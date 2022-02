Thêm nhiều tính năng “đặc biệt” trên BIDV SmartBanking

Tặng quà cho nhiều người trong tích tắc

Đón Xuân Nhâm Dần 2022, BIDV cực kỳ tâm lý khi ra mắt tính năng Tặng quà cho nhiều người. Theo đó, khách hàng có thể tự tay lựa chọn/viết các lời chúc, kèm các con số lì xì tài lộc đầy ý nghĩa để gửi đến cho nhiều người thân và bạn bè ngay trên cùng một màn hình giao dịch.



Để sử dụng tính năng, khách hàng chỉ cần đăng nhập BIDV SmartBanking, chọn tính năng Tặng quà; sau đó chọn thiệp và viết lời chúc mong muốn; chọn tài khoản người gửi, người nhận và nhập số tiền gửi tặng. Khách hàng có thể lựa chọn gửi "Cùng số tiền" hoặc "Khác số tiền" cho nhiều người khác nhau. Thêm người nhận bằng cách chọn nút "Thêm người nhận" và làm theo hướng dẫn. Ngay lập tức, người nhận sẽ nhận được những lời chúc năm mới đầy ý nghĩa cùng phong bao lì xì với những con số may mắn, tài lộc ngay trên ứng dụng BIDV SmartBanking. Tết này, hãy "Lì xì tinh tế" với BIDV SmartBanking.

Tiền gửi tích lũy, chỉ từ 100.000 đồng

Đừng chờ khi có một khoản tiền kha khá rồi mới gửi tiết kiệm vì nay đã có sản phẩm Tiền gửi tích lũy trên BIDV SmartBanking, giúp bạn tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi với số tiền chỉ từ 100.000 đồng. Với tính năng này, khách hàng chỉ cần mở tài khoản tiền gửi tích lũy và "nuôi heo" hàng ngày, không giới hạn số lần gửi tiền, bằng phương thức đặt lệnh tự động định kỳ theo tuần/tháng hoặc gửi tiền từng lần theo nhu cầu. Rất linh hoạt và giúp bạn tiết kiệm tối đa chi tiêu.



Đặc biệt, bạn có thể đặt tên ghi nhớ cho tài khoản tiền gửi tích lũy của mình để có thêm động lực tích lũy và dễ dàng phân biệt các tài khoản tiền gửi tích lũy theo mục tiêu, nhu cầu, sở thích.

Lãi suất hấp dẫn, số tiền gửi tối thiểu thấp (100.000 đồng/lần) và kỳ hạn gửi đa dạng (kỳ hạn ngắn dưới 1 năm và kỳ hạn dài đến 5 năm) giúp khách hàng có thể bắt đầu tích lũy từ những khoản tiền nhỏ nhất.



Tích tiểu thành đại, tích lũy ngay hôm nay với BIDV SmartBanking để thực hiện những hoài bão lớn trong tương lai bạn nhé.



Ưu đãi đặc quyền Membership Rewards

Từ ngày 31/1/2022, BIDV chính thức ra mắt Chương trình đặc quyền gắn kết thành viên BIDV Membership Rewards với vô vàn ưu đãi dành cho các khách hàng khi giao dịch trên kênh Ngân hàng số BIDV SmartBanking và dịch vụ Thẻ.



Theo đó, khách hàng khi thực hiện các giao dịch trên kênh Ngân hàng số BIDV SmartBanking và dịch vụ Thẻ sẽ được tích điểm B-point trong chương trình BIDV Membership Rewards. Từ những điểm B-point tích lũy thành công, khách hàng có thể dùng để đổi thành các phần quà như thẻ nạp điện thoại/mua sắm/ăn uống/du lịch/dặm bay/hoàn tiền…



Toàn bộ quá trình tích điểm và đổi quà được lưu trữ, cập nhật tự động, khách hàng có thể tra cứu lịch sử tích điểm và đổi quà của mình bất cứ lúc nào trên BIDV SmartBankingVới BIDV Membership Rewards, mỗi giao dịch của khách hàng giờ đây không chỉ là giải quyết các vấn đề tài chính mà còn mang lại những trải nghiệm mới, ưu đãi mới mỗi ngày. Giao dịch càng nhiều tích điểm đổi quà càng lớn.

Ngoài ra, BIDV dự kiến tiếp tục ra mắt loạt tính năng tiện ích khác, có thể kể đến như: vay cầm cố tiền gửi Online, mua bảo hiểm trực tuyến… trong tháng 2/2022 nhằm tiếp tục gia tăng trải nghiệm của khách hàng, đáp ứng nhu cầu giao dịch "all in one" trên ứng dụng BIDV Smartbanking.

Không chỉ cung cấp hệ sinh thái số đa dạng, BIDV còn miễn 100% các loại phí trên BIDV SmartBanking, đồng thời tặng 65.000 đồng cho khách hàng mới và 01 chỉ vàng cho các khách hàng có tổng số dư thực dương của các tài khoản thanh toán cao nhất mỗi ngày.

Chi tiết tại: https://www.bidv.com.vn/smartbanking/uudaitrondoi/

Khách hàng có thể trải nghiệm BIDV SmartBanking với hai phương thức: • Ứng dụng di động SmartBanking trên các chợ ứng dụng: Là phiên bản cập nhật của ứng dụng di động Mobile Banking trên kho ứng dụng Appstore và Google Play Store (tên ứng dụng trên chợ ứng dụng là "BIDV SmartBanking"); • Dịch vụ SmartBanking trên trình duyệt web: Tại mục "Ngân hàng trực tuyến" trên website của BIDV hoặc đường link trực tiếp: https://smartbanking.bidv.com.vn/.