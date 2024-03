The HUB by Hotel Academy Việt Nam tại TP.HCM đã sẵn sàng đón khách The HUB by Hotel Academy Việt Nam tại TP.HCM đã sẵn sàng đón khách

Sau một thời gian chuẩn bị, The HUB by Hotel Academy Việt Nam sẽ chính thức vận hành trong quý I/2024 và sẵn sàng đón khách lưu trú tại địa chỉ 66A, Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM.

Tọa lạc tại vị trí lý tưởng ngay trung tâm quận Tân Bình, từ The HUB by Hotel Academy Việt rất thuận tiện di chuyển đến các địa điểm vui chơi, giải trí, mua sắm trong trung tâm thành phố, cũng như dễ dàng kết nối với các đô thị lớn phía Nam

Khách sạn có đến 50 phòng nghỉ tiện nghi với nhiều sự lựa chọn. Tất cả các phòng đều được trang trí theo phong cách Minimalist cùng với những gam màu trung tính nhẹ nhàng và dịu mắt, tạo nên không gian thoáng đãng, thư thái, hài hòa với các vật dụng trang trí bằng gỗ mang lại cho du khách cảm giác thoải mái nhất như đang ở nhà. Không chỉ có không gian lưu trú tiện ích mà dịch vụ của khách sạn cũng được đầu tư chất lượng. Du khách sẽ có cơ hội để khám phá một thế giới ẩm thực phong phú, thưởng thức những ly cà phê mang đậm hương vị Việt hay những ly cocktail đầy màu sắc ngay tại nhà hàng của The HUB by Hotel Academy Việt Nam. Điểm đến này hứa hẹn không chỉ phục vụ khách lưu trú để ra sân bay cho nhanh gần, mà còn đem đến những dịch vụ tinh thần như không gian đẹp, đồ ăn sáng ngon, phòng ngủ thiết kế tiện nghi, tivi thông minh. Hệ thống nhà hàng, quầy bar, phòng tiệc cung cấp thực đơn đặc sắc trong không gian sang trọng. Phù hợp cho những chuyến công tác và du lịch nghỉ ngơi, The HUB by Hotel Academy Việt Nam chắc chắn sẽ cho du khách cảm nhận yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ của mình, hứa hẹn sẽ làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Nếu bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm lưu trú như ý tại thành phố Hồ Chí Minh, để đảm bảo sự thuận tiện cho chuyến đi, thì hãy đặt phòng tại The HUB by Hotel Academy Việt Nam để trải nghiệm không gian hiện đại, tinh tế và dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp như: Vị trí gần sân bay; Dịch vụ chuyên nghiệp; Hạng phòng sang trọng, đa dạng; Bữa sáng miễn phí. Đại diện Hotel Academy Việt Nam chia sẻ: "TPHCM đang phát triển không ngừng, chúng tôi thấy đây là thời điểm thích hợp để giới thiệu đến thị trường một thương hiệu khách sạn mới. Và với đà phát triển du lịch mạnh mẽ của Việt Nam, chúng tôi tin rằng The HUB by Hotel Academy Việt Nam sẽ phù hợp để du khách có thể di chuyển đi công tác, tham gia các tour du lịch và trải nghiệm được trọn vẹn". Với chất lượng dịch vụ chú trọng vào sự hài lòng của du khách mọi lúc, mọi nơi, The HUB by Hotel Academy Việt Nam hứa hẹn sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách trong nước và quốc tế trên hành trình khám phá thành phố Hồ Chí Minh năng động và mến khách.

Trước đó, CityLand Education thuộc Cityland Group đã ký kết với EHL Advisory Services (thuộc EHL Group) để trở thành cơ sở giáo dục và đào tạo nghề Hotel Academy Việt Nam - VET by EHL với mục tiêu đào tạo các chuyên viên trong lĩnh vực quản lý nhà hàng, khách sạn. Ưu tiên hàng đầu của Hotel Academy Việt Nam - VET by EHL là xây dựng tư duy hiếu khách và trang bị cho học viên kỹ năng cung cấp dịch vụ nhà hàng khách sạn đẳng cấp thế giới. The HUB by Hotel Academy Việt Nam khai trương tại thành phố HCM không chỉ đơn thuần là một khách sạn để vận hành dịch vụ lưu trú, mà nơi đây còn là nơi tạo ra những điểm chạm thực tế dành cho việc đào tạo và học tập của các học viên tương lai.

