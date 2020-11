Thanh niên dùng dao khống chế 3 người ở cửa hàng sữa sau nửa ngày vẫn chưa hết cơn "ngáo đá"

Trưa 22/11, Công an phường Tam Phú phối hợp cùng Công an quận Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang giữ Nguyễn Văn Thái (30 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi đe dọa giết người.

Thái vẫn chưa hết cơn "ngáo đá" sau nhiều giờ nên vẫn chưa khai báo gì.

Tại cơ quan công an, Thái vẫn chưa dứt cơn "ngáo đá" và miệng luôn nói lảm nhảm. Hiện, điều tra viên vẫn chưa thể lấy lời khai của đối tượng này. Qua kiểm tra nhanh, công an xác định Thái dương tính với chất ma túy.

"Về một số thông tin các trang điện tử, tạp chí đăng tải về lời khai của đối tượng lấy nguồn từ cơ quan chức năng ở đây là Công an phường Tam Phú, Công an quận Thủ Đức,... là không đúng", lãnh đạo Công an quận Thủ Đức cho biết.

Như đã thông tin, khoảng 20h ngày 21/11, Thái mặc quần đùi, áo thun đen, có biểu hiện "ngáo đá" đi trên đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM. Sau đó, Thái chạy vào một quán phở bên đường, lấy một con dao dọa những người xung quanh.

Sau đó, Thái chạy vào cửa hàng sữa ở số 380 đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM. Lúc này, bên trong cửa hàng sữa có 2 mẹ con chủ cửa hàng và 2 nữ nhân viên. Bất ngờ, Thái cầm dao khống chế 2 mẹ con cùng một nữ nhân viên và dùng băng keo quấn quanh người họ.

Tiếp đó, Thái la hét khiến nhiều người dân địa phương hoảng sợ không dám tới gần. Thái kề dao vào cổ và đưa 3 nạn nhân đi ra ngoài đường.

Hình ảnh Thái dùng dao khống chế 2 mẹ con cùng nữ nhân viên cửa hàng sữa.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt, tìm cách khuyên can Thái buông bỏ dao để làm việc. Tuy nhiên, Thái không chịu mà lớn tiếng nói nếu tới gần, sẽ ra tay.

Khoảng 20h45 cùng ngày, Thái yêu cầu công an đưa điện thoại rồi bấm số gọi cho mẹ nói chuyện. Sau một lúc nói chuyện, Thái nói "…Thôi mẹ ngủ đi nhé. Okie!". Tiếp đó, Thái buông dao và thả con tin.

Công an đã đưa Thái về trụ sở trong tình trạng "ngáo đá". Riêng 2 mẹ con cùng nữ nhân viên được đưa đi cấp cứu.