Giá vé máy bay Tết đang biến động ra sao?

Khan hiếm vé máy bay giá rẻ

Ghi nhận của Dân Việt, trên trang của các hãng, giá vé máy bay Tết đang neo ở mức cao. Một số đường bay vàng từ TP.HCM đi các địa phương miền Trung còn đang "cháy" vé giá rẻ, vé phổ thông.



Đơn cử, chặng bay TP.HCM – Thanh Hoá ngày 25/1/2025 (tức 26 tháng Chạp) hãng hàng không Vietnam Airlines đã "cháy" hoàn toàn vé phổ thông chỉ còn số ít vé thương gia với giá gần 6 triệu đồng. Cùng chặng bay trên, hãng hàng không Vietjet cũng đang khan hiếm vé máy bay. Một số ít chuyến bay khung giờ khuya còn vé 3,6 triệu – 4 triệu.

Trong khi đó, cùng thời gian bay như trên, chặng bay TP.HCM – Vinh (Nghệ An) cũng đang khá nóng. Khảo sát vé máy bay cùng thời gian trên, hãng hàng không Vietnam Airlines cũng đang khan hiếm vé phổ thông, chỉ còn một số chuyến bay khung giờ tối muộn mới còn vé. Giá vé dao động mức 3,8 triệu - 6 triệu. Tương tự, giá vé máy bay TP.HCM – Vinh của hãng hàng không Vietjet Air cũng khan hiếm vì đây là một trong những đường bay cao điểm trong dịp Tết.

Giá vé máy bay Tết đang neo ở mức cao, một số chặng bay đang cháy vé giá rẻ. Ảnh: Gia Linh

Ngoài ra, các đường bay khác từ TP.HCM đi Hà Nội, Quảng Bình, Chu Lai, Quy Nhơn, Đà Nẵng… cũng có giá vé rất cao. Theo Cục Hàng không Việt Nam, chặng bay TP.HCM - Hà Nội là đường bay trục có tần suất khai thác nhiều nhất và cũng luôn là đường bay có số lượng hành khách di chuyển lớn nhất. Theo đó, Vietnam Airlines cung ứng vé khoảng 3,7 triệu đồng/chiều; Vietjet Air có mức giá dao động khoảng 2,9-3 triệu đồng/chiều; Bamboo Airways có mức giá khoảng 3,7 triệu đồng/chiều, và Vietravel Airlines khoảng 2,9 triệu đồng/chiều.

Đường bay TP.HCM - Huế và đường bay TP.HCM - Quy Nhơn trong ngày này cũng có giá vé ở mức 2,37 triệu đồng/chiều của hãng hàng không Vietnam Airlines và 2,4 triệu đồng/chiều đối với hãng hàng không Vietjet Air.

Ở chiều ngược lại, giá vé thể hiện sự chênh lệch, cụ thể ở đường bay Huế - TP.HCM, giá vé của Vietnam Airlines dao động trong khoảng 1,1-1,7 triệu đồng/chiều, Vietjet Air có mức giá dao động khoảng 0,9-1 triệu đồng/chiều; và ở đường bay Quy Nhơn – TP.HCM Vietnam Airlines, Vietjet Air và Vietravel Airlines cung ứng giá vé khoảng 0,7 triệu đồng/chiều, Bamboo Airways ghi nhận giá vé khoảng 0,6 triệu đồng/chiều.

Giá vé tăng cao nhất 20% so với ngày thường

Đối với giá vé của các hãng hàng không Việt Nam, Cục Hàng không đánh giá có sự tăng giảm khác nhau giữa các hãng. Dữ liệu ghi nhận đến chiều 26/11, đường bay TP.HCM - Hà Nội, Vietnam Airlines và Bamboo Airways cung ứng vé duy trì trong khoảng 3,6 triệu đồng/chiều; trong khi Vietjet Air có mức giá khoảng 3,6 triệu đồng/chiều, tăng 20% so với thời điểm trước ngày nghỉ lễ; và Vietravel Airlines ghi nhận giá vé khoảng 3,4 triệu đồng/chiều tăng 17% so với thời điểm trước ngày nghỉ lễ. Trên một số đường bay nội địa khác, giá vé được các hãng hàng không Việt Nam công bố cũng ghi nhận mức tăng nhẹ so với thời điểm trước ngày nghỉ lễ.

Ghi nhận về giá vé cho thời gian cao điểm sau Tết vào ngày 2/2/2025 (ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ), chặng Hà Nội – TP.HCM, giá vé của Vietnam Airlines và Bamboo Airways khoảng 3,6 triệu đồng/chiều; Vietjet Air có mức giá khoảng 3,6-3,7 triệu đồng/chiều; và Vietravel Airlines khoảng 3,7 triệu đồng/chiều.

Các chặng bay Tết từ TP.HCM đang tăng giá so với ngày thường. Ảnh: Gia Linh

Sau thời gian cao điểm này, ngày 7/2/2025 (tức 5 ngày sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ), giá vé Vietnam Airlines và Bamboo Airways vẫn duy trì ở mức 3,6 triệu đồng/chiều; trong khi Vietjet Air có mức giá dao động trong khoảng 3,1-3,7 triệu đồng/chiều, giảm đến 16% so với thời điểm trước đó; và Vietravel Airlines cung ứng vé trong khoảng 3,1-3,4 triệu đồng/chiều, giảm đến 19% so với thời điểm trước đó.

Đối với đường bay Nha Trang – TP.HCM, Vietnam Airlines và Vietjet Air cung ứng giá vé trong khoảng 1,8 triệu đồng/chiều; trong khi ở chiều ngược lại TP.HCM - Nha Trang, Vietnam Airlines có giá vé dao động trong khoảng 1-1,5 triệu đồng/chiều.

Xu hướng chênh lệch giá vé giữa 2 chiều đường bay Pleiku – TP.HCM cũng tương tự, cụ thể đối với đường bay Pleiku – TP.HCM, Vietnam Airlines ghi nhận mức giá khoảng 1,9 triệu đồng/chiều và đường bay TP.HCM - Pleiku ghi nhận mức giá khoảng 1,4 triệu đồng/chiều của Vietnam Airlines và 1,2 triệu đồng/chiều của Vietjet Air.

Lãnh đạo Cục Hàng không cho hay sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu trên các đường bay nội địa để chỉ đạo, phối hợp các hãng, các cảng hàng không bổ sung tải cung ứng trên các đường bay có tỷ lệ đặt chỗ cao, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không trong dịp Tết Nguyên đán.