Thầy giáo vụ nam sinh lớp 9 tử vong trong bể bơi ở Hà Nội bật khóc và lời hối hận muộn màng

Liên quan đến vụ nam sinh tử vong tại bể bơi Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự với Trần Lâm Thắng (SN 1999, giáo viên môn bơi lội, Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam) về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngồi tại phòng hỏi cung, Thắng bật khóc khi phóng viên nhắc lại sự việc xảy ra chiều 22/8. Thắng cho biết chiều hôm đó có tiết dạy bơi lội cho lớp 9A1. Đây là buổi thực hành bơi lội đầu tiên dưới bể bơi của lớp này.

Thắng bày tỏ do bản thân sơ ý, không quan sát học sinh, sử dụng điện thoại trong giờ dạy, nên để xảy ra sự việc đau lòng. Theo lời của Thắng, nhà trường quy định mỗi tiết dạy bơi thực hành sẽ có 1 giáo viên phụ trách bộ môn và 2 nhân viên cứu hộ. Tuy nhiên, chiều 22/8, do quá tự tin vào bản thân, khi chưa có nhân viên cứu hộ ở bể bơi, Thắng vẫn cho nhóm học sinh xuống bơi tự do. Thắng cũng không phát áo phao bơi cho học sinh nên để xảy ra vụ việc.

"Hôm đó là buổi bơi thực hành đầu tiên của lớp 9A1, tôi chưa nắm được học sinh nào biết bơi, học sinh nào chưa biết bơi. Tôi chỉ quan sát học sinh và dựa vào năng lực của mình để phán đoán" Thắng lau vội nước mắt và cho biết rất ân hận về sự thiếu trách nhiệm của mình.

Trần Lâm Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: X.H.

Thắng chia sẻ với tư cách là giáo viên đứng lớp, Thắng rất buồn và cắn rứt lương tâm khi xảy ra sự việc không mong muốn với em H.A.

"Tôi rất ân hận, muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc đến gia đình nạn nhân, chia sẻ nỗi đau với gia đình", Thắng bày tỏ.

Trao đổi với phóng viên, trung tá Ngô Ngọc Nam (Phó đội trưởng Đội CSHS, Công an quận Hà Đông), cho biết đây là vụ việc nghiêm trọng, để xảy ra hậu quả đau lòng.

"Thầy giáo dạy môn bơi đã thiếu tinh thần trách nhiệm, không thực hiện đúng các quy định. Trong quá trình học sinh bơi dưới bể, thầy giáo không quản lý giám sát chặt chẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra", trung tá Ngô Ngọc Nam nói.

Trước đó, chiều 22/8, lớp 9A1 trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam (ở phường Dương Nội, quận Hà Đông) có giờ học bơi lội do Thắng phụ trách. Sau đó, Thắng dẫn nhóm khoảng 11 học sinh vào bể để học bơi (trong đó có em P.H.A, SN 2008).

Sau khi dẫn học sinh vào bể bơi, Thắng không phổ biến, hướng dẫn, mà ngồi ở ghế đầu bể bơi, để cho các em học sinh tự do xuống bể. Thắng không quản lý, giám sát, chỉ ngồi một vị trí, thường xuyên sử dụng điện thoại di động nên không phát hiện việc em P.H.A bị chìm xuống bể.

Đến khoảng hơn 14h cùng ngày, nhân viên dọn vệ sinh bể mới phát hiện em H.A. chìm dưới đáy bể. Khi đưa tới bệnh viện, nạn nhân được xác định đã tử vong ngoại viện.