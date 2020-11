Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch đang điều tra vụ một người đàn ông chết trên sông Gò Gia, đoạn qua xã Phước An.

Cảnh sát điều tra vụ thi thể có vết đâm nổi trên sông ở Đồng Nai. Ảnh: Người Nhơn Trạch.

Sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện thi thể ông Phan Tấn Hiệp (52 tuổi) nổi trên sông Gò Gia.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định thi thể ông Hiệp có một vết đâm. Vào cuộc điều tra, cảnh sát sau đó tạm giữ Hoàng Trọng Nhân (35 tuổi, ngụ ở huyện Long Thành).

Theo cảnh sát, tối 8/11, ông Hiệp và Nhân cùng ăn nhậu trên truyền. Hôm sau thi thể nạn nhân được phát hiện nổi trên sông.