Thi đánh giá năng lực: Nhắm mục tiêu đậu đại học nhưng thí sinh thoải mái thử sức, không cảm thấy áp lực

Sáng nay, ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 tại 27 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ở đợt này, có gần 100.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Ghi nhận tại TP.HCM, công tác tổ chức cho kỳ thi được chuẩn bị chu đáo. Các điểm thi đều bố trí lực lượng tình nguyện viên, bảo vệ, cán bộ để hướng dẫn thí sinh. Đồng thời, lực lượng công an cũng có mặt để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự.

Thí sinh có mặt đông đủ tại điểm thi Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: M.Q

Tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM (quận 5), hàng trăm thí sinh từ nhiều trường THPT trên địa bàn thành phố có mặt từ sớm để dự thi. Bên ngoài, nhiều phụ huynh cũng nán lại cho đến khi con em khuất trong phòng thi mới rời đi.

Thành Hưng, học sinh Trường THPT Diên Hồng (quận 10) cho biết, em sẵn sàng tâm lý lẫn kiến thức để bước vào kỳ thi. Với em, đây là kỳ thi để trải nghiệm, để biết được đề thi đánh giá năng lực như thế nào, qua đó đánh giá khả năng của bản thân.

Trước giờ thi, thí sinh tranh thủ xem lại kiến thức. Ảnh: M.Q

"Tối qua em không học bài nữa mà nghỉ ngơi, thư giãn, ngủ một giấc thật ngon để sáng nay dậy sớm đi thi. Tới điểm thi em thấy không khí rất đông vui, bạn bè ai cũng hớn hở, thoải mái nên không áp lực gì. Em mong muốn sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào ngành Tâm lý học Trường ĐH Sài Gòn và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM", Hưng nói.

Trong khi đó, đôi bạn Phúc và Hiền, học sinh lớp 12A14 Trường THPT Nguyễn An Ninh kỳ vọng sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi này để xét tuyển đại học. Trước khi vào phòng thi, đôi bạn cùng xem sơ qua kiến thức, kiểm tra giấy tờ tùy thân và các vật dụng để tránh sơ sót.

"Dù có tâm lý thoải mái, tự tin, không áp lực trước kỳ thi nhưng chúng em vẫn muốn đây là phương thức chính để xét tuyển đại học. Nếu hôm nay làm bài không tốt, chúng em sẽ đăng ký thi đợt 2 để cải thiện điểm số", Hiền nói.

Đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức có gần 100.000 thí sinh đăng ký dự thi. Ảnh: M.Q

Năm nay, đợt 1 của kỳ thi được tổ chức tại 24 địa phương, bao gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đắk Lắk, Lâm Đồng, TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu, Thừa Thiên - Huế, Bình Phước, Tây Ninh. Điểm thi đợt 1 dự kiến công bố vào ngày 15/4.

Hiện tại, có 105 trường đại học, cao đẳng đăng ký sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM để tuyển sinh.

Điểm thi đợt 1 dự kiến công bố vào ngày 15/4. Ảnh: M.Q

Cũng như kỳ thi năm 2023, năm nay, đề thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM có cấu trúc gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm, với 3 phần kiến thức: Sử dụng ngôn ngữ; Toán học, tư duy logic và Phân tích số liệu; Giải quyết vấn đề. Thí sinh làm bài trong 150 phút, điểm tối đa là 1.200.

Đợt 2 của kỳ thi này sẽ được tổ chức vào ngày 2/6, tại 12 địa phương, gồm: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, An Giang, và sẽ công bố kết quả vào ngày 10/6.

Thí sinh có quyền được dự thi cả 2 đợt để lấy kết quả tốt nhất xét tuyển vào các trường cao đẳng, đại học.