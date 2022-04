Người dân cho rằng, do lượng xe chở đất quá tải phục vụ các dự án tại đây là nguyên nhân gây rung lắc, nứt nhiều ngôi nhà ven đường. Ngôi nhà bắt đầu xuất hiện các vết nứt lớn trên tường, có vết nứt kéo dài, rất bất an. Đã nhiều lần, người dân ở đây phải chặn các chuyến xe chở đất ra vào công trình. Lực lượng công an, chính quyền đã đến làm việc, các nhà thầu hứa khắc phục nhưng vẫn chưa thực hiện. Ảnh: Dũ Tuấn.