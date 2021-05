Vải thiều lên kệ siêu thị TP.HCM, giá từ 36.000 đồng/kg, có nơi cháy hàng

Vải thiều từ "thủ phủ" Bắc Giang, Hải Dương đã có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị lớn ở TP.HCM. Ghi nhận của Dân Việt cho thấy, vải thiều sớm đầu mùa được người tiêu dùng TP.HCM ưa chuộng, thậm chí có siêu thị còn "cháy hàng" dù chưa hết ngày.



Giá vải thiều từ 36.000 đồng/kg, có nơi cháy hàng

Tại Big C Tô Hiến Thành (quận 10), quầy vải thiều được đặt ngay lối vào khu vực thực phẩm tươi sống, rau củ quả. Với màu đỏ cam tươi tắn, siêu thị này còn dựng mô hình từng chùm vải thiều treo lủng lẳng trên cây, khiến người mua sắm thích thú.

Vải thiều Thanh Hà tại siêu thị Big C Tô Hiến Thành (quận 10), được nhiều người tiêu dùng yêu thích. Ảnh: Hồng Phúc.

Nhân viên siêu thị giới thiệu, đây là vải thiều Thanh Hà từ vùng trồng vải thiều Hải Dương. Siêu thị đã đưa vải thiều Thanh Hà lên kệ được vài hôm trở lại đây. "Sức mua mấy ngày qua rất tốt", nữ nhân viên cho hay.

Giá vải thiều Thanh Hà tại siêu thị Big C đang khuyến mãi còn 36.900 đồng/kg (giá gốc niêm yết 49.900 đồng/kg). Ngoài ra, vải thiều không cành được bán với giá 46.900 đồng/kg.

Bà Mỹ Anh (ngụ quận 10), loay hoay chọn chùm vải ngon nhất để cho vào túi thì một bà nội trợ khác đến nói nhỏ: "Vải thiều ngon lắm, chùm nào cũng ngon như nhau. Hôm qua tôi mới đến mua, mọng nước, vải thiều đầu mùa nên không quá ngọt nhưng như vậy ăn mới ngon. Hôm nay, tôi ra mua thêm vài chùm nữa cho vào tủ lạnh, ăn từ từ để khỏi đi tới lui nhiều lần, mấy hôm nay dịch quá".

"Vải thiều ăn rất ngon, năm nay dịch bệnh nhưng tôi vẫn yên tâm vì chính quyền khẳng định, vải thiều nằm trong vùng trồng an toàn với Covid-19, còn xuất đi Nhật, đi Úc nữa mà", bà Mỹ Anh nói.

Bà nội trợ này cho hay, năm nào cũng chờ đến tháng 5, tháng 6 để mua vải thiều. Tương tự, nhiều khách hàng khác cũng cho vài kg vải thiều vào giỏ hàng trước khi đi mua thực phẩm, hàng hóa khác.

Vải thiều tại siêu thị Co.opmart Lý Thường Kiệt "cháy hàng" chiều 28/5. Ảnh: Hồng Phúc.

Còn tại siêu thị Co.opmart Lý Thường Kiệt (quận 10), chiều 28/5, nhiều bà nội trợ bất ngờ khi kệ trưng bày vải thiều "cháy hàng". "Hết sạch rồi em ơi, chị kiếm vải thiều mà nhân viên báo hết rồi. Chắc mai phải tới sớm", chị Thúy Hà (quận 10), nói với phóng viên.

Khu vực bán vải thiều của siêu thị này được tận dụng để bày chuối. Vải thiều tại Co.opmart có giá 38.900 đồng/kg, nguồn gốc từ Bắc Giang, Đắk Lắk.

Các "ông lớn" siêu thị sẽ tiêu thụ hàng nghìn tấn vải thiều

Ông Nguyễn Anh Đức - Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết năm nay Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng doanh nghiệp đã sớm lên kế hoạch phối hợp thu mua, vận chuyển và phân phối trái vải để chủ động hỗ trợ đầu ra cho nông dân cũng như kịp thời phục vụ nhu cầu của người dân trên cả nước.

Vải thiều được Saigon Co.op thu mua trực tiếp từ thủ phủ trái vải Thanh Hà (Hải Dương), Lục Ngạn (Bắc Giang) và vận chuyển bằng xe chuyên dụng về các hệ thống phân phối. Ngoài ra, hệ thống này cũng có nhập bổ sung thêm một lượng trái vải từ Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Các "ông lớn" siêu thị cho biết sẽ bán hàng nghìn tấn vải thiều trong mùa vụ năm nay. Ảnh: Hồng Phúc.

Theo đại diện Saigon Co.op, tổng sản lượng trái vải tiêu thụ trên toàn hệ thống năm nay dự kiến dao động trung bình từ 400 tấn và có khả năng vượt 500 tấn nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

"Giá bán trái vải đầu mùa tại hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra hiện dao động quanh mức từ 21.900 - 40.500 đồng/kg tùy khu vực", đại diện Saigon Co.op cho biết. Siêu thị sẽ tổ chức khuyến mãi, giảm giá mạnh loại trái cây đặc biệt này từ cao điểm chính vụ đến cuối mùa.

Đơn vị quản lý loạt hệ thống siêu thị Big C, Go!, Tops Market là Tập đoàn Central Retail cũng cho hay, doanh nghiệp đã tiếp cận vùng vải thiều sớm tại Bắc Giang. Năm ngoái, Big C bán 1.000 tấn vải Lục Ngạn (Bắc Giang) và dự kiến lượng tiêu thụ năm nay cũng tương đương, thậm chí cao hơn.

Bà Nguyễn Thị Phương - Phó Tổng Giám đốc Vincommerce cho hay, để chuẩn bị cho mùa kinh doanh vải thiều năm nay, doanh nghiệp đã đến từng vùng trồng để kiểm soát chất lượng trái vải trước khi nhập vào hệ thống. Việc này không chỉ giúp tiêu thụ tốt loại trái cây này mà còn quảng bá cho thương hiệu của vải thiều Việt Nam.

"Nhiều năm qua, vải thiều luôn là nhóm sản phẩm có doanh thu cao tại hệ thống bán lẻ của chúng tôi, điển hình năm 2020 Vincommerce đã thu mua hơn 200 tấn vải thiều, trong đó nhóm sản phẩm có doanh thu cao nhất vẫn là vải thiều Thanh Hà" - bà Phương thông tin.