Thay đổi khí hậu khiến hoa cỏ ở nước Anh biến dị lạ thường

Từ những dữ liệu thu thập trong thời gian kéo dài hàng trăm năm, các nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge đã xác định rằng trong ba thập kỷ qua, ngày nở hoa đầu tiên trung bình sớm hơn một tháng so với trước đây.



Một vườn hoa tại xứ Wales. (Ảnh: Getty Image).

Kết quả được công bố trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B, sử dụng dữ liệu được thu thập bởi Nature's Calendar, một cơ sở dữ liệu khoa học công dân do Woodland Trust duy trì từ giữa những năm 1700. Các nhà khoa học đã phân tích hơn 400.000 quan sát của 406 loài thực vật. Ngày của những quan sát này kéo dài từ năm 1753 đến năm 2019.

Để cân bằng tốt hơn số lượng quan sát, các nhà khoa học đã chia các quan sát thành hai tập hợp. Từ năm 1753 đến năm 1986 và từ năm 1987 trở đi. Trong những năm gần đây, đợt ra hoa đầu tiên trung bình kéo dài cả tháng và có mối tương quan chặt chẽ với việc tăng nhiệt độ toàn cầu.

"Chúng tôi có thể sử dụng một loạt các bộ dữ liệu môi trường để xem biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng như thế nào đến các loài khác nhau, nhưng hầu hết các hồ sơ chỉ xem xét một hoặc một số loài trong một khu vực tương đối nhỏ.

Biến đổi khí hậu khiến thực vật ra hoa sớm. (Ảnh: The Guardian).

Để thực sự hiểu những gì biến đổi khí hậu đang gây ra cho thế giới của chúng ta, cần những bộ dữ liệu lớn hơn nhiều để xem xét toàn bộ hệ sinh thái trong một khoảng thời gian dài", tác giả chính, Giáo sư Ulf Büntgen, từ Đại học Cambridge, cho biết trong một tuyên bố.

Sự thay đổi của ngày ra hoa đầu tiên là đáng lo ngại. Với tốc độ này, có khả năng mùa xuân có thể bắt đầu vào tháng 2 ở Vương quốc Anh, một vấn đề có thể gây hại nghiêm trọng cho nhiều loài không thể bắt kịp với sự thay đổi nhanh chóng của các mùa.

"Kết quả thực sự đáng báo động, vì những rủi ro sinh thái liên quan đến thời gian ra hoa sớm hơn. Khi cây ra hoa quá sớm, sương giá muộn có thể giết chết chúng - một hiện tượng mà hầu hết những người làm vườn sẽ phải trải qua vào một thời điểm nào đó. Nhưng rủi ro còn lớn hơn là sự không phù hợp về hệ sinh thái.

Thực vật, côn trùng, chim và động vật hoang dã khác đã cùng phát triển đến một điểm rằng chúng được đồng bộ trong các giai đoạn phát triển của chúng. Một loại cây nhất định ra hoa, nó thu hút một loại côn trùng cụ thể, thu hút một loại chim cụ thể, v.v. Nhưng nếu một bộ phận phản ứng nhanh hơn những bộ phận khác, thì có nguy cơ chúng sẽ không hoạt động đồng bộ, điều này có thể khiến các loài sụp đổ nếu chúng không thể thích nghi đủ nhanh", Büntgen nói thêm.

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi liên tục và tầm quan trọng của những đóng góp của các nhà khoa học, nhà tự nhiên học, những người làm vườn nghiệp dư và chuyên nghiệp, Nature's Calendar, hiện có khoảng 3,5 triệu bản ghi.