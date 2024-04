Thí sinh tự do nộp hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT 2024 ở đâu?

Theo thông báo của Bộ GDĐT, thí sinh đang học lớp 12 sẽ bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 từ 2/5 đến 17h ngày 10/5/2024 theo hình thức trực tuyến. Trong thời gian này, thí sinh thi tự do thực hiện đăng ký thi bằng hình thức trực tiếp tại các đơn vị do Sở GDĐT quy định, như vậy, thí sinh tự do nộp hồ sơ dự thi tại địa điểm do Sở GDĐT quy định.

Thí sinh tự do sẽ được cấp tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi THPT năm 2024 khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Thí sinh tự do được hiểu là người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh đăng ký dự thi tại địa điểm (gọi là nơi đăng ký dự thi) do Sở GDĐT quy định.

Hồ sơ đăng ký thi THPT 2024 của thí sinh tự do như sau:

- Đối với người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước, hồ sơ gồm:

2 phiếu đăng ký dự thi giống nhau.

Bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu (gọi chung là bản sao) học bạ THPT hoặc học bạ giáo dục thường xuyên cấp THPT hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với giáo dục thường xuyên do Hiệu trưởng trường phổ thông cấp.

Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

File ảnh (hoặc 2 ảnh 4x6 trong trường hợp đăng ký dự thi trực tiếp) kiểu căn cước công dân, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng.

Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi thí sinh học lớp 12 hoặc nơi thí sinh đăng ký dự thi về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém về học lực.

Bản sao Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận hoặc do sở GDĐT nơi thí sinh đã dự thi xác nhận trong trường hợp thí sinh dự thi tại tỉnh khác.

Thí sinh tự do nộp hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT 2024 ở đâu là câu hỏi thí sinh quan tâm lúc này. Ảnh minh họa: Gia Khiêm



Bản sao căn cước công dân

- Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT, hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

2 phiếu đăng ký dự thi giống nhau.

Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao).

2 ảnh cỡ 4x6 cm.

Bản sao căn cước công dân

- Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

2 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau.

2 ảnh cỡ 4x6 cm.

Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp, bản sao Sổ học tập hoặc bảng điểm học các môn văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GDĐT.

Bản sao căn cước công dân.

Thí sinh tự do khai thông tin cần thiết trên bì đựng phiếu ĐKDT, Phiếu số 1 và Phiếu số 2 (thông tin phải giống nhau ở tất cả các mục tương ứng trên bì, Phiếu số 1 và Phiếu số 2) rồi nộp cho nơi tiếp nhận đăng ký dự thi kèm theo bản sao (photocopy) 2 mặt CMND/CCCD trên 1 mặt của tờ giấy A4 và 2 ảnh cỡ 4x6 kiểu CCCD/CMND, mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, vào mặt sau tấm ảnh, 2 ảnh này đựng trong một phong bì nhỏ).

Ngoài ra, phải dán thêm 1 ảnh vào vị trí đã xác định ở mặt trước túi đựng Phiếu ĐKDT.

Công an xã phường nơi thí sinh tự do đang cư trú ký tên và đóng một dấu có phần giáp lai lên ảnh của Phiếu ĐKDT để xác nhận nhân thân thí sinh.

Khi hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi, nếu phát hiện có nhầm lẫn, sai sót, thí sinh phải thông báo kịp thời cho Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi đăng ký dự thi hoặc thông báo cho Trưởng Điểm thi trong ngày làm thủ tục dự thi để sửa chữa, bổ sung.

Thí sinh tự do Hà Nội nộp hồ sơ dự thi ở đâu?

Tại Hà Nội, Sở GDĐT Hà Nội đã công bố danh sách 30 địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Đây là các địa điểm thu nhận phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 của thí sinh tự do trên địa bàn thành phố.

Thí sinh cư trú tại quận, huyện, thị xã nào thì đăng ký dự thi tại phòng giáo dục và đào tạo của quận, huyện, thị xã đó.

Danh sách các địa điểm thu nhận phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của thí sinh tự do của Hà Nội như sau: