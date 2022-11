Thành phố Dĩ An tự tin phát triển thành đô thị năng động, toàn diện phía Nam Bình Dương

Với tốc độ đô thị hóa nhanh, quá trình phát triển kinh tế, xã hội với nhiều thành tựu nổi bật, TP.Dĩ An hiện đã hoàn thành các tiêu chí để được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bình Dương.

Bước chuyển mình của đô thị trung tâm ở TP.Dĩ An

Để trở thành đô thị văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm TP.Dĩ An, thời gian qua, chính quyền phường Dĩ An đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Đến nay, bộ phận một cửa của UBND phường Dĩ An đã thực hiện sao y trên môi trường điện tử được gần 100 hồ sơ các loại. Các thủ tục hành chính được xử lý nhanh chóng, kịp thời, góp phần xây dựng nền hành chính Nhà nước theo hướng chuyên nghiệp để phục vụ người dân tốt hơn.

Tuyến đường trung tâm phường Dĩ An, TP.Dĩ An (Bình Dương). Ảnh: Trần Khánh

Bên cạnh cải cách hành chính, phường Dĩ An luôn chú trọng đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, xây dựng trường lớp, trạm y tế, cụm văn hoá thể thao, đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi, chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Đặc biệt, công trình tạo động lực phát triển cho ngành thương mại, dịch vụ địa phương phát triển phải kể đến là cầu vượt Ngã tư 550 - đường ĐT743 đang dần dần hoàn thiện.

Với kinh phí đầu tư 140 tỉ đồng, cầu vượt có tổng chiều dài 203m, rộng 16m, mặt cầu bằng bê tông cốt thép. Sau 8 hơn tháng thi công, đến nay, cầu vượt Ngã tư 550 đã cơ bản hoàn thành. Đây là cây cầu vượt đầu tiên ở tỉnh Bình Dương đi vào sử dụng, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắt giao thông vốn đã kéo dài nhiều năm qua ở khu vực này.

Khu phố Nhị Đồng, phường Dĩ An, TP.Dĩ An (Bình Dương). Ảnh: Trần Khánh

Bà Lý Thu Vân, cư dân sinh sống lâu năm ở phường Dĩ An thì cho rằng, đổi thay rõ nét nhất ở địa phương chính là bước chuyển mình trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

"Từ các hoạt động tín dụng, ngân hàng, bưu chính viễn thông cho đến nhà hàng, khách sạn; tất cả nằm dày đặc khắp các tuyến đường trung tâm. người dân không lo thiếu thiếu gì", bà Vân nói.

Dấu mốc phát triển TP.Dĩ An

TP.Dĩ An đi vào hoạt động từ ngày 1/9/1999, vốn là vùng đất sống chủ yếu bằng nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Thời điểm đó, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, Dĩ An còn nhiều hạn chế trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Tình trạng dân di cư tự do ngày càng tăng kéo theo nhiều vấn đề xã hội phức tạp.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND TP.Dĩ An kể, Dĩ An đưa ra mục tiêu xây dựng thành phố phát triển bền vững theo hướng văn minh, hiện đại. Trong đó, địa phương chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ. Đây là nền tảng để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa; đảm bảo cho mức tăng trưởng của thành phố liên tục đạt 32-35% mỗi năm.

Khu công nghiệp Sóng Thần, TP.Dĩ An (Bình Dương). Ảnh: Trần Khánh

Đến cuối năm 2021, cơ cấu kinh tế: thương mại - dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp với tỷ trọng tương ứng 55,1% - 44,8% và 0,01%. Tổng thu nhập quân đầu người của Dĩ An đạt gần 131 triệu đồng; tăng gấp 11 lần so với năm 1999. Tổng thu ngân sách của thành phố đạt 4.130 tỷ đồng; gấp 87 lần năm 1999.

TP.Dĩ An tăng cường huy động các nguồn lực phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, đầu tư phát triển thêm các khu, cụm công nghiệp, gắn kết hài hòa với hệ thống các khu đô thị và dịch vụ. Từ 3 KCN ban đầu, đến nay TP.Dĩ An có 6 khu và 1 cụm công nghiệp tập trung với tổng diện tích đất 828,6ha, tỷ lệ lấp kín 100%.

