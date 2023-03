Thanh tra Chính phủ xác định có sai phạm tại dự án khu dân cư Phước Tân

Cuối chiều 20/3, theo nguồn tin của Dân Việt, liên quan đến Dự án khu dân cư và tái định cư Phước Tân tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hiện Thanh tra Chính phủ đã có thông báo kết quả kiểm tra đối với dự án này.

Qua kiểm tra, xác định nhiều sai phạm tại dự án nên Thanh tra Chính phủ đã đề nghị tỉnh Đồng Nai chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, để điều tra, làm rõ các sai phạm.

Một góc dự án Khu dân cư Phước Tân. Ảnh: Tuệ Mẫn

Sau khi Thanh tra Chính phủ đề nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã chỉ đạo chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ hành vi huy động vốn trái phép của chủ đầu tư, là Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng An Hưng Phát.

Cụ thể, Thông báo số 2191/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ do ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ký, về kết quả kiểm tra nội dung khiếu nại, tố cáo của các công dân liên quan đến việc thu hồi đất thực hiện Dự án khu dân cư Phước Tân, đã nêu ra hàng loạt sai phạm.

Thông báo cũng nhấn mạnh cần được tiếp tục làm rõ, xử lý các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Thứ nhất về nội dung tố cáo giá đất bồi thường chưa sát với giá thị trường của người dân, qua xác minh Thanh tra Chính phủ kết luận nội dung tố cáo là có cơ sở.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Đồng Nai chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: Tuệ Mẫn

Thông báo nêu rõ quá trình thẩm định giá đất để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn thiếu sót, hạn chế, chưa tuân thủ hướng dẫn theo Thông tư 36/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Nghị định 44/2014 của Chính phủ. Điều đó dẫn đến đơn giá đất để bồi thường chưa phản ánh đúng giá đất thị trường tại thời điểm thu hồi đất dự án.

Thứ 2, về nội dung phản ánh chủ đầu tư chuyển nhượng 700 nền đất ở thương mại dưới hình thức góp vốn trái phép, thanh tra cũng xác định là có cơ sở. Cụ thể, dự án được UBND tỉnh Đồng Nai giao đủ diện tích đất theo quy định được duyệt (còn 10,1ha chưa được giao đất).

Dù chưa thi công hoàn thành hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, chưa được cơ quan nhà nước nghiệm thu xác nhận, nhưng chủ đầu tư đã thực hiện ký hợp đồng huy động vốn trái với quy định.

Theo Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tổng số lô đất nền được chuyển nhượng dự án là 673 lô, và xây dựng 338 căn nhà để bán (giao đủ diện tích là 49,47ha). Hiện dự án khu dân cư Phước Tân mới được giao 39,69ha (79,7%) diện tích theo quy hoạch được duyệt, nhưng chủ đầu tư ký hợp đồng góp vốn đối với 700 lô đất nền (vượt 27 lô đất nền so với quy định) là trái chủ trương ban đầu của tỉnh Đồng Nai, vi phạm Điều 9, Nghị định 99/2015 của Chính phủ và Điều 55 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014.

Dự án chưa hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, chưa được cơ quan nhà nước nghiệm thu xác nhận, nhưng chủ đầu tư đã thực hiện ký hợp đồng huy động vốn. Ảnh: Tuệ Mẫn



Thứ 3, Thanh tra Chính phủ cũng xác định, bà Phan Thị Mỹ Thanh, thời điểm năm 2014, đang đương nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã ký văn bản và giấy phép cho Công ty An Hưng Phát lập quy hoạch giai đoạn 1 dự án chưa đúng quy định Luật Đất đai năm 2013. Văn bản số 7665/UBND-ĐT ngày 18/9/2013 cho Công ty An Hưng Phát lập quy hoạch giai đoạn 1 và Giấy phép quy hoạch số 12/GPQH ngày 19/3/2014 cho phép Công ty An Hưng Phát thực hiện lập, phê duyệt nhiệm vụ và trình thẩm định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Thời điểm trên, dự án này còn sử dụng 28ha đất lúa nhưng chưa có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Mãi đến ngày 27/5/2014, Thủ tướng Chính phủ mới có Văn bản số 794/TTg-KTN cho phép chuyển mục đích đất lúa để thực hiện Dự án khu dân cư Phước Tân (theo quy định của pháp luật thì việc cấp giấy phép quy hoạch chỉ thực hiện sau khi được chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm).

Đáng nói khoảng gần nửa năm sau, khi UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Giấy phép quy hoạch số 12, thì mới ban hành Văn bản 8131/UBND-ĐT ngày 29/8/2014 về thỏa thuận địa điểm cho Công ty An Hưng Phát đầu tư dự án theo quy hoạch tại phường Phước Tân.

Qua kiểm tra cũng xác định, việc tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản 7655 và Giấy phép quy hoạch số 12 là chưa đúng với quy định. Về nhầm lẫn vị trí địa điểm dự án trong Giấy phép quy hoạch số 12 ghi ấp Miễu, xã Phước Tân, nhưng lại thu hồi đất tại ấp Đồng, xã Phước Tân. Vấn đề này là do nhầm lẫn của người soạn văn bản phía chủ đầu tư, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Dù sau đó văn bản này đã được phát hiện, đính chính kịp thời trước khi công bố công khai với người dân. Nhưng việc nhầm lẫn về vị trí là một trong những nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, tố cáo.

Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh từ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và nội dung góp ý của các bộ: Công an, Xây dựng, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Đồng Nai, Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận hồ sơ, điều tra đối với hành vi huy động vốn trái phép của Công ty An Hưng Phát, nếu vi phạm pháp luật hình sự, xử lý theo quy định.

Thanh tra cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong tham mưu soạn thảo, ban hành văn bản, dẫn đến xảy ra sai sót giữa ấp Đồng với ấp Miễu, cũng như ban hành Giấy phép quy hoạch số 12 không đúng quy định của pháp luật khi thực hiện thủ tục đầu tư dự án. Và đề nghị Công ty An Hưng Phát khẩn trương khắc phục sai phạm...