đưa tin, theo kết quả xác minh ban đầu của Công an huyện Hướng Hoá, vào khoảng 19h ngày 14/12, sau khi uống rượu tại nhà của ông Dem, ở thôn Xã Re, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hoá, Hồ Văn Bi (SN 2002, trú tại thôn Cu Bai, xã Hướng Lập) chở Hồ Văn Hát (SN 1996) và Hồ Văn Cối (SN 1986, cùng trú tại thôn Xa Re, xã Hướng Tân) để đi chơi ở khóm 6, thị trấn Khe Sanh.

Tuy nhiên, khi đi ra đến Km 1+300, Quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây, địa phận giáp ranh giữa khóm 1, thị trấn Khe Sanh và thôn Quyết Tâm xã Tân Hợp thì bị 3 đối tượng đi trên 1 chiếc xe máy, (không rõ tên tuổi, địa chỉ) chặn xe của nhóm Hồ Văn Cối và xông vào đánh cả 3 người.

Hậu quả, Hồ Văn Hát bị đa chấn thương ở đầu. Hồ Văn Cối và Hồ Văn Bi đã đưa Hồ Văn Hát đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, sau đó được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Đến 10h ngày 15/12, Hồ Văn Hát tử vong.