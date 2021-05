Thêm 2 ca Covid-19 mới lây nhiễm trong nước, Việt Nam trợ giúp Lào chống dịch

Thông tin 4 ca Covid-19 mới

4 ca mắc mới (BN2982-2985) trong đó có 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang và 2 ca ghi nhận trong nước tại Đà Nẵng (1), Hà Nội (1). Cụ thể:

2 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước:

Ca bệnh 2982 (BN2982) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; làm việc tại quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng từ ngày 29/4/2021. Ngày 02/5/2021, bệnh nhân có triệu chứng sốt, mệt mỏi, được lấy mẫu ngày 02/5/2021, kết quả xét nghiệm ngày 03/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ca bệnh 2985 (BN2985) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, có địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Bệnh nhân có liên quan dịch tễ ngồi gần 02 chuyên gia Trung Quốc (nhập cảnh cách ly ngay từ ngày 09-23/4/2021 tại tỉnh Yên Bái) trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 29/4/2021. Kết quả xét nghiệm ngày 03/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.



Như vậy, liên quan đến chuyên gia Trung Quốc, hiện có 15 ca (Vĩnh Phúc14 ca, Hà Nội 1 ca)

Liên quan đến ca bệnh 2899 tại Hà Nam có 20 ca (Hà Nam 14 ca, Hà Nội 3 ca, Hưng Yên 2 ca, TP.HCM 1 ca).

Hiện thêm ca Covid-19 ở Đà Nẵng chưa rõ nguồn lây.

2 ca Covid-19 nhập cảnh

Ca bệnh 2983 (BN2983) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: Bệnh nhân nữ, 65 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Ca bệnh 2984 (BN2984) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: Bệnh nhân nam, 57 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Ngày 03/5/2021, BN2983-2984 từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Long Bình và đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 03/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Việt Nam hỗ trợ Lào chống dịch Covid-19

Sáng nay (4/5), đoàn công tác gồm 35 chuyên gia y tế của Việt Nam lên đường sang Lào trợ giúp chống dịch Covid-19.

Đoàn công tác do TS Hoàng Minh Đức- Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng làm Trưởng đoàn, BSCKII Nguyễn Trung Cấp- Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương làm Phó đoàn.

Trước đó, chiều 3/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã gặp mặt và giao nhiệm vụ cho 35 y bác sĩ, chuyên gia của Việt Nam được cử sang Lào làm nhiệm vụ hỗ trợ nước bạn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ Lào về xét nghiệm, điều trị, xây dựng bệnh viện dã chiến.

GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, tinh thần của chuyến đi công tác lần này là các y bác sĩ được cử sang Lào vừa hướng dẫn vừa triển khai các công việc cụ thể cho bạn về phòng chống dịch.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Y tế, trong công tác phòng chống dịch, hiện Lào đang cần hỗ trợ về điều trị - thành lập đơn vị hồi sức tích cực, xét nghiệm và triển khai bệnh viện dã chiến.

“Việt Nam đã có những bài học quý báu trong phòng chống dịch như truy vết, cách ly, cách ly tập trung, cách ly tại nhà, phong tỏa, giãn cách xã hội. Về điều trị, Việt Nam có nhiều kinh nghiệm, do đó các y bác sĩ thuộc nhóm điều trị cần trực tiếp tham gia điều trị bệnh nhân cho bạn.

Chúng ta cũng đã có kinh nghiệm trong thiết lập nhanh chóng các đơn vị hồi sưc tích cực song song với triển khai các bệnh viện dã chiến như ở Đà Nẵng; Hải Dương… Do đó, các cán bộ của đoàn công tác cũng chia sẻ, giúp bạn về những nội dung này”- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

Về xét nghiệm, Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin, nước bạn Lào có nhu cầu thiết lập hệ thống xét nghiệm, quản lý xét nghiệm hoặc xét nghiệm trên diện rộng, trước mắt Việt Nam hỗ trợ máy thở, khẩu trang và một số trang thiết bị khác. Do đó, các chuyên gia về lĩnh vực này cần chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ nâng công suất xét nghiệm với Lào.

Về quản lý chất thải, quản lý môi trường trong phòng chống dịch, Việt Nam có nhiều kinh nghiệm, do đó các chuyên gia về lĩnh vực này cần hướng dẫn cho bạn. Đồng thời, đoàn công tác cũng phải hướng dẫn cho các bạn Lào sử dụng các thiết bị y tế trong điều trị, khám chữa bệnh…

“Các cán bộ được cử sang nước bạn Lào cần hỗ trợ bạn trên tinh thần giúp bạn như giúp mình. Nếu chúng ta giúp Lào kiểm soát tốt dịch cũng là hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Đồng thời, khi đoàn công tác của Việt Nam đến hỗ trợ mỗi điểm của nước bạn Lào cần đề nghị các điểm này kết nối với hệ thống khám chữa bệnh từ xa của Việt Nam", Bộ trưởng nói.