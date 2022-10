Gần đây, The Rock đang nổi đình nổi đám với vai trong phim Black Adam. Bộ phim khiến giới phê bình cùng khán giả nổ ra những tranh cãi quyết liệt. Tạm chưa nói đến điều đó, bạn có phải là một fan của The Rock? Bạn có đồng ý rằng dưới đây là 5 phim hay nhất của cựu đô vật Mỹ?



5. Jumanji: Welcome to the Jungle

The Rock trong Jumanji: Welcome to the Jungle. Nguồn: Cnet

Bộ phim phiêu lưu giả tưởng Jumanji: Welcome to the Jungle đã chứng minh rằng, bộ đôi Dwayne Johnson cũng như danh hài Kevin Hart khá ăn ý với nhau. Hai ngôi sao đã có một màn tương tác cực kỳ thú vị cùng với Karen Gillan và Jack Black trong bộ phim ăn theo của phiên bản năm 1995 nổi tiếng.

Lần này, thay vì đối phó với một trò chơi board game đầy mê hoặc như bản phim cũ, các nhân vật chính tuổi teen của phim thấy mình bị hút vào thế giới trò chơi điện tử cổ xưa và hóa thân thành những anh hùng hành động người lớn.

Chỉ riêng tiền đề đó thôi cũng đủ để thêm gia vị cho một chuyến phiêu lưu hấp dẫn. Nhưng điều thú vị thực sự trong Welcome to the Jungle là chứng kiến bốn ngôi sao đóng vai thanh thiếu niên bị mắc kẹt trong cơ thể người lớn. Dwayne Johnson không đóng vai người hùng tự tin, cơ bắp như thường lệ mà là một gã mọt sách vụng về. Đó là một sự khác biệt so với công thức thông thường của những phim "xôi thịt" trước của The Rock, đã khiến bộ phim này trở thành một trong những tác phẩm đáng nhớ nhất của anh.

4. Moana

The Rock với nhân vật trong Moana. Nguồn: Youtube

The Rock không phải là một ca sĩ, ai cũng biệt vậy nhưng điều đó không ngăn được Disney chọn anh ấy trong bộ phim hoạt hình nhạc kịch ra mắt năm 2016 này. Và mặc dù có thể mang âm vực dở tệ, nhưng The Rock đã cho chúng ta thấy, anh ấy vẫn là một ngôi sao giải trí khi lồng tiếng phim hoạt hình.



Moana ghi lại cuộc hành trình từ con gái của một thủ lĩnh người Polynesia, người khao khát khám phá đại dương và cứu ngôi làng của mình khỏi bị hủy diệt. The Rock vào vai người bạn đồng hành bất đắc dĩ của cô, một á thần tự cho mình là trung tâm tên là Maui.

Đó là một vai diễn thể hiện được những điểm mạnh thông thường trong điện ảnh của The Rock, đồng thời mang lại cho anh những khía cạnh mới mẻ. Trong suốt diễn biến của Moana, Maui học được một số bài học quý giá về việc phải có trách nhiệm với quyền năng của mình. Kết hợp tất cả những điều đó với phần âm nhạc tuyệt vời, bạn sẽ có một trong những bộ phim hoạt hình hay nhất của Disney trong một thời gian dài.

3. Pain and Gain

The Rock trong Pain and Gain. Ảnh: IGN

Các nhà phê bình đã quá quen với việc "vứt bỏ" những bộ phim bom tấn hoành tráng nhưng "vô tri" của đạo diễn Michael Bay, đến nỗi họ không biết phải phản ứng thế nào khi Bay làm ra một bộ phim hài "đen tối" đáng ngạc nhiên này vào năm 2013.

Dựa trên một câu chuyện có thật, Pain and Gain có sự tham gia của The Rock cùng với Mark Wahlberg và Anthony Mackie trong vai một bộ ba vận động viên thể hình ở Miami, những người đã dùng đến bắt cóc và tống tiền để đạt được sự giàu có mà họ vô cùng thèm muốn.

Pain and Gain đã cho The Rock cơ hội để đóng một loại nhân vật khác. Ngoài The Mummy Returns cách đây 2 thập kỷ, đây có thể là lần gần nhất anh ấy từng đóng vai phản diện. Pain and Gain mang đến một vai diễn rất năng động và phong cách cho câu chuyện trộm cắp trong thế giới thực này, nhưng nó cũng đem đến một cái nhìn rất tỉnh táo về ba người đàn ông ám ảnh với việc đạt được "Giấc mơ Mỹ" đã dẫn họ vào con đường đen tối.

2. Loạt phim Fast and the Furious

The Rock phim Fast and the Furious. Ảnh: VOV

Khi The Rock bước vào thương hiệu phim hành động đua xe Fast and Furious từ năm 2011, với vai Đặc vụ DSS Luke Hobbs, anh không những đã giúp hồi sinh thương hiệu này, mà còn giúp chuyển nhượng quyền thương mại sang những bộ phim hành động có tính độc độc lập với những pha hành động nguy hiểm đến không tưởng.

Đặc vụ Hobbs của anh đã phát triển từ một kẻ phản diện "khó chịu", trở thành đồng minh trung thành và thành viên danh dự của gia đình Toretto. The Fate of the Furious năm 2017 không phải là một bộ phim được đánh giá cao, nhưng ít nhất nó đã mở đường cho phần ngoại truyện mang tên Hobb & Shaw mà The Rock đã có màn kết hợp ra trò cùng Jason Statham.

1. The Rundown

The Rock phim The Rundown. Ảnh: IGN

The Rundown là một trong những nỗ lực sớm nhất của The Rock sau khi hai phim The Mummy Returns và The Scorpion King khiến anh bắt đầu sự nghiệp ở Hollywood. Và thậm chí, hơn một thập kỷ sau, nó vẫn là bộ phim hành động hay nhất mà tất cả các bộ phim tiếp theo của anh ấy khó có thể đạt được.

Bộ phim đưa The Rock vào vai một người thợ sửa xe tên là Beck, người được cử đến Brazil để bảo vệ con trai chủ nhân của mình (Seann William Scott). Bản thân The Rock cho thấy sở trường đóng vai một anh hùng nhưng thông minh hơn, có sắc thái hơn ngay cả khi anh thực hiện những pha hành động "xôi thịt". Bộ phim cũng mang điểm nhấn là màn tương tác giữa The Rock và nam diễn viên hài Seann William Scott, cũng như nhân vật phản diện điển hình của Christopher Walken.

Rõ ràng, sức mạnh ngôi sao của The Rock chỉ tăng lên trong những năm sau đó kể từ thành công của The Rundown và những fan của nam diễn viên thừa hiểu điểu này!