Thêm sàn thương mại điện tử bán vải thiều "chơi lớn", ship bằng máy bay vào miền Nam

Đại diện Tổng Công ty CP bưu chính Viettel (Viettel Post) cho biết từ cuối tháng 5, doanh nghiệp này đã đưa vải thiều Bắc Giang đạt chuẩn xuất khẩu lên sàn thương mại điện tử Vỏ Sò với mục tiêu tiêu thụ 100 tấn trái vải mỗi ngày.



Sàn thương mại điện tử Vỏ Sò đặt mục tiêu tiêu thụ 100 tấn vải thiều mỗi ngày. Ảnh chụp màn hình.

Về phương án vận chuyển, đại diện Viettel Post cho biết vải thiều Bắc Giang sẽ đến tay khách hàng trên toàn quốc chỉ từ 6h - 48h sau thu hoạch.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ "chơi lớn", tổ chức kết nối hệ thống xe tải đa điểm và liên tục từ Bắc Giang tới tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc. Hệ thống xe lạnh sẽ được huy động tối đa để vận chuyển vải. Đặc biệt, các lô vải lớn chuyển vào miền Trung và miền Nam sẽ được đi bằng máy bay.

Tổng Giám đốc Viettel Post - ông Trần Trung Hưng - cho biết: Vào thời điểm Sơn Lôi, Vĩnh Phúc và Hải Dương bị cách ly, doanh nghiệp đã có những xe chuyên dụng được khử khuẩn cẩn thận, chỉ dùng di chuyển trong nội vùng cách ly. Bên cạnh đó, Viettel Post cũng chấp nhận sử dụng xe trung chuyển ở một điểm trung gian để sang xe đã khử khuẩn nhằm đảm bảo được về mặt an toàn cho cả người và nông sản.

"Việc vận chuyển nông sản đảm bảo chất lượng đòi hỏi mức chi phí cao hơn nhiều so với các hàng hóa thông thường. Tuy nhiên, để hỗ trợ nông dân Bắc Giang, cũng như người tiêu dùng trên toàn quốc được sử dụng sản phẩm vải chất lượng tốt nhất, Viettel Post sẽ giảm chi phí chuyển phát đồng giá toàn quốc chỉ 15.000 đồng cho 5kg" - ông Hưng nói.

Lãnh đạo Viettel Post cho biết, để "chơi lớn" với việc đưa vải thiều lên sàn thương mại điện tử Vỏ Sò, doanh nghiệp đã lên kế hoạch từ sớm để chuẩn bị nguồn hàng cũng như nguồn lực về công nghệ, nhân sự và phương án triển khai trên toàn quốc.

Sàn thương mại điện tử Vỏ Sò đã phối hợp cùng tỉnh Bắc Giang làm việc với các nhà vườn, hợp tác xã tại địa phương để bao tiêu toàn bộ sản lượng. Nhờ vậy, sàn thương mại điện tử này chủ động phương án thu mua, đảm bảo chất lượng sản phẩm (sáng thu hoạch, chiều đến tay khách hàng) và tránh trường hợp ùn ứ khi vào mùa chính vụ.

Bán luôn vải thiều ở các bưu điện

Đại diện Viettel Post cho hay lợi thế của sàn thương mại điện tử Vỏ Sò là sở hữu mạng lưới chuyển phát nhanh rộng khắp 63 tỉnh thành của Viettel Post với hơn 1.800 bưu cục, 6.000 điểm giao dịch, 25.000 điểm bán và 18.000 nhân viên bán hàng trực tiếp.

Vì thế, không chỉ thực hiện hỗ trợ người dân Bắc Giang đưa vải lên sàn thương mại điện tử Vỏ Sò, Viettel Post còn triển khai bán vải thiều trực tiếp tại toàn bộ hệ thống cửa hàng, điểm bán, bưu cụ trên toàn quốc.

Hiện ngoài các hệ thống siêu thị bán lẻ, nhiều sàn thương mại điện tử khác như Lazada, Shopee, Tiki… cũng đang tiêu thụ vải thiều. Có thời điểm, vải thiều đầu mùa trên các sàn thương mại điện tử này được báo "hết hàng" do sức mua tốt.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang, vụ vải năm nay, toàn tỉnh có 28.100ha, sản lượng ước đạt 180.000 tấn, tăng 15.000 tấn so với năm trước và bắt đầu thu hoạch chính vụ từ ngày 10/6 - 20/7.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang khẳng định vải thiều được trồng và chăm sóc ở "vùng vải an toàn dịch bệnh", không bị tác động Covid-19. Chất lượng trái vải năm nay vượt trội so với các năm trước, quả to tròn mọng nước, không sâu cuống.