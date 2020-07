Thẻ thu phí tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn in bản đồ Việt Nam không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Cụ thể, trên thẻ thu phí tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn có ghi rõ nội dung: Một số dự án trọng điểm Tập đoàn Đèo Cả đã và đang triển khai kèm theo hình bản đồ Việt Nam.



Trên bản đồ Việt Nam có ghi rõ các địa danh, các tỉnh nơi có dự án của Tập đoàn Đèo Cả đang triển khai gồm các tỉnh: Cao Bằng (cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh); Lạng Sơn (cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng); Bắc Giang; Huế; Đà Nẵng (hầm đường bộ Đèo Cả); Bình Đình; Phú Yên; Khánh Hoà (mở rộng QL 1A); TP Hồ Chí Minh; Tiền Giang (cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận).

Thẻ thu phí cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. (Ảnh: chụp màn hình)

Đáng chú ý, thẻ thu phí tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn có in bản đồ Việt Nam kèm theo nhiều địa danh, tỉnh thành, nhưng lại không có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa khiến cho dư luận bức xúc.

Được biết, cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn do Tập đoàn Đèo cả làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Lạng Sơn là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức thu phí từ ngày 18/02/2020.

Để làm rõ việc tại sao thẻ thu phí tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn in bản đồ Việt Nam nhưng lại thiếu quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết: "Chúng tôi sẽ yêu cầu Ban Quản lý đầu tư xây dựng của tỉnh kiểm tra, xác minh làm rõ vấn đề này. Chúng tôi sẽ phản hồi và làm rõ những vấn đề trên".

Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho rằng: "Về vấn đề thẻ thu phí do Nhà đầu tư in bản đồ Việt Nam thiếu quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, Bộ sẽ có văn bản gửi tới UBND tỉnh Lạng Sơn và nhà đầu tư dự án về những nội dung trên, đề nghị tỉnh Lạng Sơn và nhà đầu tư phải kiểm tra chỉnh sửa".

Liên quan tới vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Tập đoàn Đèo Cả xác nhận sự việc và cho biết, Tập đoàn Đèo Cả đã nhận được thông tin và in lại thẻ thu phí. Tuy nhiên, phải mất một thời gian nữa thì mới có thẻ mới thay thế.

Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Giải thích về việc in bản đồ Việt Nam trên thẻ thu phí thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đại diện Tập đoàn Đèo Cả lý giải rằng, trên thẻ có in hình 2 quần đảo, tuy nhiên, bị mờ và không được sắc nét. Tập đoàn Đèo Cả đã tiếp thu và đang đang trong quá trình in lại.

Trước đó, việc hàng loạt biển số xe có in bản đồ Việt Nam thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường sa đã gây bức xúc dư luận. Để xử lý nghiêm tình trạng này, ngày 7/7/2020, Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) đã ban hành văn bản số 2516/BTTTT-TTĐN về việc xử lý hiện tượng lưu hành sản phẩm bản đồ thể hiện sai lệch chủ quyền, biên giới quốc gia.

Theo đó, công văn của Bộ TT&TT được gửi đến Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên Môi trường nêu rõ: "Có tình trạng nhiều phương tiện giao thông vận tải đường bộ của cá nhân, tổ chức có dán hình ảnh bản đồ Việt Nam trên kính, thân xe, khung biển số xe nhưng không thể hiện đầy đủ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Đáng lo ngại hơn, khung biển số xe ô tô, mô tô, xe gắn máy thiết kế dán sẵn hình bản đồ thiếu quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa được sản xuất hàng loạt và bán tự do trên thị trường nhiều tỉnh, thành phố cả nước và một số sàn giao dịch điện tử như Lazada, Shopee… Các khung biển số này có thể dễ dàng lắp ráp vào biển số xe do cơ quan chức năng cấp.

Do các phương tiện giao thông có phạm vi lưu thông rộng, tác động thị giác lớn đến người dân và du khách nước ngoài, có thể hình thành ý thức sai lệch về chủ quyền biển đảo, về lâu dài, gây bất lợi trong công tác đấu tranh pháp lý về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông...

Để xử lý, căn cứ Luật Biển Việt Nam năm 2012, Nghị định số 72/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại, Nghị định số 18/2020/NĐ-CP của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, Bộ TT&TT cung cấp thông tin và đề nghị các Bộ phối hợp xử lý các hành vi vi phạm nêu trên theo thẩm quyền.

Bộ TT&TT mong nhận được thông tin về biện pháp và kết quả xử lý của các Bộ (Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên Môi trường) để phục vụ công tác tuyên truyền về chủ quyền, biên giới quốc gia.