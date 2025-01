The Beverly đón dòng người khổng lồ tới trải nghiệm, an cư sau cú hích Metro số 1 The Beverly đón dòng người khổng lồ tới trải nghiệm, an cư sau cú hích Metro số 1

Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chính thức vận hành thương mại vào ngày 22/12 đã đánh dấu cột mốc quan trọng trên lộ trình thăng hạng hạ tầng kết nối của khu Đông. Dự án giao thông trọng điểm này cũng thúc đẩy dòng người đổ về khu Đông du lịch, trải nghiệm và an cư cũng như đầu tư để đón đầu đà tăng giá.

Lượng du khách khổng lồ đổ về khu Đông Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HURC), chỉ sau 4 ngày vận hành, tính đến 26/12, tuyến Metro số 1 đã phục vụ 394.967 lượt khách. Trung bình, mỗi chuyến tàu chuyên chở khoảng 580 hành khách, vượt khoảng 174% kế hoạch. Hạ tầng thăng hạng đã giúp việc kết nối các điểm du lịch trong nội đô và trung tâm mới phía Đông trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Ngay sau ngày vận hành thương mại của Metro số 1, một làn sóng du khách khổng lồ đã đổ về Vinhomes Grand Park để tận hưởng chuỗi hoạt động vui chơi giải trí sôi động bậc nhất khu vực. Đó là sự kết hợp giữa những trò chơi thử thách đầy hấp dẫn của công viên Grand Park cùng chuỗi sự kiện, lễ hội chào đón Giáng sinh, năm mới quy mô khủng được tổ chức tại đại đô thị. "Tuyến Metro số 1 đã rút ngắn thời gian di chuyển đến một số điểm vui chơi giải trí của TP Thủ Đức xuống còn khoảng 30 phút. Nhờ đó mà chúng mình có thể dễ dàng trải nghiệm, khám phá những điểm đến vui chơi giải trí đang là "hot trend" tại đây", Nguyễn Duy Kiên - một sinh viên đang sinh sống tại khu vực quận Bình Thạnh - chia sẻ. Tuyến Metro số 1 vận hành đã giúp việc kết nối giữa trung tâm và khu Đông trở nên dễ dàng, nhanh chóng hơn. Hạ tầng kết nối hoàn thiện cũng là lợi thế vượt trội của Vinhomes Grand Park, với sự kết hợp của các phương tiện giao thông xanh Metro số 1, xe buýt điện VinBus và dịch vụ taxi điện Xanh SM. Chưa kể, tiến độ thi công dự án Vành đai 3 chạy xuyên tâm đại đô thị cũng đang được tăng tốc với sản lượng thực hiện đã đạt gần 25% giá trị xây lắp. Cùng với đó, hàng loạt dự án mở rộng, nâng cấp cầu đường đang được triển khai sẽ tạo cú hích mạnh mẽ thúc đẩy dòng người đổ về khu Đông và thăng hạng giá trị cho BĐS khu vực. Tuyến Metro số 1 đã đưa dòng khách khổng lồ đến với Vinhomes Grand Park những ngày qua Làn sóng rộn ràng chuyển khẩu về The Beverly Không phải chờ đợi đến khi Metro số 1 đi vào vận hành, trước đó, Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn Vinhomes Grand Park đã thu hút một lượng lớn khách hàng tìm đến để trải nghiệm và sở hữu những dòng sản phẩm đẳng cấp, đón đầu các dấu mốc phát triển vượt bậc của khu Đông. Nổi bật trong số đó, phân khu phong cách Mỹ The Beverly với vị trí đắc địa kế cận tâm điểm vui chơi giải trí, lễ hội của Vinhomes Grand Park đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều khách hàng và nhà đầu tư. Đặc biệt, trong tháng 1/2024, phân khu này càng bùng nổ sức sống khi chào đón một lượng lớn các cư dân mới, với không khí chuyển nhà rộn ràng, vui như Tết. "Nhắm The Beverly cũng đã lâu nhưng đến cuối năm nay, vợ chồng tôi mới quyết định xuống tiền và chuyển về ở, không chỉ bởi có hạ tầng giao thông mới mà còn bởi mong muốn được tận hưởng cuộc sống mới đầy sôi động tại đây. Nếu mọi người phải di chuyển từ khắp nới đến Vinhomes Grand Park để vui chơi giải trí thì chúng tôi chỉ cần vài bước chân là đã có thể "quẩy hết mình" rồi", chị Thanh Thảo, chủ nhân căn hộ The Beverly, chia sẻ. =Làn sóng chuyển cư sôi động đó còn có thêm trợ lực từ loạt chính sách bán hàng hấp dẫn của Vinhomes. Theo đó, khách hàng dễ dàng sở hữu những căn hộ "Luxury Sky-Living" tại The Beverly nhờ chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 36 tháng, với khoản vay tối đa 70% giá trị hợp đồng. Chính sách này không chỉ xóa tan những nỗi lo về lãi suất thả nổi, mà còn giúp khách hàng chủ động dòng tiền và lập kế hoạch tài chính hợp lý trong dịp cuối năm. Bên cạnh đó, Vinhomes còn đưa ra nhiều phương án khác để phù hợp với mục tiêu đầu tư và khả năng tài chính của các nhóm khách hàng. Đó là chính sách ưu đãi 11%, lên tới 1,2 tỷ đồng cho khách hàng thanh toán sớm hay cam kết tiền thuê trong 30 tháng, lên tới 540 triệu đồng. Cùng với đó là "cơn mưa" quà tặng, như ưu đãi tới 1,7% cho hội viên VinClub, ưu đãi 3% lên tới 330 triệu đồng cho cư dân/doanh nghiệp trên địa bàn TP Thủ Đức, cơ hội nhận xe điện VinFast VF 3, học bổng Vinschool lên tới 3 năm tương đương 288 triệu đồng… Với những tác động tích cực từ hạ tầng và chính sách bán hàng vượt trội, The Beverly đã mở ra một cơ hội an cư, lạc nghiệp cũng như đầu tư không thể bỏ qua trong thời điểm thị trường BĐS đang bước vào năm mới hứa hẹn nhiều khởi sắc. Đặc biệt, khi giỏ hàng của phân khu này đang ngày một cạn dần, với ngày càng nhiều ô cửa sáng đèn, đây chính là cơ hội cuối sở hữu ngôi nhà mơ ước tại tâm điểm sôi động bậc nhất khu Đông. Lễ hội Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề "Tết diệu kỳ" tại Vinhomes Grand Park diễn ra từ 18-1 – 26-1 (tức 19 – 27 tháng Chạp), gồm các hoạt động điểm nhấn: - Khai mạc Lễ hội hoa Xuân 2025 (từ 9h00-10h30 ngày18-1) - Tổ chức gian hàng chợ Xuân (từ 18-26-1) - Sân chơi dân gian cho trẻ em (từ 15h00-18h00, các ngày 18,19,26-1) - Biểu diễn nghệ thuật đường phố (từ 17h30-18h30, các ngày 18,19,25,26-1) - Gói bánh chưng và workshop dành riêng cho cư dân CLB Thượng lưu Vinhomes Grand Park (từ 15h00-18h00 ngày 25-1) - Đêm nhạc chủ đề (từ 18h30-21h00 các ngày 18,19,25,26-1) - Ra mắt CLB Thượng lưu Vinhomes Grand Park (25-1)

