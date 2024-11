Thêm một doanh nghiệp vận tải Hà Nội thuê, mua gần 3.300 ô tô điện từ GSM

Theo thỏa thuận, An An’s Garden sẽ thuê và mua các dòng xe VinFast VF 3 và VF 5 từ GSM để phục vụ nhu cầu di chuyển xanh cho người dân dải đất xứ Đoài và du khách tới nơi đây. Hợp tác này đánh dấu sự chuyển giao số lượng lớn nhất từ trước đến nay của GSM tại Hà Nội, khẳng định xu hướng phát triển giao thông xanh tại Thủ đô. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên dòng mini SUV VF 3 được GSM cung cấp cho một đối tác lớn.

Bà Đinh Thị Mùi – Chủ tịch HĐQT An An’s Garden và ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc toàn cầu GSM tại lễ ký kết hợp tác thuê, mua xe điện để phát triển thương hiệu An Taxi

Hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực nhà hàng và khách sạn, An An’s Garden nhận thấy nhu cầu gia tăng về giao thông bền vững và chất lượng tại đô thị, từ đó quyết định mở rộng thêm mảng kinh doanh vận tải từ tháng 10/2024 với thương hiệu An Taxi. Với phương châm "Đi an tâm - Về an toàn", An Taxi hướng tới việc mang đến trải nghiệm di chuyển xanh, góp phần nối liền các điểm đến du lịch bền vững tại Sơn Tây. Quyết định lựa chọn xe điện làm sản phẩm chủ lực là nỗ lực của An Taxi trong việc góp phần giảm thiểu khí thải và chung tay bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Đinh Thị Mùi – Chủ tịch HĐQT An An’s Garden cho biết, chuyển sang sử dụng xe điện không chỉ là đổi mới trong phương tiện, mà còn là lời cam kết của An Taxi cho một hệ sinh thái du lịch xanh và bền vững. "Đây cũng là cơ hội để An An’s Garden cung cấp giải pháp di chuyển thân thiện, tiện nghi và hiện đại cho hành khách, góp phần thúc đẩy kinh tế xanh, mang lại giá trị dài hạn cho cộng đồng", bà Mùi khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc toàn cầu GSM, chia sẻ thêm: "Việc hợp tác với các thương hiệu như An Taxi không chỉ là vì lợi ích kinh doanh, mà còn vì mục tiêu chung hướng tới môi trường và xã hội, đưa dịch vụ taxi điện đến gần hơn với người dân. Từ đây, mạng lưới giao thông xanh sẽ phát triển không ngừng tại Hà Nội và trên khắp Việt Nam".

Sự dịch chuyển mạnh mẽ sang phương tiện xanh đang góp phần cải thiện chất lượng không khí, giảm tiếng ồn và tối ưu hóa trải nghiệm di chuyển cho người dân. Đây là bước đi quan trọng để các doanh nghiệp Việt hiện thực hóa tầm nhìn về giao thông bền vững, đưa xe điện trở thành lựa chọn thiết yếu trong đô thị hiện đại, góp phần xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh, tiện lợi và an toàn.