Trong phát triển đô thị, năm 2017 là dấu mốc đáng nhớ khi thị xã Dĩ An được công nhận là đô thị loại III. Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố giàu đẹp, văn minh, Dĩ An đã nhanh chóng triển khai thực hiện 3 chương trình đột phá giai đoạn 2016-2021.

Ông Tuấn Anh cho biết, đây cũng là một trong những điểm nhấn then chốt để Dĩ An có bước chuyển mạnh hơn trong phát triển đô thị và lĩnh vực thương mại, dịch vụ của địa phương.

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn, một trong những công trình đầu tư trọng điểm ở TP.Dĩ An (Bình Dương). Ảnh: Trần Khánh

Các khu đô thị mới được hình thành, các công trình trọng điểm của quốc gia, của tỉnh được triển khai và đưa vào sử dụng như: Bến xe Miền Đông mới, Metro Bến Thành - Suối Tiên, đường Mỹ Phước - Tân Vạn; trường Đại học Quốc gia... Đây là những tiền đề quan trọng tạo nền tảng để Dĩ An thực hiện mục tiêu trở thành đô thị loại II.

Thành phố Dĩ An hoàn thành tiêu chí đô thị loại II

Theo quy hoạch chung đến năm 2040, đô thị Dĩ An được phê duyệt với định hướng dành 20,6 ha phát triển y tế. Đồng thời, khu đô thị đại học quốc gia chuẩn bị đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa với quy mô 500 giường bệnh. Khi đi vào hoạt động, bệnh viện sẽ phục vụ khám chữa bệnh cho khoảng 500.000 lượt người/năm.

UBND TP.Dĩ An cũng đang tập trung xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học các cấp bảo đảm chuẩn quốc gia; khuyến khích đầu tư xã hội hóa các siêu thị tại các khu đô thị mới, khu chung cư cao tầng trong thời gian tới.

Đại lộ Độc Lập kết nối TP.Dĩ An (Bình Dương) với TP.Thủ Đức (TP.HCM) được nâng cấp mở rộng . Ảnh: Trần Khánh

UBND TP.Dĩ An cho biết, hiện nay, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của thành phố được đầu tư xây dựng theo đúng định hướng quy hoạch. Nhiều công trình hạ tầng giao thông cũng đang được gấp rút hoàn thành, tạo nền tảng cho sự phát triển của thành phố. đặc biệt là tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương cũng chính thức được khởi động.

Theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 1210 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đô thị Dĩ An đã đạt 5/5 tiêu chí, tổng số điểm đạt 91,22/100 điểm, cơ bản đã đáp ứng các tiêu chuẩn về xây dựng đô thị loại II.

Hiện TP.Dĩ An còn 5/59 tiêu chuẩn chưa đạt điểm, gồm: Tỷ lệ tăng dân số hàng năm, đất xây dựng công trình công cộng, cơ sở y tế, tỷ lệ khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật.

TP.Dĩ An đang nỗ lực thực hiện các chương trình đột phá của Thành ủy để cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025. Ảnh: Trần Khánh

Ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết, theo định hướng phát triển thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, TP.Dĩ An sẽ hình thành nhiều khu đô thị mới, các khu phức hợp, các khu vực phát triển TOD, chuyển đổi chức năng sử dụng đất các KCN thành đất ở, thương mại - dịch vụ cùng với sự phát triển về giáo dục, và y tế. Tất cả những tiêu chuẩn này sẽ được khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Để sớm thực hiện thành công mục tiêu được công nhận là đô thị loại II trong năm 2022, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025, TP.Dĩ An đang nỗ lực thực hiện các chương trình đột phá của Thành ủy.

TP.Dĩ An tiếp tục tập trung cao độ cho việc huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, kiến tạo bộ mặt thành phố khang trang, hiện đại, phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

"Đây là tiền đề quan trọng để địa phương thực hiện thành công mục tiêu xây dựng TP.Dĩ An trở thành một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện phía Nam của tỉnh", ông Tuấn Anh chia sẻ.