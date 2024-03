Thanh niên chạy xe ôm công nghệ ở TP.HCM nghi bị tấn công, cướp tài sản lúc rạng sáng

Trưa 7/3, Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM vẫn đang thực nghiệm hiện trường, lấy lời khai đối tượng nghi dùng hung khí tấn công, cướp tài sản tài xế mặc áo xe ôm công nghệ trên địa bàn.



Thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ nghi bị tấn công, cướp tài sản

Một số nhân chứng cho hay, khoảng 3h sáng cùng ngày, nhiều người dân tại khu vực vắng người ở đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè phát hiện 1 thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ bị thương nên đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: A.X.

Con đường vắng vẻ nơi nam tài xế xe ôm công nghệ nghi bị cướp.

Theo người dân, nam tài xế nói chở 1 thanh niên đến nhà người thân tại cuối hẻm 1806 đường Huỳnh Tấn Phát. Khi đến khu vực vắng đã bị thanh niên này dùng hung khí tấn công gây thương tích.

Sau đó, tên cướp đã lấy xe máy và tài khoản của nam tài xế rồi tháo chạy. Bị tấn công gây thương tích, thanh niên chạy đến nhà người dân gần đó kêu cứu.

Sự việc được người dân trình báo đến công an. Nhận tin báo, Công an huyện Nhà Bè đã có mặt phong tỏa hiện trường, ghi lời các nhân chứng đồng thời trích xuất camera an ninh để điều tra, truy bắt đối tượng.

Đối tượng đã bị công an bắt giữ ngay sau đó. Sáng nay, cơ quan công an đã có mặt phong tỏa, thực nghiệm hiện trường khu vực nơi xảy ra vụ nghi cướp tài sản.