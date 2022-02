Thép xây dựng sẽ thiết lập mặt bằng giá mới trong quý I?

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, giá bán thép xây dựng trong nước liên tục điều chỉnh tăng vào cuối tháng 1 và giữa tháng 2, lần lượt khoảng 200 đồng/kg và 300 đồng/kg.

Cho đến thời điểm này, giá thép xây dựng đang dao động 16.600-17.200 đồng/kg tùy thuộc từng doanh nghiệp, chủng loại sản phẩm và vùng miền cụ thể.

VSA cho rằng thép xây dựng có thể thiết lập mặt bằng giá mới trong quý I khi giá nguyên liệu sản xuất thép liên tục tăng và nhu cầu trong nước có nhiều tín hiệu tốt.

Cụ thể, giá than mỡ luyện cốc xuất khẩu tại cảng Australia ngày 10/2 giao dịch ở mức 391,75 USD/tấn FOB, tăng mạnh 55,75 USD so với đầu tháng 1. Giá than cốc có xu hướng tăng liên tục kể từ quý 3/2021 ảnh hưởng đến chi phí sản xuất thép tăng.

Cùng với đó, giá quặng sắt giao dịch ở mức 149,7-150,2 USD/tấn CFR cảng Thiên Tân, Trung Quốc, tăng khoảng 24 USD/tấn so với thời điểm đầu tháng 1. Giá thép phế liệu nhập khẩu cảng Đông Á ở mức 555 USD/tấn CFR Đông Á ngày 10/2 tăng 40-45 USD/tấn so với hồi đầu tháng 1.

(Nguồn: VSA)

Giá nguyên liệu từ quặng sắt, than Coke, thép phế liệu tăng và tăng nhiều sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (ở Trung Quốc và khu vực ASEAN) đã khiến giá phôi tăng mạnh.

Giá phôi thép giao dịch cảng Đông Nam Á tăng 39 - 40 USD/tấn giữ mức 660 USD/tấn vào cuối tháng 1. Đến ngày 10/2, giá phôi thép dao động ở mức 696 USD/tấn CFR Đông Á, tăng khoảng 70 USD/tấn so với mức giá phôi thép thời điểm đầu tháng 1.

Ở trong nước, giá phôi thép nội địa tháng 1 tăng khoảng 400 - 600 đồng/kg, giữ giá ở mức từ 14.800 - 15.800 đồng/kg cuối tháng 1/2021.

Theo một khía cạnh khác, giá thép xây dựng đang được thúc đẩy bởi các dự án đầu tư công năm 2022.

Tại Chỉ thị 01 vừa được ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giao thông vận tải và các địa phương đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, tăng tốc tiến độ thi công dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Với nhu cầu tăng cao về xây dựng, đầu tư, VSA dự báo thị trường thép trong nước tăng trưởng tốt trong năm 2022.