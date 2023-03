Thêm đối tượng bị khởi tố trong vụ khai thác lâm sản trái phép ở Sìn Hồ (Lai Châu) sau loạt bài của Dân Việt Thêm đối tượng bị khởi tố trong vụ khai thác lâm sản trái phép ở Sìn Hồ (Lai Châu) sau loạt bài của Dân Việt

Công an huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” theo điều 232, Bộ luật hình sự 2017 đối với đối tượng Đào Đăng Nghĩa.

Bình luận 0