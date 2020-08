Thật bất ngờ: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam vượt Thái Lan

Gạo Việt lên giá, Thái Lan tăng tốc lấy lại thế cạnh tranh

Tương tự, giá gạo xuất khẩu 25% tấm của Việt Nam cũng đã vượt gạo cùng loại của Thái Lan tới hơn 20 USD/tấn. Theo đó, gạo 25% tấm của Việt Nam đạt 472 USD/tấn, trong khi gạo của Thái Lan đạt 451 USD/tấn.

Sở dĩ giá gạo xuất khẩu của Thái Lan giảm so với Việt Nam là do đồng baht Thái tăng giá so với USD, khiến giá gạo xuất khẩu nước này mất lợi thế cạnh tranh so với đối thủ.

Cụ thể, giá FOB gạo trắng 5% tấm của Thái Lan giao dịch quanh mức 460 USD một tấn, cao hơn 90 USD mỗi tấn so với gạo Ấn Độ và 8 USD so với gạo đồng hạng của Việt Nam.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan, Chính phủ nước này đang cân nhắc thay đổi chính sách trong xuất khẩu gạo, nhằm lấy lại đà cạnh tranh với gạo các nước xuất khẩu khác như Việt Nam, Ấn Độ. Các chính sách thay đổi sẽ tập trung vào marketing, giảm chi phí sản xuất, nghiên cứu các giống gạo mới...

Thái Lan sẽ tập trung vào 3 phân khúc, gồm cao cấp (gạo hương, gạo hom mali), đại trà (gạo trắng, gạo đồ...) và đặc biệt (gạo đặc biệt, gạo nếp).

Gạo xuất khẩu của Thái Lan đang mất đà cạnh tranh do đồng bath tăng giá. Ảnh: AFP.

Trước đó, Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cũng dự báo, xuất khẩu gạo của nước này có khả năng giảm xuống chỉ còn 6,5 triệu tấn trong năm nay, mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua, giảm 1 triệu tấn so với dự báo hồi đầu năm 2020 là 7,5 triệu tấn.



Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 7 tháng năm 2020 đạt gần 3,9 triệu tấn và giá trị 1,9 tỷ USD, về khối lượng giảm khoảng 1,4% so cùng kỳ nhưng giá trị thu về tăng khoảng 10,9%. Việt Nam vươn lên là nước có sản lượng và giá trị xuất khẩu gạo cao thứ 2 trên thế giới trong bối cảnh chống đại dịch Covid-19 toàn cầu.



Ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch danh dự của Hiệp hội cho biết, sở dĩ phải hạ mức dự báo gạo xuống chỉ còn 6,5 triệu tấn trong năm nay là do xuất khẩu gạo của Thái Lan bị cản trở bởi một loạt yếu tố tiêu cực, trong đó, dịch Covid-19 đã làm suy yếu nhu cầu toàn cầu, đồng baht mạnh khiến gạo Thái đắt hơn và hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất.



Việt Nam mở rộng diện tích lúa thu đông

Bỏ qua những khó khăn sau thời gian tạm ngừng xuất khẩu gạo để cân đối lại nguồn cung trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 7 tháng năm 2020 đạt gần 3,9 triệu tấn và 1,9 tỷ USD, giảm 1,4% về khối lượng nhưng tăng 10,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019.

Đáng chú ý, giá gạo xuất khẩu bình quân 6 tháng đầu năm 2020 đạt 487,6 USD/tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo thông tin dự báo cập nhật mới nhất trong tháng 7/2020 của Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng gạo của thế giới năm 2020 ước đạt 495,2 triệu tấn, giảm khoảng 0,3% so với năm 2019. Tiêu dùng gạo thế giới năm 2020 ước đạt 490,4 triệu tấn, tăng khoảng 1,3% so với năm 2019.

Đây chính là động lực để Việt Nam chủ động tăng diện tích lúa thu đông để đón sóng thị trường. Do vụ đông xuân và 1 phần vụ hè thu kết thúc sớm, thị trường lúa gạo đang có tín hiệu tốt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo địa phương chủ động tăng diện tích lên 800.000 - 820.000 ha, so với năm 2019 sẽ tăng từ 80.000 - 100.000 ha (năm 2019, diện tích gieo cấy vụ thu đông đạt 720.000 ha).