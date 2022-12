Theo Matt Belloni của tạp chí Puck, một số giám đốc điều hành của Warners Bros. tin rằng, nam diễn viên Dwayne Johnson đã làm rò rỉ các thông tin tài chính sai sự thật về bộ phim "Black Adam".

Hồi đầu tháng 12, Variety khẳng định, bộ phim lỗ từ 50 đến 100 triệu USD gây ra những lời đồn thổi về việc "Black Adam" là một thất bại khác của DC. Đáp lại, một bài báo khác được Deadline đăng tải thông tin nam diễn viên chính của bộ phim Dwayne Johnson “The Rock” đảm bảo với dư luận rằng, bộ phim sẽ mang lại lợi nhuận.

Theo nguồn tin của Belloni, tuyên bố trên là bịa đặt và bộ phim "Black Adam" sẽ sớm bị cắt bỏ bởi doanh thu phòng vé không đạt điểm hòa vốn.

"The Rock" lừa dối dư luận doanh thu của "Black Adam"?

"The Rock" đóng chính bom tấn Black Adam. (Ảnh: DC).

Sau gần bảy tuần ra rạp, bộ phim siêu anh hùng đã thu về gần 400 triệu USD tại phòng vé toàn cầu so với kinh phí 195 USD để sản xuất. Báo cáo ban đầu của Variety cho biết, Black Adam tiêu tốn thêm ít nhất 80 triệu USD để đưa ra thị trường, cùng với đó là chiến dịch quảng cáo 100 triệu USD được lên kế hoạch trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Với tất cả những điều này kết hợp lại, "Black Adam" sẽ phải vật lộn để đạt điểm hòa vốn, ngay cả khi tính đến doanh thu phụ trợ từ các hoạt động khác.

Tuy nhiên, Dwayne Johnson đã bác bỏ những tuyên bố này, so sánh doanh thu của "Black Adam" với thu bộ phim "Captain America: The First Avenger" đã thu về 370 triệu USD. "Tôi đang đợi báo cáo chính thức từ các nhà tài chính. Tuy nhiên, có thể bật mí trước rằng, "Black Adam" lãi ròng từ từ 52 triệu USD đến 72 triệu USD. Với doanh thu gần 400 triệu USD trên toàn thế giới, chúng tôi đang từng bước xây dựng triều đại mới "Captain America: The First Avenger" đã thu được 370 triệu USD cho tương lai của DC."

"Black Adam" đã kiếm được 67 triệu USD trong suất chiếu sớm tại Mỹ, vượt qua dự đoán ban đầu là 62 triệu USD. Trong khi những khoản doanh thu này phù hợp với các phim vũ trụ điện ảnh DC trước đó (Aquaman năm 2018 kiếm được 67,8 triệu USD trong nước), "Black Adam" đã vượt qua thu nhập của "Shazam!", bộ phim này chỉ thu về tổng cộng 53,5 triệu USD trong tuần đầu công chiếu.

"The Rock" đã nhiều lần tuyên bố rằng, Black Adam sẽ đánh dấu một "kỷ nguyên mới" cho DCEU. Bộ phim này cũng đánh dấu sự trở lại của "superman" Henry Cavill trong một cảnh hậu kỳ. Tuy nhiên, tương lai của "Black Adam" trong DCEU vẫn chưa rõ ràng bất chấp sự nhiệt tình của nam diễn viên, vì các chuyên gia trong ngành cho rằng phần tiếp theo của bộ phim khó có thể được sản xuất, nếu dựa trên doanh thu phòng vé của phần một.