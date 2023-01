Thêm 2 đơn vị được phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Theo đó, ngày 30/12/2022, Bộ GDĐT phê duyệt quyết định liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo BrainClick Vietnam và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge, thời hạn 5 năm tính từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.

Chứng chỉ được cấp gồm Cambridge: A2 Key English Test (KET), B1 Preliminary English Test (PET), B2 First Certificate in English (FCE) và C1 Certificate in Advanced English (CAE).

Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh đã được tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung. Ảnh: KS



Bộ GDĐT yêu cầu, đề thi, quy trình đăng ký dự thi, quy trình tổ chức thi; cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức thi; việc bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trước, trong và sau khi thi; đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên của các bên khi tham gia tổ chức thi phải thực hiện theo quy định của Cambridge và pháp luật của Việt Nam.

Một quyết định nữa là ngày 29/12/2022 Bộ GDĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK giữa Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục quốc tế khảo thí Hán ngữ (Bắc Kinh), chứng chỉ được cấp là HSK Examination Score Report. Thời hạn 5 năm tính từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.

Trong quyết định phê duyệt, Bộ GDĐT cũng yêu cầu, đề thi, quy trình đăng ký dự thi, quy trình tổ chức thi; cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức thi; việc bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trước, trong và sau khi thi; đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên của các bên khi tham gia liên kết tổ chức thi thực hiện theo quy định của Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục Quốc tế khảo thí Hán ngữ (Bắc Kinh) và pháp luật của Việt Nam.

Trước đó, đơn vị đã được Bộ GDĐT cấp phép thi trở lại chứng chỉ tiếng Trung HSK là Đại học Thành Đông (liên kết với Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục quốc tế khảo thí Hán ngữ - Bắc Kinh).

Các chứng chỉ ngoại ngữ đã được Bộ GDĐT cấp phép thi trở lại xem thêm tại đây.