"The Batman" của Robert Pattinson bị khán giả phản ứng hình ảnh không xứng tầm

Trailer "The batman" (2021)

"The Batman" là dự án mà DC đặt nhiều kỳ vọng khi muốn Kỵ sỹ bóng đêm trở lại với những gì nguyên thủy từ comic. Không còn là Christopher Nolan hay Zack Snyder, Matt Reeves - đạo diễn của series "Dawn of the planet of the apes" được đặt kỳ vọng. Đạo diễn còn gây bất ngờ khi gửi niềm tin vào tài tử phim "Twilight" Robert Pattinson.

Hình ảnh của trailer "The Batman" gặp phản ứng của khán giả vì xem không rõ.

"The Batman" sẽ lấy bối cảnh sau 1-2 năm kể từ khi Batman xuất hiện và hành hiệp tại thành phố Gotham đầy tội ác nên anh vẫn là một dấu hỏi lớn đối với chính quyền và người dân. Chúng ta được chứng kiến hình ảnh một Batman cục tính, nóng nảy và có một sự căm thù đầy lửa hận bên trong. Ngoài ra, dường như khoản đánh đấm của "The Batman" cũng sẽ là một bước cải thiện mới mẻ với uy lực đáng kể.

Hình ảnh của trailer "The Batman" bị chê lạm dụng quá đà sự tối tăm.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận xét "The Batman" có màu phim quá tối và DOP (chịu trách nhiệm hình ảnh trong đoàn phim) hoàn toàn làm không tốt các cảnh quay tối. Người xem gần như phải căng mắt để nhìn thấy rốt cuộc nhân vật đang làm gì.

Có thể "The Batman" được đầu tư một nội dung tốt nhưng nếu phần hình ảnh không đủ rõ và lạm dụng sự tối tăm quá đà, rất có thể hiệu quả sẽ bị ngược lại. Đây là điều mà ê-kíp của đạo diễn Matt Reeves cần xem lại trong quá trình hậu kỳ.

Trước khi bị tạm dừng sản xuất do đại dịch COVID-19, "The Batman" chỉ còn 25% chặng đường nữa là sẽ hoàn thành quá trình sản xuất và may mắn thay, mọi thứ dự kiến sẽ bắt đầu lại vào đầu tháng tới.

"The Batman" dự kiến ra mắt vào ngày 1.10.2021.