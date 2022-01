Thế giới ảo Metaverse: Cơ hội đầu tư đa dạng nhưng phải tỉnh mộng

Thực tế, thuật ngữ "metaverse" xuất phát từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng "Snow Crash" năm 1992 của Neal Stephenson, thường được sử dụng để chỉ sự phát triển của công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR), có sự kết hợp của trò chơi nhiều người chơi trong thế giới ảo, không gian làm việc ảo và giáo dục từ xa để tạo ra một thế giới ảo phi tập trung. Nói một cách rộng lớn hơn thì metaverse sẽ là bước tiến tiếp theo của Internet di động và là một phần chính của cả ranh giới cuộc sống kỹ thuật số và đời thực dần được xóa mờ.

Như được hình dung hiện tại, metaverse sẽ có một môi trường đồng bộ mang lại cho người dùng trải nghiệm liền mạch trên các lĩnh vực khác nhau, ngay cả khi các khu vực rời rạc như vậy của thế giới ảo được vận hành bởi các nhà phát triển khác nhau. Nó sẽ tự hào về nền kinh tế của riêng mình, nơi người dùng và avatar (hình đại diện) của họ có thể tương tác xã hội và sử dụng tài sản kỹ thuật số dựa trên cả thực tế ảo và thực tế tăng cường- một nơi mà thương mại có lẽ sẽ dựa nhiều nền vào tài chính phi tập trung, DeFi.

'Metaverse': Đột phá phấn khích nhưng phải tỉnh mộng. Ảnh: @AFP.

Nói tóm lại, tầm nhìn là nhiều công ty, nhà phát triển và người sáng tạo sẽ cùng nhau tạo ra một nền tảng metaverse (trái ngược với các nền tảng độc quyền, khép kín) và để nó phát triển thành một nền Internet di động hiện thân, một mạng mở và có thể tương tác bao gồm nhiều khía cạnh của cuộc sống (tức là công việc, tương tác xã hội, giải trí) trong một không gian lai tạo hai thế giới thực và ảo.

Để metaverse trở thành hiện thực, tức là liên kết thành công các nền tảng trò chơi và truyền thông hiện tại với các công nghệ mới khác thành một điểm đến trực tuyến mới khổng lồ, nhưng cũng sẽ cónhiều trở ngại sẽ phải vượt qua, thậm chí ngoài các vấn đề về phần cứng, phần mềm và tích hợp. Ở đây, vấn đề pháp lý cũng không kém phần quan trọng.

Xem xét ở metaverse, đây chỉ là một vài trong số các vấn đề pháp lý mà công ty, chuyên gia công nghệ cần lưu ý trước khi có kế hoạch, mở rộng tham gia đầu tư vào thị trường này:

-Dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư và bảo mật mạng

Các luật sư về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu đã gặp nhiều thử thách trong việc giải quyết các mối quan tâm toàn cầu do các phương pháp tiếp cận quốc tế khác nhau về quyền riêng tư, và các mối đe dọa ngày càng tăng đối với bảo mật dữ liệu đặt ra. Nếu metaverse hoàn thành cường điệu và phát triển thành một trung tâm dựa trên web 3D cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thì khối lượng dữ liệu được thu thập sẽ lớn hơn theo cấp số nhân, và vì thế mà các mối đe dọa đối với dữ liệu đó cũng sẽ mở rộng. Các câu hỏi cần xem xét sẽ bao gồm:

+Dữ liệu và quyền riêng tư: Những gì đã thu thập? Độ nhạy của nó như thế nào? Ai sở hữu hoặc kiểm soát nó? Việc chia sẻ dữ liệu sẽ là nền tảng của một môi trường liền mạch, có thể tương tác, nơi người dùng và các nhân vật và tài sản kỹ thuật số của họ sẽ có thể được sử dụng và giao dịch được trên các lĩnh vực khác nhau của metaverse. Việc thu thập, chia sẻ và sử dụng dữ liệu đó sẽ được quy định như thế nào? Luật nào sẽ chi phối việc thu thập dữ liệu trong metaverse?

Luật của một tiểu bang cụ thể ra sao? Luật bảo mật liên bang có thể áp dụng? Các tổ chức an ninh mạng quốc tế quy định ra sao về metaverse? Liệu sẽ có một "chính sách bảo mật" bao quát duy nhất điều chỉnh metaverse theo thỏa thuận người dùng và người bán, hoặc sẽ có các chính sách khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực metaverse nơi bạn đang ở? Liệu một số nhà phát triển có thể tạo ra trải nghiệm "tập trung vào quyền riêng tư" hơn hay dữ liệu cá nhân của avatar (hình đại diện) nhất thiết phải lưu chuyển tự do trong mọi lĩnh vực? Quyền riêng tư của trẻ em sẽ được xử lý như thế nào trong metaverse?

+ An ninh mạng: An ninh mạng sẽ được quản lý như thế nào trong metaverse? Những yêu cầu nào sẽ áp dụng đối với việc giữ an toàn cho dữ liệu? Các chính sách về quy định hoặc trang web sẽ phát triển như thế nào để giải quyết các hành vi giả mạo sâu sắc, mạo danh avatar (hình đại diện), dữ liệu sinh trắc học bị đánh cắp, hack ví kỹ thuật số, và tất cả các mối đe dọa mạng khác mà chúng ta đã phải đối mặt ngày nay, và liệu chúng có khả năng trở nên trầm trọng hơn trong metaverse? Những luật nào sẽ được áp dụng và những người chơi khác nhau sẽ hợp tác giải quyết vấn đề này như thế nào?

An ninh mạng sẽ được quản lý như thế nào trong metaverse? Ảnh: @AFP.

-Cơ sở hạ tầng công nghệ

Metaverse sẽ là một trải nghiệm mạnh mẽ về công nghệ điện toán chuyên sâu, làm nổi bật tầm quan trọng của các thỏa thuận hợp đồng thông minh mạnh mẽ liên quan đến công nghệ điện toán đám mây, IoT, lưu trữ web và API, cũng như giấy phép phần mềm và thỏa thuận phần cứng, cũng như thỏa thuận dịch vụ công nghệ với các nhà phát triển, nhà cung cấp và nền tảng điện toán lượng tử liên quan đến metaverse.

-Mã nguồn mở

Mã nguồn mở vốn đã phổ biến nhưng nó hứa hẹn sẽ đóng một vai trò to lớn trong sự phát triển metaverse, bằng cách cho phép các nhà phát triển cải thiện những gì đã có trước đây. Các nghĩa vụ của giấy phép mã nguồn mở thông thường có được thực hiện hay không sẽ phụ thuộc vào các chi tiết kỹ thuật của việc thực hiện dự án. Cũng có thể có các giấy phép mã nguồn mở mới sẽ được tạo riêng ra để phát triển cho metaverse.

-Máy tính lượng tử

Công nghệ máy tính lượng tử đã làm tăng đáng kể khả năng của máy tính và có khả năng sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới. Nó chắc chắn sẽ là một trong những công nghệ được triển khai để cung cấp tốc độ tính toán cho phép metaverse hoạt động. Tuy nhiên, sức mạnh đáng kinh ngạc của điện toán lượng tử cũng phải chịu những mối đe dọa đối từ một số biện pháp bảo vệ cũ mà chúng ta sử dụng ngày nay. Mật khẩu và các giao thức bảo mật truyền thống có thể vô nghĩa, vì thế mà đòi hỏi sự phát triển của mật mã hậu lượng tử được bảo mật trong cả máy tính lượng tử và máy tính truyền thống để chống lại các cuộc tấn công mạng. Với sức mạnh tính toán lượng tử thô sơ, không được bảo mật mạnh mẽ hay chưa được kiểm tra, metaverse có thể bị thao túng và sử dụng sai mục đích vai trò.

-Chống độc quyền

Hợp tác là chìa khóa thành công của metaverse, theo định nghĩa nó là một môi trường nhiều người thuê. Tất nhiên, sự hợp tác giữa các đối thủ cạnh tranh có thể gây ra những lo ngại về chống độc quyền. Ngoài ra, trong phạm vi mà các công ty công nghệ lớn hơn có thể bị coi là tận dụng vị thế của họ để khẳng định quyền kiểm soát không công bằng trong bất kỳ thế giới ảo nào, điều này cũng có thể dấy thêm những lo ngại nghiêm trọng.